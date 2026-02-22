El Pele y Niño Seve inaugurarán un Festival Lo Ferro muy desestacionalizado

El Pele y Niño Seve, Sandra Carrasco y David Arahal, Bonela y Bonela Chico, Carmen Carmona y Antonio Fernández El Torero serán los encargados el martes 21 de julio de dar los primeros compases del Festival Internacional de Flamenco de Lo Ferro 2026, que se celebrará en Roldán (Torre Pacheco), entre el 20 y el 26 de julio.

Lo Ferro dio a conocer así toda la programación para el evento, junto con la primera actuación del ciclo 'Primavera Flamenca', que organiza la Peña Flamenca Melón de Oro de Lo Ferro y el Ayuntamiento de Torre Pacheco en las tablas del Centro Cultural Sebastián Escudero de Roldán. Un punto de encuentro para los aficionados al arte jondo que se extenderá, además, durante los próximos meses.

Paco Ocón, ganador del prestigioso Molino de Lo Ferro 2022 a la ferreña mejor cantada, acompañado a la guitarra por Antonio Fernández El Torero, fue el encargado de abrir la gala flamenca. La noche acogió también la participación del Ballet Flamenco de Lo Ferro, dirigido por M.ª Dolores Ros, una pincelada de clásico español.

El sábado 25 se celebrará la gran final, junto a la actuación del Ballet Flamenco de Lo Ferro

El alcalde del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca junto al concejal de Cultura, Javier Plaza, y el director del Festival de Lo Ferro, Gabriel Maldonado, fueron los encargados de desgranar la programación flamenca para Lo Ferro y su ya más que consolidado festival, que vuelve a convertirse en el foco mundial del flamenco el próximo verano.

Después del pregón el lunes 20 de julio, el miércoles actuarán Jesús Méndez acompañado de Antonio Carrión, Antonio Reyes y Paco Cepero, Remedios Reyes con Julio Romero, así como Ezequiel Benítez y Paco León y Julián Estrada junto a Manuel Silvera.

El jueves, las tablas serán de Manuel Bandera con su espectáculo 'Bambino por Bandera', que se celebrará junto a la primera semifinal. El viernes le tocará a la compañía El Yiyo y la segunda semifinal. El sábado se celebrará la gran final y el Ballet Flamenco de Lo Ferro pondrá el punto y final con 'Su majestad el 12' a la 46º edición.

El acto contó con la presencia del autor del cartel anunciador, el artista plástico alhameño Diego Valero, quien ofrecerá la esencia de su obra que es la imagen del festival ferreño para esta 46ª edición y que se dio a conocer en Fitur pasado mes de enero.

Además, durante el acto se anunció la creación de la beca Fosforito para la difusión de la trayectoria y obra del maestro.

Primavera Flamenca

El ciclo de primavera impulsado por la peña Melón de Oro continuará el 21 de marzo con la actuación de Emilio Chaparro Serrano, galardonado con el premio Molino de Lo Ferro en el año 2019, acompañado también por Antonio Fernández El Torero y la Escuela de Ballet Kímbara, dirigida por Carmen Mª Villaescusa.

El 25 de abril será el recital de Juan Carmona, Molino de Lo Ferro 2025, junto a El Torero y la participación especial de la artista de copla Maribel Castillo.