Sergio Meca, creador de contenido: "Lo importante es vestir de acuerdo a quién eres ahora"

¿Quién es Sergio cuando se apagan las cámaras y deja de hablar de estilo y elegancia masculina? ¿Cómo es tu día a día lejos del algoritmo?

Cuando apago las cámaras, mi vida es bastante sencilla. Me gusta estar en casa, tomarme un café tranquilo, salir a entrenar o al gimnasio, jugar al pádel con los amigos, pasear por Águilas y disfrutar de la playa y del mar. Son cosas muy simples, pero que disfruto mucho. Nada ostentoso, solo hacer lo que me hace sentir bien.

Tu contenido gira en torno a transformar la imagen del hombre actual. ¿En qué momento entendiste que vestir bien no era superficial, sino una herramienta de poder personal?

Lo entendí cuando vi cómo vestirme mejor cambiaba la forma en la que me sentía conmigo mismo y cómo me percibían los demás. Vestir bien no es solo ropa bonita, es proyectar seguridad, respeto por uno mismo y también generar una buena impresión sin decir nada.

Muchos hombres sienten que «la moda no es para ellos». ¿Qué error de mentalidad es el primero que hay que romper para empezar a vestir con intención?

Pensar que la moda es solo para llamar la atención o para los demás. Lo importante es vestirse para uno mismo, para sentirse seguro y cómodo. Cuando lo entiendes así, todo cambia.

Hablas mucho de elegancia atemporal. ¿Qué tres básicos debería tener cualquier hombre en su armario para no fallar nunca?

Un buen blazer azul marino, una camisa blanca limpia y unos zapatos de piel de calidad. Con eso puedes armar un montón de looks que siempre van a funcionar, ya sean formales o más casuales.

Tienes cientos de miles de seguidores y una comunidad muy fiel, los ‘tiburoners’. ¿Qué crees que buscan en ti los hombres que llegan a tu perfil? ¿Seguridad, validación, guía...?

Creo que buscan sobre todo guía y confianza. Muchos no saben ni por dónde empezar, y valoran que sea claro y directo. Les doy consejos que pueden aplicar de verdad y que les ayudan a sentirse seguros sin complicarse demasiado.

En redes desmontas looks, criticas errores y das consejos muy directos. ¿Te has ganado enemigos por decir verdades incómodas sobre cómo visten algunos hombres?

Sí, hay gente que no recibe bien la crítica, eso es normal. Pero lo llevo bien y, de hecho, he aprendido a aprovecharlo: todo ese ‘hate’ hace que mis vídeos lleguen a gente que de verdad lo valora y le sirve de ayuda. Prefiero ser honesto y ayudar de verdad que quedar bien con todo el mundo.

También ofreces asesorías uno a uno. ¿Cuál es la transformación que más te ha impactado en un cliente?

Recuerdo un cliente que estaba completamente perdido con su estilo y su imagen profesional. Después de varias sesiones, cambió no solo su forma de vestir, sino también cómo se movía y cómo se sentía. Ver a alguien ganar tanta confianza gracias a la ropa es increíble.

En una era dominada por la moda rápida, ¿qué opinas de marcas como Shein y del consumo impulsivo en el estilo masculino?

Creo que no enseñan a tener estilo ni a invertir en calidad, pero sí entiendo que para alguien que no puede permitirse ropa más cara, pueden ser una opción. El problema es que estas marcas viven de que compres mucho y rápido, y al final te enseñan poco sobre estilo real. Para mí, mejor pocas prendas pero buenas y que duren.

Estilo, coches, perfumes, ‘lifestyle’... ¿El hombre elegante nace o se construye?

Se construye. Nadie nace sabiendo vestirse bien o proyectar seguridad. La elegancia es hábito, práctica y aprender a conocerse a uno mismo.

Pregunta morbosa: si tuvieras que elegir entre vestir impecable todos los días o conducir el coche de tus sueños, ¿con cuál te quedas?

Vestir impecable. Porque el estilo lo llevas siempre contigo, mientras que un coche, por muy espectacular que sea, no es algo que puedas llevar a todas partes.

Muchos hombres a partir de los 30 sienten que han perdido frescura o estilo. ¿Cuál es el mayor error que cometen al vestir en esa etapa?

El problema suele ser que siguen pensando que tienen 20 años. Mantienen el mismo estilo de antes y no lo adaptan a su vida actual: nuevo trabajo, responsabilidades, lo que sea. Lo importante es vestir de acuerdo a quién eres ahora, no aferrarte a cómo eras hace diez años.

¿Crees que en España -y concretamente en la Región de Murcia- el hombre cuida su imagen o seguimos lejos de otras capitales europeas?

Estamos mejorando, pero todavía un paso por detrás de ciudades como Milán o París. Aquí, por la zona, mucha gente viste de forma muy concreta, casi todos igual. En otras ciudades ves estilos más personales, más variedad. La gente no tiene que vestirse de una sola manera; el estilo es también una forma de mostrar quién eres.

Si tuvieras que recomendar un plan perfecto en la Región de Murcia para un hombre que quiere proyectar elegancia y seguridad, ¿cuál sería?

Empezar con un café en el centro, luego pasear por la ciudad, disfrutar de la arquitectura y las vistas, comer en un buen restaurante con producto local y cerrar con un atardecer en la costa. Todo mientras vistes cómodo pero impecable: un blazer ligero, camisa y zapatos limpios. Elegancia sin esfuerzo.

En redes todo parece éxito. ¿Qué parte del camino como creador digital no se ve y ha sido más dura para ti?

Lo que no se ve son los días que no tienes ganas, o cuando grabas sin mucho ánimo y se nota en cámara. Es más un reto mental que físico. Pero tampoco lo veo como algo duro: he trabajado en sitios mucho más exigentes, como en el campo, donde la gente se levantaba a las cinco de la mañana y muchos no aguantaban. Esto, al final, es un regalo: poder crear contenido que disfruto y compartirlo con gente que lo valora.

Para cerrar: ¿qué le dirías a ese hombre que siente que su imagen no importa... pero en el fondo sabe que sí?

Que no se engañe. Lo que proyectas dice mucho de cómo te valoras a ti mismo. Empezar a cuidar tu estilo es empezar a invertir en tu confianza y en cómo te relacionas con los demás. Nunca es superficial; siempre es poder personal.