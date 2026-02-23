El Casino de Murcia 'flota entre sardinas en un mar de flores' con la exposición de Flyppy

La imaginación y la artesanía, el mundo propio que mezcla fantasía y figuras reconocibles, invaden el Real Casino de Murcia con la nueva exposición de Ismael Cerezo Ramírez (Murcia, 1967), conocido en el mundo del arte como Flyppy, 'Flotando entre sardinas en un mar de flores'. Hasta el próximo mes de abril, se podrá disfrutar esta muestra que despliega, con intensidad y delicadeza, la singularidad de un creador que reinterpreta la naturaleza: la metamorfosea en materiales frágiles y pesados, sello de la producción del artista.

La obra de Flyppy es rica en conversaciones con la naturaleza, la memoria y la imaginación. Peces, insectos, criaturas vegetales y formas híbridas habitan sus esculturas, como si fueran seres surgidos de un paisaje onírico donde lo fantástico coexiste con lo cotidiano y que ahora convierte algunas de las salas del Real Casino de Murcia en un universo propio que juega, incluso, con la luz para proporcionar una experiencia inmersiva y artística completa.

Ismael Cerezo Ramírez, Flyppy, junto a una de sus obras / Juan Carlos Caval

'Flotando entre sardinas en un mar de flores', es la invitación a un paseo sensorial en el que las piezas dialogan con el edificio emblemático, convirtiéndose en siameses inseparables del espacio, tal y como concibe el artista. Cada exposición es diferente a las demás, gracias a la disposición de las piezas que generan un contraste entre la delicada ornamentación, la fragilidad del vidrio y la ligereza de las estructuras suspendidas.

La identidad de Flyppy es tan reconocible como inconfundible. Sus piezas no solo revelan un oficio depurado, resultado de años de experimentación y dominio del material; también desvelan un mundo interior que navega orgánicamente: "Yo no tengo la culpa de tener todo esto dentro de mi cabeza. No lo busco, fluye", comenta.

El pasillo del Real Casino de Murcia, repleto de las obras de Flyppy / Juan Carlos Caval

Recorrer esta exposición es adentrarse en un espacio de sorpresa continua. Y lo hace con una paleta de formas y colores vibrantes, con estructuras que juegan con la luz y la estancia.

Esta es una aspiración explícita del propio artista, quien desea que el público salga de la exposición con una sensación de "desconexión del mundo y una sonrisa". Un propósito que funciona como resumen de la exposición en la que se combina la destreza técnica y la imaginación, todo ello sin caer en el efectismo.

Más allá del seudónimo

Flyppy no es solo un nombre artístico, sino que se trata de una identidad, la manifestación de un impulso creativo que nació en su adolescencia.

Un pez de vidrio de la exposición 'Flotando entre sardinas en un mar de flores' / Juan Carlos Caval

Hijo menor de once hermanos, desde los 14 años encontró en la chatarra, el vidrio y el hierro los materiales de su lenguaje expresivo. Formado prácticamente de manera autodidacta, profundizó en la técnica del vidrio soplado bajo la tutela del maestro Pere Ignasi en en S’Hostalot (Mallorca) durante dos años, para regresar después a Murcia y consolidar una producción artística que ha acabado por trascender fronteras.