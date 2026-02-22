Rafael Álvarez, 'El Brujo': "Lope de Vega define al actor como 'monstruo fiero' por el hambre que pasaba"

Rafael Álvarez, ‘El Brujo’, regresa a Caravaca y en esta ocasión al teatro Thuillier para poner sobre las tablas 'El viaje del monstruo fiero', título tomado de una loa de Lope de Vega, quién nos propone un acertijo. La palabra, el amor, la búsqueda del grial, la experiencia de la belleza, son los compañeros del viaje del monstruo fiero.

Un homenaje a quienes se ganan la vida desde hace siglos con el noble arte del teatro. Inspirado en un enigma de Lope de Vega, que define al actor como "un monstruo fiero", ‘El Brujo’ despliega en escena un monólogo lleno de ingenio, poesía, humor y reflexión, donde conviven autores como Quevedo, Cervantes, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, junto con recuerdos y experiencias del propio Rafael Álvarez a lo largo de su vida teatral.

Este espectáculo es una meditación sobre el arte de actuar, sobre el tiempo y sobre el alma de los clásicos. Pero también es un juego, una fiesta de la palabra y del humor. Acompañado en directo por la música de Javier Alejano, este espectáculo propone un viaje emocional y literario que conecta el pasado con el presente a través de la palabra viva.

Con una escenografía sencilla y una presencia escénica inconfundible, ‘El Brujo’ construye una experiencia íntima y luminosa que ha emocionado al público en escenarios de toda España. Con una base sólida de humor, ‘El Brujo’ mantiene al público atento y sonriente, navegando entre un vocabulario que oscila entre lo coloquial y lo elevado, reflejando así la dualidad de la experiencia humana. Su teatro es un espejo que refleja la complejidad de la vida e invita a la reflexión a través de la risa y el asombro.La cita será hoy, a las 18.30

En esta ocasión hablamos de una antología de los autores del teatro del Siglo de Oro español, que se abre paso con ese acertijo. ¿Qué nos encontramos en este trabajo?

Es una obra que tiene el legado de todo lo que es el teatro itinerante, muy español, del Siglo de Oro, con influencias de toda la historia del teatro español, pero también con componentes de humor actual. Incorporo toda esa mezcla en improvisaciones relacionadas con los textos clásicos, de alguna forma es una actualización de los clásicos para que el público perciba esa cultura clásica, mezclada con entretenimiento y humor.

También una evocación de la figura del actor, del cómico y del público al que se tiene que encontrar. Al final nos encontraremos también al mostruo fiero.

El título del «mostruo fiero» viene de una loa de Lope de Vega. Se trata de una composición poética en la que Lope define al actor de su época «monstruo fiero», no se sabe el por qué, probablemente por el hambre que pasaban, eran supervivientes. La capacidad y la fuerza que tenían está asociada a esa expresión, monstruo y fiero, porque tenían mucha capacidad de resistencia frente a todo tipo de dificultades y adversidades, en una vida completamente itinerante con los carros danzando de aquí para allá. Eso precisamente fue lo que creó el estilo del teatro del Siglo de Oro Español.

Una obra que cuenta con la colaboración de la Compañía Nacional de Teatro Clásico para el Teatro de la Comedia y el Festival de Almagro. ¿Cómo se fragua este trabajo, cómo nace?

Este trabajo nació gracias a la amabilidad y el interés profesional de un gran actor, que en aquel momento dirigía la Compañía Nacional de Teatro Clásico; me refiero a Lluis Homar. Fui a verlo, le hablé del proyecto y del espectáculo y le pareció maravilloso: incorporar a la compañía nacional un espectáculo que celebrara, recordara y homenajeara a la figura del actor del Siglo de Oro español, al cómico español. Hablamos de un linaje de técnicas de interpretación y formas de pisar el escenario, así como formas de hablar muy específicas y propias de la cultura teatral española. A Homar le pareció que todo eso tenía que estar en la compañía Nacional de Teatro Clásico.

Se define como un ‘bululú’. Cuéntenos un poco de qué se trata este término.

Es una palabra que se le daba al actor en solitario en el Siglo de Oro. Era un actor que iba, incluso caminando de una aldea a otra, con un repertorio de textos que no tenían entre sí mucha conexión, pero él se las arreglaba para organizarlos, conectarlos y crear una especie de espectáculo o de entretenimiento para la gente del pueblo a cambio de alojamiento por una o dos noches y de comida. Ahora se llaman a estos actores monologuistas, pero no tienen nada que ver, porque el tiempo y el contexto no tienen nada que ver.

Además, acompañado por el músico Javier Alejano

Siempre estoy acompañado de Javier, trabaja conmigo desde hace muchos años. En esta obra está presente el violín, la percusión, así como otros elementos.

¿Qué nos puede contar de sus próximos trabajos?

Estoy preparando el estreno de 'La segunda venida de Cristo'. Una obra compleja sobre la exposición de los Evangelios, sobre todo el evangelio de San Juan, los fragmentos más llamativos, especiales y simbólicos desde la perspectiva de la filosofía oriental y de la ciencia del yoga de la India. Es un momento en el que el mundo necesita de este conocimiento. Una puesta en escena que combinará la ciencia del alma con la rítmica, el humor, el sentido de la fiesta y el dinamismo de los espectáculos que yo siempre hago y que necesitan la complicidad permanente de la risa del público.n