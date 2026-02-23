La IA irrumpe en el CreaMurcia 2026: permitida en siete disciplinas y prohibida en cuatro

El Ayuntamiento de Murcia ha abierto el plazo de inscripción para la 34ª edición del CreaMurcia, el certamen municipal de creación artística que desde hace más de tres décadas funciona como trampolín para artistas jóvenes de la ciudad. La convocatoria de 2026 llega con una novedad relevante: por primera vez en su historia, el concurso establece normas explícitas sobre el uso de inteligencia artificial en las obras presentadas.

Durante la presentación este lunes, la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos Sofía López-Briones, ha destacado que el plazo de inscripción ya está abierto en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia y ha recordado que "el CreaMurcia continúa siendo un escaparate imprescindible para la proyección de nuevas creaciones y artistas, consolidándose como referente nacional e internacional del talento emergente".

La IA, bienvenida en unas categorías y prohibida en otras

La regulación sobre inteligencia artificial marca el principal cambio de esta edición y sitúa al CreaMurcia entre los primeros certámenes de su género en abordar explícitamente esta cuestión. En disciplinas como Música, Artes Plásticas, Gastronomía, Diseño de Moda, Cortometrajes, Artes Visuales y Artes Escénicas se permite su uso, pero con una condición: los participantes deberán entregar un documento explicativo en el que detallen cómo y en qué fase del proceso creativo ha intervenido la herramienta.

En cambio, el uso de IA queda expresamente prohibido en Fotografía, Cómic, Literatura y Diseño Gráfico. La organización justifica esta distinción por la voluntad de que en esas categorías las obras reflejen íntegramente el trabajo del autor sin intervención de herramientas automatizadas.

Un certamen con más de tres décadas de historia

El CreaMurcia tiene su origen en los años noventa, cuando se llamaba CreaJoven. En 2015 adoptó su nombre actual y desde entonces ha ido incorporando nuevas disciplinas conforme evolucionaban las tendencias artísticas, hasta llegar a las 13 categorías actuales: Artes Escénicas, Artes Plásticas, Artes Visuales, Cómic, Cortometrajes, Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Fotografía, Gastronomía, Literatura y Música, esta última dividida en Pop-Rock, Otras Tendencias y Canción de Autor. El total de premios asciende a 45.500 euros, repartidos según lo establecido en las bases reguladoras de cada disciplina.

La edición de 2025, bautizada como 'Murcia 1200' en conmemoración del aniversario de la ciudad, cerró con récord de participación, lo que llega a esta nueva convocatoria con cierto impulso. Este 2026, el CreaMurcia mantiene su apuesta por el talento emergente, esta vez bajo la imagen gráfica del ‘rayo', simbolizando el impacto y energía de los jóvenes artistas murcianos.

¿Quién puede participar y cómo?

Pueden inscribirse personas nacidas entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2010, es decir, con edades comprendidas entre los 15 y los 35 años. Deben ser residentes en el municipio de Murcia o acreditar que desarrollan allí una actividad laboral o académica durante el curso 2025/2026. Hay dos excepciones a estas normas generales: la categoría de Artes Escénicas no está sujeta al límite de edad, y la de Gastronomía no exige residencia ni vinculación laboral o académica con el municipio.

Las inscripciones pueden hacerse preferentemente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (sede.murcia.es, dentro del apartado de Procedimientos > Juventud), aunque también es posible presentarlas presencialmente en las oficinas del Registro General del Ayuntamiento —en Glorieta de España, Plaza de Europa, Abenarabi y en los distintos distritos y pedanías— o por cualquier otro medio contemplado en la normativa de Procedimiento Administrativo Común.

Algunas disciplinas incluyen incentivos adicionales más allá del premio económico: los finalistas de Música tienen la posibilidad de grabar maquetas de forma gratuita, y los de Gastronomía elaboran sus platos en directo ante el jurado.

Calendario de inscripciones

Los plazos varían según la disciplina y se escalonan entre marzo y mayo. Los primeros en cerrar son los de Música: Pop-Rock (8 de marzo), Otras Tendencias (24 de marzo) y Canción de Autor (26 de marzo). El resto de categorías cierran entre abril y mayo: Fotografía (14 de abril), Artes Plásticas (16 de abril), Cómic (21 de abril), Literatura (23 de abril), Gastronomía (28 de abril), Diseño Gráfico (30 de abril), Diseño de Moda (5 de mayo), Cortometrajes (7 de mayo), Artes Visuales (12 de mayo) y Artes Escénicas (14 de mayo).