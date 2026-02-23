El Ayuntamiento de Caravaca convoca la 46ª edición del Certamen Literario ‘Albacara’ en sus tres líneas de participación

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz abre la convocatoria de la 46ª edición del Certamen Literario ‘Albacara’, una cita con las letras de referencia que, tras casi medio siglo de trayectoria, continúa creciendo y adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia. El certamen mantiene sus tres líneas de participación: el Premio de Poesía y Narrativa Juvenil “Escuela de Mandarines”, el Premio de Narrativa “Ciudad de la Cruz” y el Premio de Poesía Mística “San Juan de la Cruz”.

La presentación de la convocatoria ha tenido lugar en la nueva Casa-Museo de San Juan de la Cruz, en un acto que ha contado con la participación del concejal de Cultura, Joaquín Zaplana; el prior de los Carmelitas Descalzos en Caravaca, fray Sergio Marqueta; el editor de Gollarín, Francisco Marín; y el carmelita Dionisio Tomás Sanchís.

El certamen rinde homenaje a San Juan de la Cruz y fomenta la creación literaria

Durante su intervención, el concejal de Cultura ha destacado que “el Certamen Literario ‘Albacara’ es una de las iniciativas culturales con mayor arraigo y continuidad de nuestra ciudad. Estamos hablando de un certamen que lejos de estancarse, crece y se fortalece cada año gracias a la colaboración estable y comprometida entre el Ayuntamiento, la comunidad de Carmelitas Descalzos, el Grupo Postres Reina y la editorial Gollarín”.

Zaplana ha subrayado además que esta nueva edición incorpora cambios en sus bases, entre ellos el carácter nacional que adquiere el premio juvenil “Escuela de Mandarines”. “Con esta decisión damos un paso adelante para ampliar horizontes, ofrecer más oportunidades a jóvenes talentos de todo el país y reforzar la proyección exterior de Caravaca como ciudad vinculada a la literatura y a la figura de San Juan de la Cruz”, ha señalado.

Está organizado por la Concejalía de Cultura con el apoyo de los Carmelitas, el Grupo Reina y la editorial Gollarín,

Por su parte, el prior de los Carmelitas Descalzos en Caravaca ha puesto el acento en la dimensión cultural y espiritual del certamen, afirmando que “Albacara es mucho más que un concurso literario; es una cita que fusiona la creación literaria con los valores históricos y espirituales que definen nuestro territorio. Fortalece el vínculo histórico de Caravaca con San Juan de la Cruz y proyecta su legado más allá de nuestras fronteras, especialmente a través de la poesía mística”.

El plazo y modo de entrega de los trabajos vuelve a establecer una distinción entre categorías. En el caso del premio juvenil “Escuela de Mandarines”, el plazo de presentación de originales permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2026 a las 23:59 horas. Para el Premio de Poesía Mística y el Premio de Narrativa “Ciudad de la Cruz”, la fecha límite será el 15 de septiembre de 2026.

En las tres modalidades, los manuscritos deberán presentarse exclusivamente a través de la página web oficial del certamen, https://premioalbacara.com , bajo seudónimo.

En cuanto a los premios, el de Poesía Mística “San Juan de la Cruz” establece un único galardón dotado con 3.500 euros y la publicación de la obra. El Premio de Narrativa “Ciudad de la Cruz” contempla un único premio de 1.500 euros.

Por su parte, “Escuela de Mandarines” mantiene dos categorías de edad, que este año se estructuran exclusivamente por tramos etarios y no por cursos académicos. La primera categoría está dirigida a jóvenes de entre 16 y 18 años y contempla un primer premio de 700 euros para cada modalidad —narrativa y poesía—, así como un accésit acreditativo en ambas. La segunda categoría, destinada a jóvenes de entre 14 y 16 años, establece un primer premio de 500 euros para cada modalidad y su correspondiente accésit acreditativo.

Podrán concurrir al Premio de Poesía Mística y al Premio de Narrativa todas las personas mayores de 18 años, cualquiera que sea su nacionalidad. En el caso de “Escuela de Mandarines”, podrán participar jóvenes que no hayan alcanzado la mayoría de edad en el momento de presentar su trabajo y que estén inscritos en cualquier centro educativo del ámbito nacional.

La primera edición del Certamen Literario ‘Albacara’ se celebró en 1972 al amparo de la comunidad de frailes Carmelitas Descalzos de la ciudad, manteniéndose bajo su organización hasta 1980. A partir de la décima edición, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz asumió la organización, consolidando una trayectoria que ha sabido evolucionar con el tiempo.

En la actualidad, el Consistorio caravaqueño, junto a la Comunidad de Carmelitas Descalzos, el Grupo Postres Reina y la Editorial Gollarín, integrados en la Asociación Cultural ‘Albacara’, continúa apostando por este certamen que nació para rendir homenaje a San Juan de la Cruz, patrón de los poetas españoles, y para fomentar la creación literaria y el hábito lector. La incorporación de las categorías de narrativa y poesía mística hace nueve ediciones permitió ampliar su tradicional carácter juvenil y abrir el certamen a escritores de todas las edades y procedencias, reforzando así la proyección cultural de Caravaca y su histórica vinculación con la literatura y la espiritualidad.