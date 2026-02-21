Miguel Costas: "Mi secreto para hacer estribillos coreables es la vagancia; si la gente canta es mejor para el concierto"

Hay nombres que no solo se leen, se escuchan con distorsión de fondo. Hablar de Miguel Costas es invocar la banda sonora de la transgresión en España. Fundador de Siniestro Total, Aerolíneas Federales y Los Feliz, Costas lleva décadas demostrando que el punk no era solo una cresta de colores, sino una forma de mirar el mundo con una ceja levantada y una sonrisa socarrona con retranca gallega.

Vigués universal y arquitecto de himnos que todos hemos gritado en algún bar, Miguel ha sabido navegar entre el nihilismo divertido y el pop más efervescente sin perder nunca el norte (o perdiéndolo a propósito). Tras consolidar su carrera en solitario, sigue demostrando que la energía no se destruye, solo se transforma en un riff de guitarra y una frase lapidaria. Punk que no necesita permiso, letras que muerden y una capacidad envidiable para no tomarse nada (salvo la música) demasiado en serio.

Miguel Costas, el mejor cantante del mundo, insigne compositor de la mayoría de grandes éxitos de Siniestro Total y un prolífico creador de canciones, de himnos irreverentes, sigue girando por los escenarios con un repertorio que combina clásicos inolvidables y éxitos propios de los que es autor o coautor, como Bailaré sobre tu tumba, No me beses en los labios, Soy una punk, Assumpta, Camino de la cama, Quiénes somos, de dónde venimos, Miña terra galega... Bajen la guardia y suban el volumen. Es el tipo que mejor ha conjugado el verbo molestar con alegría, un titán cuya presencia garantiza un potente y vibrante repaso a los himnos que definieron una generación.

¿Cómo era ser un adolescente con ganas de hacer ruido en el Vigo de finales de los 70, antes de que existiera La Movida? ¿Cómo está la escena de Vigo hoy?

En los 70 éramos un par de amigos de instituto que nos interesaba mucho la música y la música más allá de la radiofórmula. Recuerdo que había una revista, Disco Exprés, que traía mucha información de fuera de España, y estábamos deseosos de conocer todo lo que se cocía fuera. En cuanto a la escena musical en Vigo, hoy creo que nada tiene que ver… Antes primaban mucho las ganas de conocer y hacer.

Canciones como Bailaré sobre tu tumba o Ayatollah! marcaron a una generación. ¿Sientes que hoy en día, con la corrección política actual, podríais haber escrito esas mismas letras, o hay que pensarse dos veces lo que uno escribe y suelta por ahí? ¿La música es para divertirse y olvidarse de los problemas?

Yo creo que sí podría haber escrito las mismas letras; lo que pasa es que seguramente no las emitirían en prime time, pero no hay otro motivo para censurar. Yo nunca me he cortado a la hora de hacer una letra. Me recriminan al terminar algunos conciertos la letra de la canción ¿Qué tal, homosexual?, pero creo que no dice nada malo, porque a esa pregunta responde: "Pues, hombre, no me va mal". No se dice nada malo que no se pueda cantar ni que pueda ofender.

Mientras en Siniestro explotabas el lado más gamberro y punk, en Aerolíneas había un pop mucho más luminoso y divertido, igual de inteligente. ¿Era una necesidad vital para ti explorar ambos géneros a la vez?

No, eran dos planteamientos igual de divertidos, pero cuando empezamos a tener muchas fechas y empezaron a coincidir, ya me tuve que plantear estar con unos o con otros, y como Siniestro Total era el primero, pues me quedé ahí.

Es evidente que los Ramones son una de tus mayores influencias. Si tuvieras que elegir una sola cosa que aprendiste de ellos, ¿qué sería?

Lo que me aportaron Los Ramones es ver que tocaban canciones pop, pero con guitarras eléctricas muy saturadas, y hacían el concierto sin parar prácticamente. Las canciones las tocaban seguidas, y eran todas muy pop; no era un grupo, digamos, del rock and roll o heavy. Por ejemplo, Sheena Is a Punk Rocker es un estribillo muy pop. Aprendí mucho de ellos y de The Clash, que eran otro tipo de canciones, pero me influyeron mucho.

De The Clash siempre se destaca su actitud y mensaje. ¿Cuánto de esa ‘rabia con sentido’ intentaste inyectar en tus proyectos, más allá de la diversión?

Rabia, ninguna. Siempre hicimos todo para divertirnos; alguna vez metimos alguna pulla de alguna cosa que estaba mal y con la que no estábamos de acuerdo, pero la rabia jamás la trasladamos a los discos ni al directo.

Tras dejar Siniestro Total, montaste Los Feliz y, más tarde, tu proyecto como Costas. ¿Qué buscabas recuperar en ese momento que quizás habías perdido en la dinámica de una banda tan grande? ¿Has visto el documental El balance de los daños?

El documental no lo he visto. En cuanto a dejar una banda grande, reconozco que el mayor error que he cometido en mi ‘carrera’ (no me gusta mucho esta palabra) musical fue no montar el nuevo grupo con mi nombre, Miguel Costas, porque la gente creo que me perdió la pista. También es cierto que grabé con discográficas pequeñitas, coincidió con el nacimiento de programas musicales que sacaban nuevos talentos, y al salir del grupo y montar Los Feliz, pues se me perdió la pista. En cuanto a qué buscaba recuperar… Bueno, en un proyecto pequeño no hay luchas de egos, no hay peleas por destacar, puedes conectar bien con tu público, no sé, las ventajas de las bandas pequeñas.

Siempre he dicho que tú (bueno, también Jorge Ilegal) eres el mejor hacedor de estribillos coreables. ¿Cuál es tu secreto?

Yo era muy amigo de Jorge Ilegal, pero Ilegales creo que tampoco era un grupo de estribillos muy coreables, ¿no? Al margen de la canción Soy un macarra, soy un hortera, ¡que por supuesto esa lo es!, creo que lo que destaca de este grupo es que tenían las ideas muy claras, un buen rock and roll, y que buscaban en otras raíces de la música. El objetivo creo que no era hacer estribillos coreables; era algo más. Mi secreto para hacer estribillos coreables es… ¡La vagancia, porque si la canta la gente es mucho mejor para el concierto! Tengo muchas canciones con estribillos coreables, y en el repertorio he seleccionado las más coreables para que la gente esté cantando todo el concierto.

¿Cómo ves la salud del rock en estos tiempos salvajes? ¿Sigue habiendo ese espíritu inconformista de los 80 o se ha vuelto todo más institucional?

Yo creo que ahora es toda una cuestión de dinero y marketing. Si haces buena promo, la gente va a los conciertos, pero sin inversión o apoyo económico grande, se hace muy difícil. Antes era una cuestión de llevar las maquetas a la radio, y si el tío las ponía, cojonudo, y si no, tampoco había nada que hacer, pero bueno, en nuestro caso, Jesús Ordovás, que se lo pensó durante muchos, muchos, muchos meses, al final las puso, y fue un éxito para nosotros y para él.

Miguel Costas, el mejor cantante del mundo. Toda una reivindicación personal, ¿no? Has girado por Latinoamérica. ¿Te sientes más popular y recordado al otro lado del charco?

Sí, ¡me reconocen más al otro lado del charco! Allí la gente sigue teniendo mucha inquietud por la música, se leen los créditos de los discos, tienen muchas ganas de descubrir artistas y música, ¡y lo noto porque me llegan un montón de mensajes! Estoy deseando hacer una gira por allí, lo que pasa es que hay que hacerlo bien, de la mano de un agente de confianza y poco a poco, porque son muchos países que recorrer. Y sí, ¡soy el mejor cantante del mundo y de Hispanoamérica!

¿Has oído hablar de un grupo murciano llamado Fenómenos Extraños? Ellos te adoran y te rinden culto.

Sí, lo sé, y creo que he grabado algo para ellos; que me perdonen, que no me acuerdo, porque he grabado para mucha gente, así que espero que vengan al concierto para saludarlos, tomarme algo con ellos y me digan si al final grabé para ellos. Es un honor que me adoren. La verdad es que a veces pienso que soy más reconocido por la gente de la música que por el público en general; es un halago, pero es una reflexión que hago. Igual es que me ha faltado un apoyo potente de televisiones, patrocinios, marketing… No sé, pero es todo un honor que me rindan culto grupos como Fenómenos Extraños.

¿Qué hay de aquellas palabras de Alaska en las que llamaba a Siniestro Total "paletos de pueblo, catetos y heterosexuales"? ¿Aún escuecen?

No, no escuecen, es que es la verdad.

Ha pasado casi una década desde la salida de No me cuentes tu vida. ¿Hay planes de nuevo disco?

Noticias relacionadas

Espero que este año grabemos un nuevo disco, con estribillos coreables y canciones nuevas, que ya va siendo hora, aprovechando que el reggaetón está pasando a segundo plano.