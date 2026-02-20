Fito & Fitipaldis: Aullidos Tour visita Murcia con himnos y nuevos clásicos

Fito & Fitipaldis es una de las bandas más emblemáticas del rock español desde su formación en 1998. Liderados por Fito Cabrales (exmiembro de Platero y Tú), han dejado una huella profunda, consolidándose como referente indiscutible.

Regresaron tras más de dos años y medio alejados de los escenarios con una gira anunciada el pasado abril, recorriendo 28 ciudades españolas hasta mayo de 2026, con cartel de ‘no hay entradas’ en gran parte de los conciertos (caso de Murcia, donde actuarán en el Palacio de Deportes).

Se trata de la presentación en directo de El monte de los aullidos, octavo álbum de estudio del grupo, que, combinando rock clásico, rock and roll y swing, ha supuesto un nuevo impulso creativo y un rotundo éxito comercial, y rompe más de cuatro años de silencio discográfico. Entró directamente al número 1 en ventas y ha sido Disco de Oro. Publicado tras la celebración del 25.º aniversario de la carrera en solitario de Fito, recogía el testigo de Cada vez cadáver, su álbum de 2021, que ganó el Grammy Latino al mejor álbum de rock.

Muchas canciones de Fito y Fitipaldis se han convertido en auténticos himnos para un público diverso, ya sea de radiofórmulas o de entornos sonoros más alternativos. Sacaron su primer disco en 1999, y con el tercero, Lo más lejos a tu lado (2003), se convirtieron en grupo de masas. A partir de ese momento, todo han sido buenas noticias para ellos.

Fito transita una vez más por ese paisaje estilístico que reconoce como propio y que le lleva del pub rock al rock urbano contenido, perdiéndose cada tanto en baladas de muchos quilates, siempre siguiendo el precepto clásico según el cual guitarras y voz deben ser protagonistas.

El Aullidos Tour promete un espectáculo potente y cuidado, donde el nuevo material se entrelaza con los grandes clásicos de Fito & Fitipaldis, que continúan siendo una de las bandas más queridas y respetadas del panorama musical español.

Sábado 21, 20.30horas. Palacio de los Deportes, Murcia. Entradas agotadas