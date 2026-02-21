Antonio Viwe: elegancia británica con corazón murciano

Las delicias de colgarse y oscilar es el primer disco de la preciosa formación que ha creado el nuevo miembro de mi banda, Antonio Viwe, ex teclista de Los Últimos Bañistas, Klaus & Kinski, Alexanderplatz o Bigote Chino (voz, guitarra y teclados), que se encarga de letra, música y producción; Víctor Martínez -ex Bigote Chino- (bajo); y Miguel Navarro -ex Diecinueve- (batería).

Actitud y saber estar, porque a veces no basta con el virtuosismo; se requiere una combinación de disciplina, respeto por el público y ética profesional.

A. V: "Mi padre siempre ha tocado la batería, no como profesión, sino como hobby. Empezó de adolescente, a mitad de los años 60, en un grupo de guitarras de los de la época, de esos que imitaban a los Beatles pero cantando en español. Más adelante, tocó con otro grupo que versionaba a los Shadows. Recuerdo, de niño, aporrear la batería de mi padre en casa de mis abuelos, y también recuerdo los viajes en coche escuchando las cintas de los Beatles y los Sirex. Más adelante, en la adolescencia, gracias a (o por culpa de) mi hermana, dos años mayor que yo, me aficioné al britpop (al final me quedé con todos sus discos noventeros).

Por otro lado, mi madre tocaba el piano de joven, y mi hermana y yo seguimos su estela. Estudié piano en el conservatorio y mis primeros conciertos (o audiciones) fueron como pianista clásico en mi época de estudiante. En 2009 fue cuando comencé a tocar en grupos, y a partir de entonces he ido encadenando una banda con otra (en algunas épocas he estado en dos y tres bandas a la vez), siempre como teclista, hasta ahora. Con Gallopedro, eso ha cambiado; he pasado a primera línea, canto y toco la guitarra (aunque en el estudio no puedo evitar grabar también teclados).

En cuanto a la composición de canciones, en algunos grupos por los que he pasado, como Los Últimos Bañistas o Nunatak, en donde existía un trabajo de composición y/o producción más o menos colaborativo, ya intervenía en el proceso, aunque todavía no lo hacía como autor único. Sí que empezaba entonces a escribir mis primeras canciones, pero fue con Bigote Chino cuando pude incluir algunas de ellas en el repertorio de la banda. En Gallopedro, me encargo de la composición y la producción, y es una gozada".

Nos pasamos la entrevista, cómo no, repasando las bandas y canciones seleccionadas como favoritas por Antonio: Rubber Soul y Revolver de los Beatles, Aftermath y Between The Buttons de los Rolling Stones, Bringing It All Back Home y Highway 61 Revisited de Bob Dylan, y muchos más.

Más cercanos en el tiempo, como elementos favoritos dentro de la música, podrían hablarme de las melodías de Noel Gallagher, los riffs de guitarra de Graham Coxon y las letras de Jeff Tweedy o J (Planetas). Como pueden apreciar, buen gusto y eclecticismo por todos los rincones que intento indagar en el nuevo miembro de la banda.

La idea de Gallopedro como nuevo proyecto surgió tras la repentina disolución de Bigote Chino (Alberto Charro, el cantante, se fue a vivir a Hamburgo). En ese momento, Antonio decidió dar un paso adelante. Tenía un puñado de canciones y muchas ganas de seguir tocando. Se lo propuso al resto de miembros de la antigua banda que seguían en Murcia, y Víctor Martínez (también bajista en Bigote Chino e indispensable en Silbato) se apuntó. Viwe pasó de los teclados a la guitarra y la voz. Poco más tarde se les unió Miguel Navarro a la batería, al que conocían por haber sido batería de Diecinueve, grupo almeriense con el que habían coincidido en varias ocasiones. Y yo le admiro por ser profe de un colegio, CEIP Nicolás de las Peñas, que siempre tiene presente como material educativo la música murciana.

Así que a comienzos de 2024 ya estaba formada la nueva banda; el nombre de Gallopedro vendría después. Fue idea de Víctor, un mensaje suyo al grupo de WhatsApp, contando que se acababa de comer un gallopedro en un bar de Roquetas de Mar, que estaba bien rico; por tanto, tenían que llamarse así. No se hable más. Esa preciosa banda, por fin tenía nombre.

A. V: "En el grupo, yo escribo las canciones (letra y música), y me encargo de la producción en el estudio, en donde, además de las guitarras y las voces, también grabo los teclados, aunque en directo, paradójicamente, vamos sin teclados".

La elegancia en el rock o del pop, no reside solo en la vestimenta, aunque esta sea vital. La elegancia de una banda es una mezcla de actitud, autenticidad, sofisticación y rebeldía.

A.V.: "Mi madre dice que tengo mucho de mi abuelo materno: entre otras cosas, era un hombre elegante, que cuidaba los detalles. Yo lo conocí muy poco porque murió pronto y solo me quedan sus fotos y lo que me cuentan de él. No sé si además del carácter habré heredado esa elegancia... ojalá, aunque no soy realmente consciente de ello.

Por otro lado, siempre me ha atraído el estilo de vestir británico, sus colores, su elegancia... Puede que con el paso de los años haya ido adoptando parte de ese estilo mientras me empapaba de su música. El aspecto en general de los Beatles o los Rolling Stones a mediados de los años 60 es insuperable.

No creo que exista una gran diferencia entre mi manera de vestir en el día a día frente a la manera de hacerlo para un concierto. En ese sentido, no me preparo de una manera extraordinaria para salir al escenario. Es simplemente mi manera de vestir habitual"... Pues nos encanta.

Noticias relacionadas

Gallopedro ha calado fuerte en la escena musical murciana, su grito de libertad y su resistencia. Para los que asisten a sus conciertos, sueño y salvación. Músicos atemporales de candor insobornable, capaces de hacerte vibrar desde el origen.