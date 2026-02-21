A los 75 años
Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio'
El artista fue ingresado por problemas respiratorios y finalmente ha fallecido en el Lawrence Hospital de Bronxville
Mapi Casabán
Nació en El Bronx siendo William Anthony Colón, pero una carrera llena de triunfos le llevó a consagrarse como Willie Colón. El cantante leyenda de la música salsa fue ingresado en el Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, por problemas respiratorios y ha fallecido a los 75 años.
"Idilio" o "Gitana" fueron algunos de los éxitos más sonados del emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa. Artistas como Rubén Blades y Bobby Valentín han mostrado sus condolencias.
¿Quién fue Willie Colón?
Desde que era joven, la salsa corría por sus venas, y mostraba pasión por la música. Willie Colón empezó tocando la trompeta y el clarinete hasta que se perdió en el trombón. Su estilo único contribuyó a definir el sonido de la salsa y dejó un legado invaluable con su extensa discografía.
Pero no solo componía por diversión y fiesta, también lo hizo por causas sociales, como el VIH, con temas como El Gran Varón. La influencia de este artista ha traspasado fronteras y ahora su legado queda marcado para siempre.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
- Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Hora, precio de las entradas y dónde ver en televisión el derbi Real Murcia-FC Cartagena
- El mejor bar de Murcia para comer pulpo con tapas a solo 3.50 euros: 'El más tierno que he probado en mi vida
- Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta 'criterios científicos' para los deslindes en el litoral de Cartagena
- Miraquéplan' este fin de semana en la Región de Murcia: rutas guiadas en la Floración, la Ruta de la Cuchara y los últimos desfiles de Carnaval