Un smartphone y ocho horas para hacer una película: el festival Sombra abre el plazo para su taller de cine juvenil

Cien jóvenes, un mismo guion y ocho horas para rodarlo; así funciona la propuesta que la Fundación Sombra y el Ayuntamiento de Murcia vuelven a poner sobre la mesa en marzo: convertir un teléfono móvil en una cámara de cine y demostrar que hacer una película es, antes que nada, aprender que parte de un trabajo colectivo. La iniciativa ha sido presentada esta mañana por la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones.

Talleres y rodaje en la calle

'Jóvenes que asombran' llega a su quinta edición del 9 al 14 de marzo con una estructura en dos tiempos. Primero, talleres presenciales de guion, dirección de actores y producción audiovisual con smartphones, impartidos por profesionales del sector.

Después, la 'Batalla Fílmica' que se desarrollará a través de una jornada de rodaje organizada en equipos que dispondrán de ocho horas para rodar sus cortometrajes en distintos puntos de la ciudad, utilizando la Plaza Santo Domingo como base. Una vez finalizado el rodaje, cada equipo deberá entregar un cortometraje de hasta seis minutos grabado exclusivamente con el móvil.

Un mismo guion para todos

Lo que iguala a todos los participantes es que parten del mismo guion base. Esta edición lo firma Carlos Lluch bajo la temática Luz y Sombra, un guiño a los quince años de trayectoria de la Fundación Sombra. A partir de ahí, las decisiones creativas y técnicas de cada equipo son las que marcarán la diferencia, que es precisamente lo que este formato quiere poner a prueba.

La organización señala que el objetivo del proyecto es "apostar por la formación audiovisual como herramienta de crecimiento creativo, tecnológico y social, ofreciendo así a los participantes una experiencia completa que combina talleres profesionales que culminarán con batalla fílmica final".

De la Filmoteca a internet

Los cortometrajes resultantes se proyectarán en la Filmoteca Regional Francisco Rabal —uno de los escenarios culturales de referencia de la región— y se publicarán después en abierto en internet, dando visibilidad real a los trabajos. Un jurado compuesto por profesionales del audiovisual de la Región de Murcia fallará tres premios: ochocientos euros en equipamiento tecnológico para el mejor proyecto, y ciento cincuenta euros para el mejor actor y la mejor actriz.

Cómo inscribirse: plazo hasta el 26 de febrero

La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 15 y 30 años residentes en el municipio de Murcia, impulsada junto a la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos del Ayuntamiento. Las cien plazas disponibles se asignan por orden de inscripción. El plazo se cierra el 26 de febrero y la inscripción está disponible en la web del Sombra Festival.