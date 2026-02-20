Estos son los conciertos de este fin de semana en las salas de Murcia

Bum Motion Club, Cápsula la murciana Sara Zamora son algunos de los nombres que subirán al escenario este fin de semana en salas y teatros de Murcia, mientras que Bullas recibirá a Rufus T Firefly

Bum Motion Club: convincentes e incendiarios

Desde Aranjuez, Bum Motion Club han venido construyendo un universo sonoro donde el shoegaze, el post-punk y el dream pop se encuentran con la densidad guitarrera y la sensibilidad lírica. Su música está repleta de claroscuros: distorsiones cortantes, melodías adictivas, ensoñaciones dreamwave y lírica punzante; elementos ya detectables en su ópera prima, Delta, y su continuación en forma de EP, Niebla.

Tras un debut prometedor, el quinteto regresó con Distracciones (2025), un segundo álbum que confirma su madurez artística y los sitúa entre las bandas más sugerentes del pop-rock alternativo nacional.

En directo, Bum Motion Club son convincentes e incendiarios. Les acompañan los madrileños For Your Information, una banda de revival post-punk con claras referencias a la escena DIY del Manchester de finales de los 70 para perderse en los clubs, en los bares.

Viernes 20, 21.00 horas. La Yesería, Murcia. Desde12 euros

Cápsula: Furia, electricidad y sensualidad

Cápsula, el explosivo grupo formado en Buenos Aires y establecido en Bilbao, sigue presentando su álbum de heavy psych Primitivo Astral, pura electricidad cósmica, llevando su stoner/punk/garaje por toda Europa.

Furia, electricidad, espíritu, impulso, sensualidad. Rock y roll. Cápsula ofrece unos directos volcánicos. Nos visitan dentro del Ciclo Mount Desert Rock 2026 este viernes, en la Sala Revolver de Murcia.

Viernes 20, 21.00 horas. Revólver, Murcia. Desde 12 euros

Sheila Blanco & Federico Lechner: ‘Nuestras canciones favoritas'

La cantante Sheila Blanco y el pianista Federico Lechner no entienden la música sin honestidad y riesgo. Ahora vuelven a unirse para un nuevo proyecto tras su primera colaboración en el disco Puro Gershwin (2018). Presentan un repertorio ecléctico y libre de etiquetas —desde melodías clásicas hasta joyas inesperadas—, donde caben temas originales, tangos clásicos jazzeados y famosos standards con arreglos tangueros, todo ello con una gama de colores innovadores, y en los que la voz no se limita a cantar las letras, sino que se suma en ocasiones a la fiesta de la improvisación como un instrumento más.-

Viernes 20, 22.00 horas. Jazzazza, Algezares, Murcia. 5 euros

Rufus T Firefly: cultura psicodélica

Rufus T. Firefly volverán a Murcia con el Microsonidos. / L. O.

Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro provienen de la cultura psicodélica, y les han llamado no pocas veces los ‘Tame Impala’ españoles. Con 15 años de trayectoria y numerosos discos publicados, Magnolia (2017) y Loto (2018) consiguieron multiplicar ventas y actuaciones. Rufus T. Firefly han alcanzado la estabilidad sin dejar de lado su esencia, trascendiendo la condición de grupo de culto. Les ha ayudado el productor Manuel Cabezalí, y ahora también Kennie Takahashi en las mezclas.

Todas las cosas buenas, el último (octavo) álbum de Rufus T. Firefly, se presentó en ubicaciones especiales —como el Jardín de Cactus de Lanzarote o el Espacio Colores de Aranjuez—, por todo el país, en aforos reducidos donde se pudo disfrutar de un momento más íntimo, con escucha en directo, pero a través de cascos inalámbricos, y donde dominaron los bailes, las lágrimas y la emoción. El álbum ha generado un gran impacto con su sonido y sus inesperados giros de guion.

Desde Almería, palmeras negras (en minúsculas) te mecen en una oscuridad delicada y melancólica que muta en shoegaze agitado cuando menos te lo esperas. Completan programa los murcianos Púrpura.

Sábado 21, 20.00 horas. La Almazara, Bullas. 25 euros

Duerme Amberes: una nueva etapa artística

Los murcianos Duerme Amberes, conocidos por sus atmósferas densas y su capacidad para crear paisajes sonoros introspectivos, llevarán su hipnótico directo a varias ciudades. Bajo esa nueva identidad (antes fueron Reverxo), que da comienzo a una nueva etapa artística, presentan Soñar, su primer single, producido por Anto Planes. Un proyecto: con base indie rock y guitarras protagonistas, habla de insistir pese al desgaste, de la nostalgia y de seguir creyendo en lo que aún está por llegar.

Les acompañarán INSÚA, banda madrileña cuyos músicos han tocado con Esther Zecco, Aitor Flamingos, Nat Simons, Electric Fence, Inra... Beben de influencias muy diversas y exploran diferentes ritmos y sonoridades que confluyen en un sonido muy personal y reconocible dentro de un estilo indie rock.

Sábado 21, 21.30 horas. Sala Musik, Murcia. Desde 10 euros

Susana López: Sueños eléctricos

Caprichos Sonoros es un nuevo ciclo que ofrece una serie de propuestas musicales eclécticas e innovadoras. La primera edición, bajo el lema Sueños electrónicos, gira en torno a la música electrónica y los audiovisuales. La encargada de abrir será, este sábado, la artista murciana Susana López (aka Susan Drone), que presenta su nuevo álbum, Materia Vibrante (2025), considerado como uno de los mejores discos de 2025 para Thurston Moore, de Sonic Youth.

Materia vibrante lo presenta su autora como «una oda al devenir de las cosas, de los humanos y los no humanos, que propone un recorrido sonoro centrado en el movimiento, la vibración y la transformación de la materia; una invitación a escuchar el mundo como una vibración en perpetuo devenir; un viaje sonoro que no busca respuestas, sino resonancias». Susana López captura grabaciones del ambiente que transforma en una experiencia de atenta escucha para crear espacios estimuladores de las percepciones sensoriales.

Viernes 20, 21.00 horas. Teatro Bernal, El Palmar. 7 euros

Sara Zamora: A piano y voz

Sara Zamora / Loyola Pérez de Villegas

La cantante murciana Sara Zamora tiene un timbre cálido, mucha intuición melódica, voz dulce y clara, un grupo sólido, conceptos claros y mucho trabajo de vieja escuela, la de hacer vibrar sin altisonancias. Esa voz se acomoda a cada ritmo con una hondura y versatilidad proteica.

Cada canción es una pincelada de libertad, transformación y autenticidad, y revela una madurez de alto nivel, cimentada a base de trabajo duro e ilusión desbordante por habitar el mismo espacio que Whitney Houston o Etta James. Hace unos meses casi ganó el Festival de San Remo, logrando un meritorio segundo puesto. Aure Ortega será el pianista que la acompañará en esta velada. Además, tendrá la colaboración de la maravillosa Aurora Plazza.

Viernes 20, 20.00 horas. Fundación Mediterráneo, Murcia.10 euros