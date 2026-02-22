La Justicia, al rescate de los BIC expoliados de la Región

Lo hicieron guiadas por la buena fe: velar por la conservación de 82 obras de arte. Por ello, cuando las devolvieron en 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia retiró la multa de 100.000 euros impuesta a las monjas clarisas tras vaciar el Real Monasterio de la Encarnación de Mula, declarado Bien de Interés Cultural, al igual que lo estaban los bienes que se encontraban en su interior. Esto no lo sabían. Se llevaron las piezas a otra congregación en Elche, donde se reubicaba la orden. Entre las principales: un Cristo de marfil, varias esculturas del Niño Jesús y cuadros y retratos de primer orden. La recuperación sirvió para inscribir las piezas en el Registro General de Bienes de Interés Cultural de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, e inventariarlos en el Inventario General de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español.

Hasta Madrid se movilizaron miembros de la Agencia Tributaria para requisar en abril de 2025 una talla barroca de San Ginés, así como una campana y un busto de San Simeón Estilita sobre el fuste de una columna. Estos dos se encontraban en un chalet en La Manga. Los sustrajeron los herededos del Monasterio de San Ginés de la Jara (El Beal, Cartagena) en 2017. La Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia falló en la misma línea que en Mula, considerando que las imágenes eran «una parte integral e inherente del monumento», declarado BIC en 1992.

Pero el buque insignia de la recuperación del patrimonio fue el del tesoro de la fragata Mercedes que hoy se puede admirar en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en Cartagena (ARQVA). La empresa Odyssey Marine Exploration descubrió en 2007 el pecio con su cargamento. El gobierno Español, ante la sospecha de que pudiera tratarse de un barco de su bandera, inició una batalla legal en los tribunales estadounidenses que se resolvió favorablemente a España en 2012 y trasladando uno de los mayores hallazgos arqueológicos submarinos de la historia, según el ARQVA. El traslado completo de las monedas a la institución culminó en 2021.

Iglesia de Santiago de Lorca / EFE

Destruido y restaurado el templo

Los BIC no solo se pierden por negligencias. Basta un fatídico fenómeno natural. La iglesia de Santiago de Lorca fue uno de los templos más dañados en el terremoto de 2011, que provocó el derrumbe del crucero y la cúpula. La imagen recorrió el mundo. Nunca fue la misma, pero casi, porque su restauración culminó en 2024 con la reposición del retablo tal y como era antes del seísmo. Incluso, se reconstruyó el altar mayor en 2015, que fue calcinado en 1911.