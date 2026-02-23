'Trella', el cortometraje rodado en La Azohía, completa su rodaje

El cortometraje Trella, escrito y dirigido por Miguel Guindos, ha concluido este fin de semana su rodaje en la Región de Murcia con el respaldo de la Film Commission regional. La obra, producida por el cineasta molinense Álvaro López Alba y Kabiria Films, llega a las cámaras con un aval previo notable: el año pasado fue seleccionada en el Focus Script del Festival de Cannes, un programa del Short Film Corner del certamen francés destinado a estudiantes y recién graduados de siete escuelas de cine internacionales —entre ellas la ECAM, La Fémis, Le Fresnoy o K-Arts de Corea del Sur— que busca apoyar el desarrollo de nuevos cortometrajes y conectar a sus autores con productores y distribuidores.

En el caso de Miguel Guindos, el director del corto, la plaza correspondió a la ECAM, donde estudió Dirección. El proyecto obtuvo además una ayuda de 10.000 euros del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia a través de su convocatoria de apoyo a la producción de cortometrajes.

La Azohía, escenario principal

El rodaje se ha desarrollado en los municipios de Murcia y Cartagena, con La Azohía como localización central. La mayor parte de la trama transcurre en distintos puntos de este pequeño enclave costero del término municipal de Cartagena, así como en una vivienda en Atamaría. El cortometraje está protagonizado por Estrella Roez.

La historia gira en torno a Estrella, una joven que llega a su pueblo costero con la moto destrozada y busca refugio en casa de su mejor amiga Bruna. Lo que en principio es una parada obligada se convierte en un reencuentro que remueve el pasado: en el espacio de calma que construyen juntas, Estrella tendrá que enfrentarse al accidente que la llevó a romper con su vocación, su familia y su ciudad.

Un director con recorrido

Miguel Guindos llega a Trella con una trayectoria corta pero ya reconocida en el circuito de festivales. Su cortometraje de fin de carrera en la ECAM, Lupita de aquí en adelante, estuvo seleccionado en el BUFF de Malmö, en el 2cool4school del propio Cannes y en Abycine. Después codirigió junto a Aitana Ahrens Cleo vendrá esta noche, con el que ganaron el Roel de Oro en la Semana de Cine de Medina del Campo y el Premio U22 de Barcelona, pasaron por las secciones oficiales del D'A Film Festival, Atlàntida Mallorca Film Fest y Lesgai, y fueron candidatos al Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en 2024.

El productor, un cineasta murciano

Detrás de la producción está Álvaro López Alba, cineasta molinense que combina su formación en Psicología por la Universidad de Murcia con la realización audiovisual, disciplina que estudió en el Instituto del Cine de Madrid. En los últimos años, se ha formado junto a directores como Víctor Erice y Jaime Rosales, y en montaje con Fernando Franco y Ana Pfaff. En 2022 su cortometraje La Mancha fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Moscú, y actualmente trabaja en la preproducción de su primer largometraje.

Un sector audiovisual en expansión

El rodaje de Trella se inscribe en la estrategia más amplia de la Región de Murcia Film Commission para posicionar la región como destino de producción audiovisual. El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, explicó que la apuesta por proyectos como este forma parte de un conjunto de acciones que van desde las ayudas a cortometrajes hasta el apoyo a películas y series murcianas, la distribución o la atracción de rodajes de mayor presupuesto procedentes de fuera de la Región.