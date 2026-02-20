Un 'Viaje a Oz' y una 'odisea' con la OSRM, las propuestas teatrales de este fin de semana en la Región

Las propuestas para los más pequeños no faltan este fin de semana en los escenarios de la Región de Murcia. Estas son algunas de las propuestas.

Viaje a Oz: Un tornado hacia el mundo de la imaginación

Una historia infantil que combina fantasía y superación personal a través de los dibujos de Dora, una niña con un talento extraordinario para crear mundos llenos de color: campos de amapolas, espantapájaros divertidos, castillos hechos con latas y entrañables peluches de león. La llegada de una nueva profesora y un inesperado tornado que obliga a la clase a refugiarse en el aula desencadenan una aventura inesperada.

Durante la espera, la fuerza del viento se convierte en motor narrativo y transporta a los protagonistas a un universo imaginario poblado de paisajes mágicos y personajes simbólicos. Allí, Dora deberá enfrentarse a sus propias inseguridades y descubrir que, con determinación y confianza, puede alcanzar sus sueños. Una propuesta familiar que celebra la creatividad, la autoestima y el poder transformador de la imaginación.

Sábado 21, 18.00 horas. Teatro Romea, Murcia. 10 euros

2026. Una odisea en el escenario

El flautista y ‘clown’ de Cirque du Soleil Lolo Fernández protagoniza una nueva cita del ciclo Conciertos en familia de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia en el Auditorio Víctor Villegas. Bajo el título 2026. Una odisea en el escenario, el espectáculo propone un recorrido por grandes composiciones de la música clásica popularizadas por el cine, combinando interpretación sinfónica, humor e interacción con el público.

El programa incluye piezas emblemáticas como la Danza Húngara Nº 5 de Johannes Brahms, asociada a El gran dictador, y Así habló Zaratrustra de Richard Strauss, inmortalizada por 2001: Una odisea del espacio. La orquesta, dirigida por Edmon Levon, completa el repertorio con obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr Ilich Chaikovski y Gioachino Rossini, entre otros.

Domingo 22, 12.00 horas. Auditorio Víctor Villegas, Murcia. Desde 10 euros

La flauta mágica

Llega una nueva representación de La flauta mágica, esta vez de la mano de Camerata Lírica. Esta obra está considerada la cumbre de Wolfgang Amadeus Mozart y máxima expresión del Singspiel alemán. Estrenada en Viena el 30 de septiembre de 1791 bajo la dirección del propio compositor.

Con su desbordante imaginación musical y teatral, la obra narra las aventuras del príncipe Tamino y su flauta mágica, la valiente Pamina, la imponente Reina de la Noche y el entrañable Papageno en una historia donde fantasía, simbolismo y emoción se entrelazan. Más de dos siglos después de su estreno, La flauta mágica mantiene intacta su vigencia y continúa cautivando al público con la fuerza de la música y la voz en directo.

Viernes 20, 20.00 horas. Teatro Villa de Molina, Molina de Segura. 22 euros

