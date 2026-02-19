Yerai Cortés, Israel Fernández y Arcángel encabezan el cartel del Cante de las Minas

La Unión ya tiene cartel para el verano. El Festival Internacional del Cante de las Minas ha presentado esta mañana en el Teatro Real de Madrid su 65ª edición, que se celebrará del 29 de julio al 8 de agosto de 2026 con un programa que reúne a Yerai Cortés, Israel Fernández, Arcángel, el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Fuensanta La Moneta, Lucía Álvarez La Piñona y Paula Comitre, entre otros.

Sesenta y cinco ediciones no son solo una cifra redonda. Son décadas de cante minero preservado, de artistas emergentes convertidos en figuras y de una localidad de poco más de veinte mil mil habitantes que cada verano se convierte en referencia mundial del flamenco.

El Teatro Real, segundo año como escaparate nacional

La elección del Teatro Real como escenario de la presentación no es un detalle menor. El gesto tiene una lectura clara: el Cante de las Minas lleva años trabajando su proyección fuera de la Región, y Madrid es uno de los altavoces naturales para esa estrategia.

El director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, fue explícito sobre el valor de esa relación: "Esta unión refleja la importancia de generar espacios conjuntos que transmitan y compartan la pasión hacia la cultura, las artes escénicas y el flamenco", afirmó. García-Belenguer también calificó el certamen como "una de las citas ineludibles a nivel mundial para cualquier amante del flamenco más auténtico y prestigioso" y recordó que en 2025 el festival entregó al Teatro Real su Medalla de Oro, el mayor reconocimiento que otorga el certamen.

El acto reunió también a autoridades nacionales, regionales y locales, representantes culturales y al periodista Vicente Vallés, reconocido con el Castillete de Oro de 2025. El director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, Manuel Cebrián, definió el certamen como "el festival decano en su género y todo un referente de la cultura de la Región de Murcia y de España", y subrayó su papel como "embajador y estandarte" de la marca Festivales de la Región de Murcia.

Israel Fernández, Arcángel y Yerai Cortés

La novedad más llamativa del cartel es la de Israel Fernández, uno de los cantaores más valorados del flamenco actual, que actuará por primera vez en la historia del festival el 4 de agosto con Recital y Cante. Su incorporación al programa cierra un hueco que muchos aficionados llevaban años señalando.

Frente a la novedad de Fernández, el cartel equilibra con la presencia de dos artistas cuya vinculación al festival tiene raíces profundas. Arcángel, con décadas de historia ligada al certamen, abrirá el bloque de grandes conciertos el 31 de julio junto a Paula Comitre en el espectáculo Abecedario Flamenco.

Yerai Cortés actuará el 3 de agosto con Guitarra Coral, un espectáculo construido alrededor de la guitarra flamenca como elemento central y coral. Cortés fue reconocido recientemente con el Castillete de Oro del festival, lo que convierte su actuación en algo más que una cita musical: es la respuesta artística a un reconocimiento institucional.

Yerai Cortés en una actuación. / L. O.

La Moneta y La Piñona: el concurso que se convierte en cartel

Uno de los relatos más poderosos que puede contar el Cante de las Minas es el de sus propios premiados. El 1 de agosto, SO-LA-NA presentará Cuerpos Minerales, protagonizado por Fuensanta La Moneta y Lucía Álvarez La Piñona, dos bailaoras que ganaron el Premio Desplante en el propio certamen —La Moneta en 2003, La Piñona en 2011— y que regresan ahora como figuras consolidadas del baile flamenco internacional.

Fuensanta La Moneta y Lucía Álvarez La Piñona, ganadoras del premio Desplante, se unen en un espectáculo

Su presencia en el cartel es el argumento más contundente a favor del concurso como plataforma real. El alcalde de La Unión y presidente de la Fundación Cante de las Minas lo formuló con claridad en su intervención: el festival tiene "la obligación de custodiar y preservar el legado de los cantes mineros" pero también de funcionar como "plataforma y trampolín que permite que artistas emergentes puedan tener una carrera". La Moneta y La Piñona son la prueba de que ese mecanismo funciona.

Ballet Español de la Comunidad de Madrid: 'Amor Brujo' en La Unión

El 2 de agosto llegará una de las propuestas escénicamente más ambiciosas de la edición: el Ballet Español de la Comunidad de Madrid presentará Viaje al Amor Brujo, una producción de gran formato que incorpora al certamen una dimensión coreográfica y teatral que amplía su oferta más allá del cante y la guitarra. Manuel de Falla como telón de fondo, La Unión como escenario.

'Viaje al Amor Brujo' es una una producción de gran formato

Los concursos, el corazón del festival

Más allá del cartel de artistas, el Cante de las Minas sigue siendo, en esencia, un certamen de competición. Los días 5, 6 y 7 de agosto se celebrarán las semifinales de los concursos, donde los participantes se medirán en las distintas modalidades de cante minero. El 8 de agosto, la Gran Final cerrará una edición que habrá durado diez días.

El alcalde subrayó en su intervención la dimensión histórica de este aniversario: "65 ediciones no son solo una cifra, son 65 años defendiendo la pureza del flamenco, 65 años haciendo de La Unión la Catedral del Cante y 65 años llevando el nombre de nuestra tierra a los escenarios más importantes del mundo." Avanzó también que esta edición incluirá numerosos guiños a la identidad territorial de la Región de Murcia, aunque sin detallar aún en qué consistirán.

Salomé Ramírez y los artistas en escena

El acto de presentación concluyó con una actuación de Salomé Ramírez, Premio Desplante 2025, acompañada por Miguel Ángel Heredia y Manuel Pajares al cante y Manuel García a la guitarra. Tras su actuación, los artistas del cartel subieron juntos al escenario del Teatro Real en un gesto que resumía bien lo que el festival quiere ser: un punto de encuentro donde el flamenco más comercial y el más purista comparten tablado sin contradicción.

Noticias relacionadas

Salomé Ramírez en la actuación de la presentación en el Teatro Real. / L. O.

El festival activará próximamente una preventa especial de abonos, junto con la venta anticipada de localidades en filas 1 a 10 y la categoría exclusiva Entradas Gold, disponibles hasta completar aforo o hasta el 15 de junio de 2026. La comercialización se realizará a través de Ticketmaster y los canales habituales del certamen.