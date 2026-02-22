Luis Enrique de Miquel, director del Museo Arqueológico de Murcia: "Hay materiales de sobra para que estén en un museo nacional, regional y local"

Al director del Museo Arqueologico de Murcia desde 2008, Luis Enrique de Miquel Santed, le preocupa más que una pieza esté en manos privadas sin declarar que una encontrada en yacimientos de la Región expuesta en el exterior. El Museo Arqueológico de Murcia [MAM] organizó en 2020 Luchando contra el expolio, una muestra donde reunió casi un millar de tesoros recuperados en operaciones de expolio y tráfico clandestino de bienes patrimoniales, donde los cuerpos de seguridad del Estado tuvieron un papel protagonista.

En los últimos tiempos ha habido un cambio de mentalidad y de una moda ciertamente destructiva. El MAM recibe, al menos, una donación al año —y en su mayoría herencias—, entre otros motivos "porque ya no queda bien poner cosas en las vitrinas de los salones», revela el conservador. Aunque haya piezas que se hayan emigrado a otras insituciones del país, De Miquel tranquiliza: «Hay materiales de sobra para que estén en un museo nacional, regional y local".

¿Hay mucho patrimonio arqueológico propio fuera de la Región?

Sobre todo de la época en que aquí no había entidades arqueológicas o parámetros de investigación. Casi ninguna, diría yo, de los últimos tiempos desde que la Comunidad asume las competencias de Patrimonio en 1985 y hasta esta parte. A partir de aquí, hay que distinguir si son excavaciones oficiales o proceden del comercio ilegal que se han vendido fuera sin conocimiento. Eso es muy difícil de controlar. Eso se expolia y se exporta en secreto.

¿Ha sido frecuente en nuestra comunidad?

El expolio ha sido un fenómeno importante en nuestro país. La Región también lo ha sufrido, históricamente, desde buena parte del siglo XX y de los años 60, 70 y 80 sigue habiendo expoliadores. Es cierto que hay otras regiones que lo han sufrido todavía más que nosotros. No es consuelo, pero en esa instancia y en el último año ha habido bastantes actuaciones para recuperarlos. Pero, en este caso, no hablamos de piezas que estuvieran fuera de la Región, sino que estaban en propiedades particulares aquí. Es casi el primer paso, porque no se sabe dónde están y pueden ir al exterior en cualquier momento.

No compramos piezas extraídas ilegalmente porque fomentaríamos esa práctica

¿De quién es la propiedad de una pieza cuando uno la encuentra?

La Ley Nacional de Patrimonio Histórico del año 1985 establece que todos los bienes arqueológicos son bienes de dominio público. Si alguien encuentra una pieza, no es suya. Es de Patrimonio. Entonces, si es fruto de una excavación, se tiene que entregar al museo correspondiente. Por eso, es tan importante que las actuaciones estén controladas. Cuando un arqueólogo o profesor de universidad pide permiso de excavación, cuando se lo dan para hacer un proyecto científico, le indican dónde tiene que entregar los materiales, además de hacer una memoria para tener toda la documentación histórica.

Otra cosa son las colecciones privadas.

La propia Ley de Patrimonio Cultural del 2007 de la Región de Murcia establece que se pueden tener colecciones. Pero hay que comunicarlo, declararlo. Eso no quita la propiedad de esos bienes, pero sí tiene que tener la posibilidad de un control para que la administración compruebe que se conserva en buenas condiciones. Y luego, si lo venden a otra persona, también hay que comunicarlo. Si no, a esa colección se le perdería la pista. Pero la propiedad no se discute en estos aspectos.

¿Los museos pueden ser uno de esos compradores o solo aceptan donaciones?

No hay nada que impida que los museos puedan comprar piezas. No solemos comprar porque no tenemos dinero. Hay mucho más de donaciones, de entregas. E, importante, los museos no vamos a dedicarnos a comprar cosas extraídas ilegalmente porque estaríamos fomentando esa práctica. Estaríamos animando a la gente a salir para hacer agujeros y luego venderlos.

Si no tuviéramos nada en museos nacionales es como si dijéramos que no hay arqueología en Murcia

¿Cuando una pieza sale, se puede recuperar?

Habría que ver todos los casos. Hay casos de piezas que en su momento no contaban con un museo y salieron a otros. Por ejemplo, al Museo Arqueológico Nacional salieron piezas de principios del siglo XX; al Museo Arqueológico de Barcelona, por arqueólogos de allí que estuvieron en yacimientos de la Región. Pero luego hay otros, como la Venus de Bullas que fue a parar directamente al MAN. Allí estaba en los fondos, ni siquiera expuesta. Nos dijeron que si se la pedíamos, la cedían en préstamo prorrogable, pero hay que renovarlo por escrito cada cinco años. La posibilidad de que las piezas vuelvan con un convenio de colaboración es más fácil que sacar una ya expuesta en otro museo. Sería desvestir a un santo para vestir otro.

¿Y qué significa que una pieza de Murcia se exponga en un museo con proyección nacional?

Pues que Murcia también existe. Si no tuviéramos nada ahí, es como si estuviéramos diciendo que no hay nada en la arqueología de Murcia.

¿Por qué una pieza debería quedarse en el lugar donde se encuentra?

No hay problema en que se vayan creando más museos ni que eso sea un atractivo turístico. Lo único que hay que tener en cuenta es que un museo significa un edificio, un proyecto, un dinero para mantenerlo dignamente, unos técnicos para hacerse cargo de sus bienes. Pero hay casos recientes, como el del magnífico museo de Mula, donde había una voluntad muy clara del Ayuntamiento, al que hemos ayudado prestando una parte de los fondos que ahora tiene en préstamos. Si hay un proyecto serio, compartimos lo que haga falta.

La Región de Murcia: cantera de la protección del patrimonio histórico

Si hoy la Región conoce los vestigios de la historia y del patrimonio murciano diseminados fuera de los límites de la Comunidad, es porque ahí fuera se han conservado y custodiado en museos nacionales e internacionales, registrándose a su ved en los catálogos científicos. Así lo afirman a preguntas de este periódico María Ángeles Gómez Ródenas, jefa del Servicio de Museos y Exposiciones, y Gregorio Romero Sánchez, jefe del Servicio de Patrimonio Histórico; ambos, en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la CARM. "Por tanto, como tal, no existe un listado, lo cual no impide que estén localizadas y registradas adecuadamente", aseguran.

A efectos jurídicos, la titularidad de las colecciones no son de la Comunidad Autónoma, aunque sí procedan de la Región. La fuga de patrimonio "en la actualidad ya no sucede y responde a procedimientos que pertenecen al pasado", tranquilizan. Las leyes tanto nacionales como regionales que ahora están encargadas de velar por el patrimonio histórico son relativamente recientes, siendo las de la Región de Murcia "de las más profusas y profundas del país", dicen los expertos: "Abarcan innumerables aspectos y algunas de sus consideraciones han sido posteriormente imitadas incluso a nivel nacional, pero en ningún caso se aplican con efectos retroactivos".

Por lo tanto, las exposiciones temporales se perfila como una de las principales fórmulas para volver a traer piezas arqueológicas, bienes artísticos y arquitectónicos deslocalizados. Un ejemplo es el de la Venus de Bullas, uno de los principales hallazgos de la villa romana de Los Cantos, que pertenece a la colección estable del Museo Arqueológico Nacional [MAN] aunque se exponga en la institución murciana.

En Lorca se encuentran los principales ejemplos de estas "personas de ciencia" que documentaron sus hallazgos

Lo mismo ocurre con las obras del Museo del Prado que exhibe el Museo de Bellas Artes de Murcia. "Si el concepto fuera el del mero acopio sin límites y sin articular un discurso coherente en nuestras salas de exposición permanente, no tendríamos el rico mosaico museístico que tenemos", evidencian desde la Dirección General de Patrimonio. Las piezas que viajaran fuera de los límites autonómicos lo hicieron ‘de extrangis’: "fueron extraídos de yacimientos arqueológicos cuando ni siquiera había leyes de protección del patrimonio histórico. Eran vendidos en el mercado negro a coleccionistas y estuvieron en manos privadas".

A pesar de ello, destacan algunas figuras de la Región, hombres con formación académica y científica que a mediados y finales del siglo de XIX documentaron, estudiaron y donaron a las instituciones científicas sus propios hallazgos. En Lorca se encuentran los principales ejemplos de estas "personas de ciencia". Aunque murciano pero con origen en la ciudad del sol, Cánovas Cobeño fue un naturalista y erutidto que donó su colección de arqueología al MAM, y la de fósiles al Instituto Alfonso X el Sabio. Por otro lado, Eulogio Saavedra dividió su herencia arqueológica entre el MAN, en Madrid, y la pinacoteca de Murcia. Ambos se cuidaron de proporcionar los datos históricos que acompañan a cada objeto y que, según los expertos de la Comunidad, "nos permite conocer la historia del coleccionismo y la del origen de los primeros museos en España".

En cuanto al lugar donde custodiar las piezas cuando son descubiertas en la actualidad, la decisión requiere de un estudio profundo. Es el caso del pecio Mazarrón II: "Será una vez finalizado ese proceso, y con todos los informes técnicos sobre la mesa, cuando se determine cuál es la opción más adecuada para su depósito, exposición y exhibición pública, siempre atendiendo exclusivamente a criterios científicos, de conservación preventiva y de sostenibilidad a largo plazo".