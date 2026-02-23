Gina Gonfaus, Sophie en 'Mamma Mia!': "Dar un enfoque más actual a una historia de hace 25 años es todo un reto"

Un musical que no pasa de moda. 'Mamma Mia!' llega a Murcia con pases del 26 de febrero al 8 de marzo, en una versión dirigida por Juan Carlos Fisher y producida por ATG Entertainment que ya ha triunfado en otros puntos del país. El Auditorio Víctor Villegas acogerá el que es considerado como uno de los grandes títulos del teatro musical internacional. Para ahondar en esta producción, hablamos con Gina Gonfaus (Sophie en la historia), que desgrana todos los secretos que esconde esta versión.

¿Cómo está siendo para usted vivir la experiencia de Mamma Mia! desde dentro?

'Mamma Mia!' tiene algo único. Vamos a muchos teatros y a muchos sitios distintos, pero siempre sentimos una reacción muy parecida por parte del público. Hay una conexión muy clara con la historia y, sobre todo, con las canciones. Creo que uno de los ingredientes principales de esta receta perfecta que es 'Mamma Mia!' es la música de ABBA: la gente canta con nosotros y esas canciones pasan de generación en generación. Es muy bonito vivir esto desde dentro porque, cuando llevamos ya muchas funciones, lo que a mí personalmente me mantiene presente cada día es esa conexión que se genera con el público función tras función.

La catalana Gina Gonfaus interpreta a ophie en 'Mamma Mia! El musical' / INFORMACIÓN

¿Cuál era su relación con 'Mamma Mia!' antes de formar parte del elenco?

Yo siempre he sido la típica chica que veía 'Mamma Mia!' en verano. Creo que hay mucha gente así: conoces la película y sabes que es perfecta para pasar un buen rato, reírte y también emocionarte. Tiene esa sensación de disfrute, de desconexión y de confort. En mi caso, la veía prácticamente una vez al año; pero desde que hago el espectáculo he dejado de verla, porque ya tenemos suficiente Mamma Mia! cada día (ríe), pero ponerte en la piel de personajes tan míticos y tan presentes en el imaginario colectivo es un reto y, al mismo tiempo, un regalo.

‘Mamma Mia!’ es una oda al amor entre amigas, entre parejas y, especialmente, al maternofilial

¿Llegó alguna vez a imaginarse interpretando a Sophie?

La verdad es que nunca me lo había planteado de forma concreta. Sí que puedes pensarlo en algún momento, pero tampoco de una manera muy real. Yo entré en este musical justo después de terminar mi formación y no me imaginaba tener una oportunidad tan grande e importante tan pronto.

¿Siente conexión con el personaje?

En cierto modo sí, es una chica joven y divertida, con mucha energía... Pero también con un punto de despreocupación, incluso de no ser del todo consciente de las consecuencias de sus actos. Con el tiempo, tanto el personaje como yo hemos ido cambiando. Yo he crecido como persona y, quizá ahora, me siento un poco más alejada de esa espontaneidad y de ese carácter cabezón que tiene Sophie.

La escenografía de esta versión es muy característica. ¿Qué destacaría a nivel técnico y visual?

'Mamma Mia!' se ha visto en Londres, Nueva York y también en España con escenografías muy distintas. En nuestro caso, subes el telón y el público ya se siente dentro de una isla griega, rodeado de paredes blancas y ventanas azules. El mecanismo del ‘diario de Donna’, con un escenario que se va abriendo por páginas, permite contar diferentes momentos del relato. Hay espacios más íntimos, como la habitación de Donna, y otros más abiertos, como la playa, donde la iluminación genera una energía completamente distinta. Todo eso envuelve mucho al espectador y le hace sentirse dentro de la isla. Es algo que, personalmente, me parece muy especial de esta versión.

Una escena del musical, con la aparición en escena de Donna and the Dynamos / INFORMACIÓN

Además, esta adaptación introduce pequeños matices sociales actuales sin alterar la historia original. ¿Era una intención clara de esta versión?

Sí. Es un reto que una historia escrita hace más de 25 años siga funcionando hoy y que los temas no chirríen. Hay cosas que no se pueden cambiar porque forman parte del texto original, pero sí se pueden matizar. Por ejemplo, en la orientación sexual de uno de los padres de Sophie, el simple hecho de que se mencione sin generar una reacción de sorpresa ya normaliza la situación. En 2026 no debería sorprendernos que a un hombre le gusten los hombres. A veces no se puede cambiar el texto, pero sí las reacciones, el tono o la forma de decir las cosas para darle un enfoque más actual

¿Cómo valora la expectación generada?

No me sorprende para nada, hablar de 'Mamma Mia!' es hablar de un espectáculo con mucha fiesta. Es una oda al amor en todas sus versiones: entre amigas, entre parejas, y especialmente al amor maternofilial, con el que casi todo el mundo conecta. Es un espectáculo principalmente para divertirse. La gente se ríe mucho, pero también llora, canta y baila. Muchos espectadores nos dicen que han sentido de todo durante la función. Al final, sales del teatro con la energía muy arriba, habiendo desconectado de la vida cotidiana durante dos horas y media, olvidándote de los problemas. Y ahora mismo, eso es muy necesario.n