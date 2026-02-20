La Sala Verónicas acoge la mirada de Montserrat Soto sobre el caos que fabrica el ser humano

La Sala Verónicas de Murcia abre hoy sus puertas a una de las voces más reconocidas del arte fotográfico contemporáneo. Montserrat Soto, Premio Nacional de Fotografía 2019, llega con Sin derecho a retorno, una exposición que lleva dos décadas fraguándose y que esta tarde se inaugura a las 19:00 horas bajo la comisaría de Alicia Murría.

Soto es una artista que ha hecho del paisaje un campo de batalla conceptual. Nacida en Barcelona en 1961, se formó como pintora en la Escola Massana y luego en la École Supérieure d'Art de Grenoble, pero a principios de los noventa derivó hacia la fotografía y el vídeo, disciplinas con las que lleva décadas explorando espacios habitados, estructuras del poder y geografías del abandono. Su obra ha pasado por el Reina Sofía, la Fundación Telefónica o el Museo Patio Herreriano, y el jurado que le concedió el Premio Nacional destacó su capacidad para ver el paisaje "como un espacio de carácter conflictivo y ajeno" cargado de peso político, antropológico y social.

La exposición en tres capítulos

Todo eso se concentra ahora en Verónicas. El proyecto que da nombre a la muestra, Sin derecho a retorno, arrancó en 2004 y ha ido creciendo en capas: imágenes y vídeo que registran huellas de transformaciones profundas en las estructuras sociales, urbanísticas, políticas y en la vida privada. Es por ello que el título no es casual, apunta directamente al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el que reconoce el derecho a circular libremente y a regresar al propio país, un derecho que hoy, según plantea la propia exposición, resulta inalcanzable para muchos.

Una persona observa algunas de las fotografías de la muestra. / Israel Sánchez

La muestra se articula en tres capítulos que se suceden sin un orden lineal impuesto, invitando a un recorrido más cercano al laberinto que a la sala convencional. El primero, Prófugo del hado, introduce la idea del exilio como destino inevitable y se apoya en referencias clásicas como La Eneida para tender un puente entre las migraciones de la Antigüedad y las de hoy.

Delitos divinos, el segundo, reflexiona sobre cómo las antiguas fuerzas naturales —el agua, la tierra, el viento— han dejado de ser patrimonio colectivo para convertirse en recursos económicos que se disputan con violencia.

Y Ciudades en sombra documenta el colapso ecológico y social que genera favelas, barriadas marginales y refugios improvisados donde acaban viviendo quienes huyen de guerras, hambrunas o desigualdades estructurales. Los tres capítulos se cruzan y se contestan entre sí, conectando estos paisajes rotos con los mitos, el averno clásico y la idea de un infierno muy contemporáneo y doméstico.

Soto no busca registrar la miseria, sino señalar el momento en que el movimiento humano dejó de ser un acto de curiosidad o de necesidad natural para convertirse, en las sociedades desarrolladas, en motivo de alarma. Sus paisajes transitorios, esas arquitecturas del desorden que fotografía, no son escenografías del fracaso ajeno sino el resultado directo de decisiones políticas y económicas que se toman muy lejos de ellas.

Un paseo con Dionisio Cañas

Uno de los elementos más llamativos de la exposición es una videoinstalación protagonizada por el poeta y artista Dionisio Cañas. Se le ve caminar tras unas rejas mientras traza poemas en el aire: su voz invade el espacio y actúa como hilo conductor de toda la muestra, encarnando a ese nuevo prófugo del destino del que habla Soto.

La elección no es arbitraria. Cañas es un manchego de Tomelloso nacido en 1949 que pasó años en Francia y luego se instaló en Nueva York desde finales de 1972 hasta 2005, donde fue catedrático de la City University. Formó parte del grupo artístico Estrujenbank junto a Patricia Gadea, Mariano Lozano y Juan Ugalde, y desde entonces su obra transita entre la poesía, la performance y el vídeo con el exilio y el desplazamiento como marcas constantes. Su presencia en esta muestra tiene, en ese sentido, algo de cicatriz biográfica.

La comisaria, Alicia Murría, crítica e historiadora del arte zaragozana afincada en Madrid y directora desde 2004 de la revista Artecontexto. Ha trabajado con artistas como Concha Jerez o Elena Blasco en distintas instituciones, y su conocimiento profundo del trabajo de Soto da a esta exposición una coherencia que no es solo estética sino argumental.

En la presentación, a la que acudió la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa indicó que "la contundencia de la arquitectura de la Sala Verónicas nos sobrecoge, nos invita a la reflexión, y es el marco ideal para que Montserrat Soto nos lleve a un viaje con múltiples capas y lecturas", además, señaló que "los desplazamientos humanos son el eje fundamental" de la propuesta.

La exposición podrá visitarse hasta el 26 de abril en la Sala Verónicas del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes. El horario es de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas; los domingos, solo por la mañana, de 10:00 a 14:00.