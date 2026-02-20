Naruto, Jon Nieve y cosplay internacional: Winter Freak vuelve a IFEPA

El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia volverá a transformarse este fin de semana en un universo propio de la cultura pop, el manga, el anime y el entretenimiento alternativo. El evento, organizado por Universo Freak y la Institución Ferial con el respaldo de la Dirección General de Juventud y el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, superó los 14.000 visitantes en su última edición.

Para esta, la apuesta es crecer en programación sin renunciar al formato participativo que lo ha convertido en el principal salón del manga de la Región y con una apuesta clara para ser uno de los de mayor proyección del panorama nacional. Durante su presentación este viernes en la Biblioteca Regional, José Luis Giménez, director técnico del evento, ha señalado que "cada año Winter Freak crece en alcance y calidad. Este 2026 reafirmamos nuestro compromiso con el talento local y nacional, dando espacio tanto a artistas emergentes como a creadores consagrados".

Esa voz me suena

El cartel de invitados tiene este año un peso especial en el mundo del doblaje. Javier Balas, la voz española de Naruto Uzumaki en la serie homónima y de Brock en Pokémon, estará presente para encuentros con el público. Le acompañará Eduardo Bosch, actor de doblaje con una trayectoria amplísima cuyo papel más reconocido es el de Jon Nieve en Juego de Tronos, personaje al que ha dado voz durante toda la serie. Ambos han sido presencias habituales en eventos del circuito nacional y su asistencia es uno de los principales reclamos para los fans de la animación japonesa y la ficción televisiva.

También estarán Lourdes Montes, Blanca Hualde y Claudia Caneda, actrices de doblaje especializadas en producción asiática, conocidas entre el público más joven por ser las voces protagonistas de las Guerreras K-Pop en su versión en castellano.

El evento incluye más de1.000 metros cuadrados dedicados a juegos de mesa y rol

En el terreno de la creación de contenido digital participará La Cocina del Pirata, que presentará su proyecto El Camarote del Pirata, una vertiente centrada en manga, anime y cultura pop pensada para conectar la comunidad digital con el evento presencial.

Cosplay con pasaporte a Corea del Sur

El cosplay volverá a ser uno de los pilares del salón. El concurso por parejas de Winter Freak funciona como vía oficial de clasificación para representar a España en el GICOF, el Gyeonggi International Cosplay Festival que se celebra en Bucheon, Corea del Sur, y que es uno de los campeonatos de cosplay más reconocidos del mundo. Esta conexión internacional es lo que distingue al certamen murciano de la mayoría de eventos similares de sus homólogos en España.

Foto de famila durante la presentación del Winter Freak. / Israel Sánchez

Los ganadores de la pasada edición, Alisyuon y Eothen, son una pareja de cosplayers con años de competición internacional a sus espaldas y presencia habitual en los más grandes certámenes europeos y mundiales. Su participación en el GICOF 2025 en Corea del Sur se saldó con un tercer puesto. Ambos actuarán en esta edición como jurado de los concursos. La presentación de todos los certámenes correrá a cargo de Carla Coagula, artista drag ya integrada en el ecosistema del salón.

Más de 200 actividades en dos días

La programación no se centra solo en sus invitados. Winter Freak habilitará zonas de juego libre y torneos de videojuegos en distintas plataformas, combinando competición con espacios abiertos para quienes simplemente quieran echar una partida.

El concurso de cosplay por parejas servirá para clasificarse al certamen internacional de Corea del Sur

Más de 1.000 metros cuadrados estarán reservados para los juegos de mesa y el rol, con partidas abiertas, demostraciones e iniciaciones organizadas con asociaciones especializadas. La cultura asiática y el K-Pop tendrán también su espacio propio, con exhibiciones de baile y propuestas musicales.

Merchandising y artículos exclusivos

El evento también contará con una zona comercial en torno a la cual se reunirán tiendas especializadas en manga, anime, videojuegos y cultura pop con figuras de colección, cómics, merchandising y artículos exclusivos. El Artist Alley La Isla, espacio dedicado a ilustradores y artesanos, ofrecerá creaciones originales inspiradas en la cultura pop. La programación se completa con concursos temáticos, trivials, karaoke y actividades participativas de escenario.

El Salón Winter Freak celebra su undécima edición los días 28 de febrero y 1 de marzo, ubicado en la Avenida Gerardo Molina de Torre Pacheco, con las puertas abiertas desde las 10:00 hasta las 21:00 horas el sábado, y hasta las 19:00 el domingo. Las entradas ya están a la venta en ifepa.es/winter-freak.