El universo de Flippy llega al Casino de Murcia

La Sala Alta del Real Casino de Murcia acogerá, este viernes 20, la nueva exposición de Ismael Cerezo Ramírez, conocido artísticamente como Flyppy. Bajo el título Flotando entre sardinas en un mar de flores. Una muestra que reúne un conjunto de piezas que sintetizan varias décadas de trabajo en torno al vidrio y el metal, y que podrá visitarse hasta el mes de abril.

El recorrido permite situar la evolución de un creador que comenzó a trabajar con materiales de desecho en la adolescencia y que, tras una etapa de formación en vidrio soplado en Mallorca bajo la tutela del maestro Pere Ignasi, regresó a Murcia para desarrollar todo lo aprendido aportando en sus creaciones un lenguaje propio.

Esa combinación en cuanto al aprendizaje técnico y la experimentación autodidacta es reconocible en unas esculturas en las que se combinan el hierro, el vidrio y los ensamblajes complejos, con un acabado minucioso donde se puede apreciar el dominio del oficio.

El Universo de Flyppy

El universo formal de Flyppy está poblado por peces, insectos y formas vegetales que se mueven en un imaginario que fluye entre lo reconocible y lo fantástico. El trabjo de Ismael Cerezo no busca ser una representación naturalista, sino reinterpretar la naturaleza misma de una manera imaginativa, diluyendo así los límites entre especies.

Las piezas creadas buscan surgir de un entorno híbrido que remite tanto al fondo marino como a un jardín suspendido, articulando así un imaginario orgánico que está presente en toda su producción.

Exposiciones cambiantes

Cada exposición del artista es distinta a las demás, pues la disposición de las obras no se establece de manera neutral. Flyppy concibe cada intervención pensando en el díalogo entre obra y espacio expositivo, y en este caso las esculturas se integran en la arquitectura propia del edificio en el que se enmarca, esto genera un contraste entre la ornamentación y la ligereza de las estructuras suspendidas.

El resultado de esta intervención no es una ocupación invasiva del entorno, sino una adaptación calculada para aprovechar la luz y la altura de la sala. “Yo no tengo la culpa de tener todo esto dentro de mi cabeza. No lo busco, fluye”, afirma Flyppy, subrayando el carácter intuitivo de su proceso creativo. Esa espontaneidad, sin embargo, se asienta sobre una técnica depurada y sobre años de experimentación con materiales frágiles y pesados con los que trabaja y que exigen precisión estructural.

Más allá de la parte lúdica que trasnsmiten algunas piezas, la exposición permite leer en clave más amplia la trayectoria de un autor que se ha forjado, como sus múltiples piezas, una identidad reconocible y reconocida dentro del panorama escultórico regional. La aspiración declarada del autor es la de que el visitante experimente una “desconexión del mundo y una sonrisa”, propósito que funciona como resumen de la exposición en la que se combina la destreza técnica e la imaginación, too ello sin caer en el efectismo.