A los 75 años

Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio'

El artista fue ingresado por problemas respiratorios y finalmente ha fallecido en el Lawrence Hospital de Bronxville

Willie Colón, en su 50 Aniversario Tour.

Willie Colón, en su 50 Aniversario Tour. / Ulises Ruiz Basurto

Mapi Casabán

San Juan

Nació en El Bronx siendo William Anthony Colón, pero una carrera llena de triunfos le llevó a consagrarse como Willie Colón. El cantante leyenda de la música salsa fue ingresado en el Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, por problemas respiratorios y ha fallecido a los 75 años.

"Idilio" o "Gitana" fueron algunos de los éxitos más sonados del emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa. Artistas como Rubén Blades y Bobby Valentín han mostrado sus condolencias.

¿Quién fue Willie Colón?

Desde que era joven, la salsa corría por sus venas, y mostraba pasión por la música. Willie Colón empezó tocando la trompeta y el clarinete hasta que se perdió en el trombón. Su estilo único contribuyó a definir el sonido de la salsa y dejó un legado invaluable con su extensa discografía.

Pero no solo componía por diversión y fiesta, también lo hizo por causas sociales, como el VIH, con temas como El Gran Varón. La influencia de este artista ha traspasado fronteras y ahora su legado queda marcado para siempre.

