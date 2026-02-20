Ángeles Toledano y Love flamenco llevan el flamenco al Teatro Circo
Este viernes, la cantaora de Jaén pisará las tablas con ‘Sangre Sucia’ dando paso al día siguiente al espectáculo de baile y cante jondo
L.O.
La cantaora Ángeles Toledano presenta en la Cumbre Flamenca de Murcia Sangre sucia, metáfora de esa sangre mestiza que da vida al flamenco, donde tradición y vanguardia laten al unísono; un particular universo lleno de fantasía y embrujo que su imaginario atraviesa con inteligencia, sensibilidad y poder; y la confirma como autora además de intérprete. El álbum ha sido reconocido con nominaciones a los Premios Ruido, los premios de Acamus y +Músicas, y con una reciente nominación a los Latin Grammys para Mejor Álbum de Música Flamenca.
Los 10 temas de Sangre sucia encajan perfectamente en palos flamencos. El cante no pierde un ápice de profundidad y sacude al que escucha. Ángeles demuestra su amplio conocimiento y sus ganas de crear un discurso musical propio, actual, que, además de beber de la tradición (en las letras, muchas de ellas populares, y en las referencias), también tiene presente la contemporaneidad, como Alba Morena, Luli Bono, Carmen Lancho, María José Llergo, obviamente Rosalía (referencia absoluta), Sara Torres... Sobre el escenario la acompañan Benito Bernal (guitarra flamenca), Manu Masaedo (percusiones y programación) y Belén Vega y Sara Corea (coros y palmas). Este elenco joven y despierto ha realizado un trabajo muy interesante para trasladar el disco al espectáculo en directo.
Viernes 20, 20.00 horas en el Teatro circo, Murcia desde 22 euros
El compás late en el Circo
El espectáculo Love Flamenco convertirá el Teatro Circo en el epicentro del arte jondo con una propuesta que une tradición y presente a través del baile, el cante y la guitarra.
Sobre el escenario, un elenco de bailaores, músicos y cantaores construye una dramaturgia que alterna solos y momentos corales, recorriendo distintos palos del flamenco, desde los más íntimos hasta los de mayor despliegue coreográfico. Zapateado, palmas y quejíos se combinan en una velada que reivindica la fuerza escénica y la autenticidad del género, en un montaje pensado tanto para aficionados como para nuevos públicos.
Sábado 21, 20.00 horas en el teatro Circo, Murcia desde 18 euros
