Aarón Sáez presenta Bicicleta: "Haré lo que se me ocurra hasta arruinarme una y otra vez; soy feliz así aunque acabe conmigo"

Aarón Sáez no solo es el motor creativo y el teclado de Varry Brava, una de las bandas más infalibles del pop nacional, sino que es un explorador incansable de la canción en todas sus formas. Es el hombre de las mil melodías, que se mueve entre el brillo de Eurovisión y la experimentación más cruda; un artista que es, en sí mismo, un ecosistema cultural.

Nacido en la Vega Baja pero con el radar puesto en el Minneapolis de Prince, el Buenos Aires de Charly García o el Vigo de Germán Coppini, Aarön ha sabido transitar desde la experimentación íntima de Carey al jazzpop más sofisticado de Bicicleta. Su trayectoria es un mapa de curiosidad infinita: lo mismo firma un himno para el Benidorm Fest que se encierra en Alamoshock con Guille Mostaza para buscar sonidos que huyen de lo obvio. Escritor de novelas (ya va por la segunda), cronista del neoverbeneo y firme defensor de la música que sobrevive fuera de la tiranía de los algoritmos, no lo verás en Spotify, Amazon, Tidal, ni en ningún tipo de plataforma de streaming. La música vuelve a ese espacio en que las canciones eran objeto de deseo, y Aarön nunca ha dejado de ser el adolescente que dio su primer concierto con los nervios a flor de piel.

Decía Charly García que «la música es el arte de organizar los ruidos para que no te duelan» . Escuchando a Aarön, uno tiene la sensación de que él ha aprendido no solo a organizar esos ruidos, sino a convertirlos en una invitación constante al baile, a la reflexión y, sobre todo, a la libertad. Hoy charlamos con este hombre que entiende que la música es, ante todo, una forma radical de comunicación.

Nos quedamos con esa idea de que sobrevivir fuera de las plataformas es posible si lo que ofreces es verdad; y de que, aunque pasen los años y cambien los escenarios, lo importante es no soltar nunca la mano de ese adolescente que se enamoró de un acorde por primera vez.

Este sábado podremos conocer en directo el nuevo proyecto Bicicleta, una banda de directo formada además por Cristina Sanz, Sergio Bernal y Juan Tae, que quiere jugar con sus propias reglas y buscar nuevas formas de comunicarse con el público y con la industria. Será en La Yesería. Pero antes, en la Galería T20 a las 20:00 horas, Aarön presentará la web de arte bufalabala, que funcionará como galería virtual, sello editorial y musical, y espacio de venta de obras musicales, moda y arte.

¿Cuándo?

Sábado 21, 21.00 horas

¿Dónde?

La Yesería, Murcia

¿Precio?

15 euros

No paras quieto: una segunda novela, Sólo para fans tu proyecto con Carey, Neoverbeneo y ahora Bicicleta. ¿Cómo te las arreglas? ¿De dónde sacas tanto tiempo para creatividad?

Ojalá todo el tiempo fuera para creatividad. He tenido que ir aprendiendo a estructurar un poco mi tiempo para ser eficiente y práctico y conseguir conciertos, hablar con gente, preparar eventos…, y que eso no bloquee mi tiempo sagrado para tocar, leer, componer, grabar y todas las cosas que en verdad me hacen feliz. Creo que ocho horas al día dan para mucho, y aunque a veces sean más, porque si digo que son solo ocho, muchas veces miento. Creo que la satisfacción de ver que puedes conseguir cosas esforzándote e intentando hacer siempre todo bien es muy valiosa.

¿Cuándo sentiste la necesidad de Bicicleta? ¿Fue después de la pausa de Varry Brava?

No, grabé este disco en verano del 24; estábamos a tope con Varry, pero siempre he sentido la necesidad de expresarme de formas diversas, y siempre he tenido la suerte de poder compaginar prácticamente todos los proyectos en los que me he embarcado, aunque fuera de forma simultánea.

El parón de Varry Brava te ha venido bien. Ahora reaparecéis al lado de Tennessee: nueva versión de su éxito Una noche en Malibú. ¿La vuelta está cerca?

¿La de Tennessee ? Ellos nunca se fueron.

¿Cómo has definido el proyecto de Bicicleta? ¿Es una banda de directo? ¿Hay cabida para proyectos musicales fuera de las plataformas digitales? ¿Cuál es la diferencia?

Hay cabida, porque a menudo hay cabida para ideas hechas con pasión y para proyectos que se defienden y se trabajan. Me parece que nos hemos comido unos discursos ultraneoliberales asquerosos, y que nuestras tragaderas han estirado hasta circenses límites contorsionistas las cosas que se pueden o no se pueden hacer en la industria. Cuando la gente me mira raro por no tener este proyecto en Spotify es cuando soy consciente de que algo estoy haciendo bien.

En un mundo de algoritmos dictatoriales, ¿cómo se gestiona la carrera de un artista que busca la conexión real más allá del streaming?

No lo sé. Lo estoy descubriendo. No tenía un plan maestro. Solo una idea que sentía necesaria. Por ejemplo, a la gente que ha querido el single se lo he enviado por mail. Así de sencillo. Y ahora habrá un disco que podrán comprar y camisetas serigrafiadas a mano para poder llevar puestas y estar guapos, y cada paso que doy solo busca ser divertido, bueno, y dejarme dormir bien por las noches.

Eres un gran observador de la cotidianeidad. ¿Cuál es el detalle más mundano que te ha servido de chispa para una gran canción?

No creo haber hecho nunca una gran canción; eso son palabras mayores. Pero este verano hice 100 canciones en 100 días, las subí a Instagram (tampoco subidas a ninguna plataforma de streaming) y luego las borré. Así que realmente para hacer una canción me sirve cualquier cosa, aunque finalmente acabe hablando de mí. Es algo que estoy intentando cambiar. Ya no quiero hablar de mí.

En tu ADN musical están Charly García, Auserón, Prince, Coppini. ¿Cómo se equilibra la precisión funcional de Prince con la anarquía brillante de Charly en tu forma de componer?

Se podría discutir que Prince fuera preciso en muchas de sus grabaciones, o que el Charly de todas las épocas haya sido anárquico. De hecho, hay grandes detractores de Prince que no soportan la ligereza con la que se tomaba ciertas grabaciones de sus álbumes, y si escuchas la época de Charly de La Máquina de Hacer Pájaros, estás más cerca de Bach que de un anarquista musical. Aun así, creo que, sin duda, de lo que hablamos es de dos personas muy libres en lo creativo, y ahí sí me fijo, y mucho, en cómo han encarado cada uno el mundo de la creación.

Empezar con un single que homenajea a Coppini no puede ser casual. Es una pieza cargada de peso emocional. Coppini, Golpes Bajos... ¿Qué supuso para ti perder una figura como él, y cómo influyó en tu visión del pop español?

Si hablamos de anarquía musical, quizá Coppini sí esté en uno de los lugares altos de la clasificación. Sus composiciones eran personales sobre un tapiz de punk, de la misma forma que sobre el pop-funk más sofisticado que se ha hecho en España, o sobre baladas a piano y voz terriblemente difíciles de defender. Y todo lo hacía con aparente dejadez, con una lírica casi mística incluso en las historias más terrenales y oscuras, y por supuesto nadie lo tuvo nunca en cuenta y fue de fracaso en fracaso, porque nuestra industria es así. Conocerlo fue simplemente un regalo de la vida para que pueda contarlo en días como hoy.

Algunas chicas ha sido el último adelanto. Dice una frase de la canción: «He vuelto a ser el adolescente aquel que nunca supo crecer». ¿Te sientes así? Hablas de unas chicas de Lavapiés que pasaron por tu casa. A veces parece que escribieras para recuperar esa urgencia adolescente.

Más allá de las chicas que pasaran por mi barrio, creo que hay algo en la adolescencia que es importante valorar. No voy a dar la chapa con la etimología, pero el adolescente es el que va hacia un lugar, el que está creciendo, el que está en el camino. Y mantener ese espíritu, tanto en el arte como en la vida, me parece radicalmente necesario. La gente está deseando crecer, aburrirse, consolidarse, poseer, tener un terrenito, y creo que nada de eso nos hace mejores. Además, la adolescencia es protestona, cree en cambios, sabe que la vida es una mierda, pero le va de cara. Nos falta adolescencia; seríamos todos mejores.

¿Trabajar en un entorno como el de Guille Mostaza ha moldeado tu percepción del sonido y de la producción artesanal?

Guille es un productor excepcional. Alguien que ama la música. Que pone todo lo que tiene (que es mucho) a tu alcance, y que te escucha, te respeta, te reta en lo profesional y te lleva a un sitio bonito. Es un cancionista como ha habido pocos en los últimos treinta años en este país, y eso para los compositores es muy importante. Entiende la relevancia de cada nota, de cada frase, y es una de las personas que más conoce y que más sabe de música. Eso debería ser un productor siempre.

Entre libros, podcast y música, ¿estás buscando un lenguaje total que rompa la barrera entre el artista y el público?

Estoy intentando entenderme yo. Nunca he compuesto ni he escrito para la gente. No sé hacerlo. Ni siquiera tengo claro que sea un buen compositor para terceros. Creo que consigo algo lindo cuando me hago reír con una idea o con una imagen, y muchas veces no son esas las cosas que la gente más valora. Aspiro a que haya gente suficiente en el mundo a la que le guste lo que hago para que eso me dé para vivir. Y por ahora ha funcionado.

El concepto de ‘neoverbeneo’ parece una respuesta política y festiva a la vez. ¿Es la salvación para devolverle a la música su carácter social y callejero?

Creo que empezamos hace dos años como DJs. Hace un año nos hicimos promotores de fiestas, y me acabas de dar la idea para el siguiente paso. Partido Neoverbenista. «Arriba la rumba, fascismo a la tumba». «Abajo las cuotas de autónomos, arriba los faralaes». Verás. Pidiendo el voto en los festivales.

¿Es la música tu máquina del tiempo particular para no perder la capacidad de asombro? ¿Te preocupa que un día puedas perder la ilusión por la música? ¿Es el escenario el sitio donde te sientes más feliz?

La curiosidad es un músculo. Hay que trabajarlo. La curiosidad se trabaja estudiando, leyendo, escuchando a los músicos jóvenes, a los viejos, aprendiendo a tocar instrumentos, viajando. La curiosidad es lo único que puede mantenerte vivo en este mundo de la música. Si dejas que se atrofie tu curiosidad, lo vas a pasar mal.

Estrenas disco (físico), directo, banda... ¿Cómo sigue tu próximo capítulo? ¿Cómo harás para compaginar tantos proyectos (Carey, Varry Brava...)?

Haré una lista de los ingresos y gastos que me proporciona cada proyecto, y cada año eliminaré al rival más débil. No. Es broma. Voy a hacer todo lo que se me ocurra hasta arruinarme una y otra vez, que es mi sino. Ser feliz haciendo cosas, aunque esas cosas acaben conmigo. Pero está todo bien. No se preocupen por mí. Si me ven en un escenario, pero parezco pobre, estaré feliz haciendo lo que me gusta.