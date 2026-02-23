Vidal Coy documenta el culto a la muerte en los barrios obreros de México

El fotoperiodista José Luis Vidal Coy (1954) muestra su viaje por el culto al más allá en México con la exposición fotográfica 'Tanatolatría. El culto a la Santa Muerte en México en Molina de Segura'. La Sala Municiapal de Exposiciones 'El jardín' acogerá la muestra hasta el 26 de marzo, y será visitable de martes a viernes, de 17.30 a 20.00 horas, los jueves, de 10.30 a 13.00 horas; y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Una visión documental sobre el culto a la santa muerte (Niña Blanca) en México.

Se trata de una visión documental sobre el culto a la santa muerte (Niña Blanca) en México. La muestra está compuesta por imágenes obtenidas durante sus viajes entre los años 2015 y 2020 al país azteca, en los barrios de gente trabajadora de Tepico, Morelos y Tultitlán, en los suburbios de Ciudad de México.

El culto a la muerte fusiona creencias populares y tradicionales, y revela una espiritualidad única y subversiva cuestionando la moral establecida. La celebración se mezcla con la de San Judas Tadeo, patrón extraoficial de los delincuentes de poca monta, de los malandros de medio pelo, y patrón oficial de la policía de Ciudad de México. Una exposición que presenta un culto extraordinario y único en el mundo.