Los Premios Alfonso X miran al futuro sin perder la memoria

Una vez más, y van cinco, los Premios Alfonso X regresaron a la Región de Murcia en una gala donde se puso en valor la cultura, en todas sus variantes artísticas, de la tierra del pastel de carne y las marineras.

Trece disciplinas, trece jurados independientes y una noche para sacar al escenario del Víctor Villegas lo que se crea en la Región. Así se resumió la quinta edición de los Premios Alfonso X, que este viernes reunió en el Auditorio Regional a buena parte del ecosistema cultural murciano bajo el lema ‘Tecnología y humanismo’.

La gala estuvo presentada por Elsa Moreno, poeta valenciana y Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica 2023, convertida en uno de los fenómenos de la poesía contemporánea en España.

Al comienzo de la gala Elsa Moreno puso en valor estos premios señalándolos como «un momento de coger simbólicamente el corazón de Alfonso X y entregárselo a los que se han hecho merecedores de ello en las diferentes disciplinas artisticas este año».

Los dos galardones especiales de la noche los decidieron de forma conjunta los presidentes de los trece jurados. El Premio Alfonso X de Mecenazgo, dotado con 5.000 euros y patrocinado por la Asamblea Regional, fue para la Asociación Pupaclown.

El Honorífico, que reconoce toda una trayectoria, recayó en José Manuel Garrido, distinguido también con la Medalla de Oro de la Región de Murcia y la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. «Qué bonito que la última consejera de Cultura y el primero se junten en un escenario», evidenció Garrido. El premiado al premio honorífico cambió la letra de la canción de La Parranda por un «cuando se entregan estos premios, resplandece de hermosura toda la vega murciana», para señalar a todos los galardonados de la noche.

«Para ser modernos hay que mirara al pasado para coger un impulso de renovación hacia el futuro», finalizó Garrido antes de llevarse el corazón de Alfonso X, forma del galardón, a su pecho «para que latan juntos».

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, que ya había avanzado días antes que estos galardones «son una celebración del talento y la creatividad, pero también del trabajo diario, la honestidad y la autenticidad de nuestros creadores».

Antes de los especiales desfilaron los galardonados de cada categoría. En Arquitectura, el reconocimiento fue para el equipo organizador de la primera edición de Open House Murcia, el festival internacional que el año pasado abrió por primera vez las puertas de los edificios más emblemáticos de la capital a cualquier ciudadano, con visitas guiadas por los propios arquitectos. Más de 9.000 personas participaron en aquellas dos jornadas de marzo de 2025, y el festival prepara ya su segunda edición, que tendrá lugar del 13 al 15 de marzo de este año con 40 espacios y 26 actividades.

En Pintura y Escultura, Maru Quiñonero recogió el galardón por su exposición La extranjera, presentada en el Palacio del Almudí.

Eva Libertad se llevó el premio de Cine por la dirección y el guion de Sorda. El próximo sábado 28 se sabrá si se lleva alguno de los siete Goya a los que está nominada en una gala que tendrá lugar en Barcelona, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección Novel.

En Literatura, el jurado reconoció a Inma Pelegrín por su novela Fosca. En Danza, Mario G. Sáez fue premiado por su interpretación y co-creación de Jarana junto a la compañía Laia Santanach, y en Teatro el galardón fue para Dora Cantero por Cosas que caen del cielo.

La música tuvo dos menciones: AMORE en la categoría Pop-Rock por su disco Top Hits, Ballads, etc... y DeMúsica Ensemble en Otras Músicas por Sor Josefa Pujante Live - Vísperas para un convento.

El premio de Fotografía fue para Elena Sol por su photobook The cancelled summer, mientras que en Arte de los Nuevos Medios lo recibió Gelen Jeleton por su instalación Historia política de las flores: hanam, presentada en el Centro Botín de Santander.

Diego Corbalán, conocido como Magius, se llevó el galardón de Ilustración y Cómic por Black Metal. En Moda fue reconocida la colección Southside de Warburton.

Y en Patrimonio Histórico, el premio fue para la Fundación Sierra Minera por la recuperación del túnel José Maestre, el tren minero y la chimenea de la Fundición Orcelitana.

La velada se cerró con el AX Hall Party, con Soleá Morente en formato dj set, y el primer after party oficial de los Premios Alfonso X, para los más valientes, que se trasladó a la Sala Mamba.