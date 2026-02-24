38 alumnos de la Región compiten en las olimpiadas de la FP Spainskills’26

Un total de 38 alumnos de Formación Profesional de la Región de Murcia compiten a partir de mañana en Madrid en las olimpiadas de la FP Spainskills’26. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, recibió ayer al alumnado y destacó «la calidad de la educación que se ofrece en la Región de Murcia y la excelente preparación del alumnado, que permitió que el pasado año obtuvieran siete medallas, y tres de los estudiantes compitieran en la final europea».

Los estudiantes estarán acompañados por 34 tutores, que les ayudan a preparar las pruebas. La competición se realizará en el recinto ferial Ifema, a partir de hoy y hasta el viernes. El sábado por la mañana se celebrará la entrega de premios. Los clasificados con la medalla de oro en la fase nacional formarán parte del equipo español para competir a nivel internacional en las europeas ‘Euroskills’ y las mundiales ‘Worldskills’.

El titular de Educación entregó a los participantes una bandera de la Región de Murcia, les deseó suerte y «que consigan el mayor número de medallas posible», al tiempo que aseguró que «este tipo de competiciones visibiliza la FP y motiva a los estudiantes y profesores para continuar trabajando a la excelencia». El lema del equipo es ‘Región de Murcia: cabeza, corazón y FP’.

Los alumnos competirán en las modalidades de mecatrónica, diseño CAD, fresado, soldadura, reparación de carrocería, fontanería y calefacción, electrónica, desarrollo web, instalaciones eléctricas, control industrial, ebanistería, carpintería, floristería, peluquería, estética, tecnología de la moda, tecnología del automóvil, cocina, servicio de restaurante y bar, pintura del automóvil, jardinería paisajística, refrigeración, administración de sistemas en red, atención sociosanitaria, escaparatismo, panadería, tecnología de vehículos pesados, animación 3D y juegos, ‘cloud computing’, recepción hotelera y sistemas robóticos integrados. Además, participarán en las exhibiciones de energías renovables, farmacia y parafarmacia y robótica colaborativa.

En las pasadas competiciones nacionales el alumnado de la Región obtuvo récord de premios con tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, y la Región se situó en el sexto puesto nacional en cuanto a premios obtenidos, por delante de Madrid y Cataluña.

Las competiciones Skills de Formación Profesional son eventos que demuestran las habilidades técnicas y la excelencia de los estudiantes de FP. Estas competiciones, organizadas a nivel autonómico, estatal, europeo y mundial, sirven para dar a conocer la FP, motivar a estudiantes y profesores, y fomentar la innovación en diferentes sectores productivos.