OBK: Energias renovadas tras 35 años de música ininterrumpida

OBK celebran sus 35 años de música con una gira espectacular con más de 40 fechas por todo el país. Vértigo Tour está recorriendo las principales ciudades españolas desde enero de 2026 a febrero de 2027, celebrando éxitos y presentando los temas de su espectacular nuevo disco tras 12 años sin nuevo material. La reciente historia de la música pop electrónica en nuestro país no se entiende sin hits como Historias de amor, De qué me sirve llorar, El cielo no entiende, Tú sigue así…

Referentes para varias generaciones, OBK se encuentran en un momento álgido de su carrera de casi 35 años, cuyos orígenes se remontan a 1991. La admiración de Jordi Sánchez por grupos como Depeche Mode y demás bandas de synth-pop británicos le llevó a componer algunas canciones en inglés y soñar con formar un grupo, compartiendo ilusiones e inquietudes musicales con Miguel Arjona y otros dos amigos para formar Oberkorn, nombre tomado de un tema instrumental de Depeche Mode.

Posteriormente, el grupo quedó reducido a ellos dos, reduciendo también el nombre a OBK. Jordi se encargaría de todo el proyecto musical (voces, composición, producción y dos o tres letras en cada disco) y Miguel, que dejó el grupo hace pocos años, sería el teclista y autor de la mayoría de las letras, que a partir de ese momento serían en castellano.

Una docena de discos en el mercado, casi medio centenar de singles, numerosas remezclas, una quincena de videoclips —alguno de ellos dirigido por el famoso director Juan Antonio Bayona—, más dos millones de copias vendidas y el cariño unánime recibido en más de dos mil conciertos en España y Latinoamérica avalan su trayectoria.

Vértigo es un EP con cinco canciones inéditas y cuatro bonus tracks que harán las delicias de sus fans y seguidores; canciones con la emoción y el estilo pop electrónico que caracteriza al grupo. El disco ha sido producido por Apollo Vice y el propio Jordi Sánchez, conjuntamente con varios productores emergentes de la escena nacional e internacional. Se trata de un disco poderoso, orgulloso de conservar la ilusión y el espíritu inicial.

Según Jordi Sánchez, «ha llegado en el momento preciso, tanto vital como artísticamente, para compartirlo con su público y celebrar los 35 años de carrera en uno de sus momentos más exitosos a nivel de conciertos, con más de 80 actuaciones al año».

Con Vértigo Tour, OBK invitan a disfrutar una historia llena de emociones y energía sobre el escenario. La gira promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año, excelente oportunidad para celebrar canciones que forman parte del imaginario musical en España de las últimas tres décadas, con energías renovadas.

Viernes 20, 22.00 horas. Sala Mamba, Murcia. Desde 29 euros