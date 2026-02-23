En 1984 Esperanza Clares y Antonio Saura deciden fundar una compañía de teatro y, después de más de 40 años recorriendo los escenarios de España, Alquibla Teatro, baja el telón.

Hace ya tiempo que la historia del teatro dejó de ser, afortunadamente, la historia de la literatura dramática para enriquecerse con la historia de los actores, directores y compañías. Y aquí ocupa un lugar importante Alquibla Teatro, que cierra sus puertas siendo la compañía de referencia de la Región de Murcia. En todo este tiempo ha desarrollado un modelo de compañía estable que responde a un proceso de largo alcance hasta convertirse en un proyecto de vida. Con ellos, con "los alquibla", se instala la profesión teatral en Murcia, esto no quiere decir que antes no existieran profesionales pero, Antonio Saura y Esperanza Clares, moldean su idea y forman la primera compañía privada profesional del teatro en nuestra región. Lo hacen desde la valentía empresarial pero también desde la valentía artística, no en vano su repertorio está plagado de títulos de los grandes autores de la dramaturgia universal: Georg Büchner, Bertold Brecht, Samuel Beckett, Pierre Agstin de Beaumarchais, Plauto, Eurípides, William Shakespeare, Molière, Óscar Wilde o Federico García Lorca, entre otros.

También se han caracterizado por tener una mirada atenta hacia la dramaturgia de autores españoles contemporáneos, entre los que destacan Alonso de Santos, Ernesto Caballero, Laila Ripoll y José Ramón Fernández, además de los murcianos Luis Federico Viudes, Lorenzo Píriz, Fulgencio M. Lax, Diana de Paco, Juan Montoro, Alba Saura o la propia Esperanza Clares, de hecho cierran el ambicioso proyecto de compañía estable con la tercera parte de 'La Trilogía del camino', 'Lo más hermoso todavía', de Alba Saura. El título recoge una frase del personaje Mimí en 'Las reinas del Orinoco', de Emilio Carballido y que pusieron en escena, con notable éxito, en 1997 y que repusieron en el 2010.

Con la iniciativa de Antonio Saura nace Murciaaescena, también ha sido responsable de la creación de DeMurcia e impulsor de la Mesa de las Artes Escénicas

Con la iniciativa de Antonio Saura nace Murciaaescena (Asociación de empresas productoras de teatro, danza y circo de la Región de Murcia). También ha sido responsable de la creación de DeMurcia (Asociación de directores de escena profesionales de la Región de Murcia) e impulsor de lo que en su momento fue la Mesa de las Artes Escénicas de nuestra región. No sólo han sido los espectáculos de la compañía sino que, el convencimiento de la importancia de un sector articulado y unido y el compromiso con la proyección del teatro y la danza más allá de los límites geográficos regionales, han sido ejes articuladores de su gestión teatral durante muchos años.

El teatro es efímero, una vez terminada la representación sólo queda la memoria y el recuerdo, no hay nada que pueda recuperar lo que ha sucedido sobre las tablas, ni siquiera la siguiente función porque todo es distinto, todo guarda matices que lo hacen diferente. Esto puede dar la impresión de que una vez finalizada la representación no queda nada, pero la memoria es muy sabia y va llenándose de los posos necesarios que nos hacen crecer como individuos y como sociedad. Este es el poder de la cultura y, en particular el del teatro. Aquí es donde nos vamos a encontrar a Alquibla porque nos ha reglado tiempo y, con ese tiempo belleza y, con esa belleza conocimientos y, con esos conocimientos, sabiduría.

La pared ha dejado de ser vertical, ya no existe el vacío vertiginoso de los grandes abismos que se abren mientras dura la escalada. Se ha coronado la cima pero el camino no ha terminado, ahora es llano y sin tormentas que dificulten el paso.

¿Qué significado tienen los kilómetros y kilómetros que han recorrido en todas sus giras en relación con la distancia que nos separa de la estrella más lejana? ¿Qué son 40 años si los ponemos en relación con el tiempo del mismo universo? Son muy poca cosa, apenas un parpadeo. Un ligero y breve parpadeo que nos ha hecho a todos más grandes. Con tan poco cuánto nos dejáis en nuestra memoria del ya pasado, de este presente y para el futuro que nos aguarda.