Premios Max 2026: las propuestas y profesionales de la Región de Murcia que optan a los galardones

La Región de Murcia vuelve a ganar visibilidad en el panorama nacional de las artes escénicas con una destacada presencia en la 29ª edición de los Premios Max, cuyos finalistas se decidirán en las próximas semanas y cuya gala se celebrará el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida.

De los 174 espectáculos seleccionados entre los 512 inscritos, las producciones y los profesionales murcianos suman un total de diez candidaturas que abarcan tanto categorías de espectáculo como apartados artísticos y técnicos en las que destacan Olympics de Nacho Vilar, Verne, con Jesús Nieto e Inés Muñoz y Cría cuerdos, con Jesús Palazón como candidato a Mejor Diseño de Espacio Escénico.

Producciones 'Made in Murcia'

Nacho Vilar Producciones, que competirá en Mejor Espectáculo de Calle con Olympics, una propuesta de teatro gestual y comedia física que ya ha recorrido numerosos festivales nacionales.En el terreno técnico destacan dos compañías murcianas, Onírica Mecánica opta a Mejor Diseño de Iluminación por Verne, con el trabajo firmado por Jesús Nieto e Inés Muñoz, que recrea atmósferas fantásticas a partir de la obra de Julio Verne. Cía. Deconné, por su parte, compite en Mejor Diseño de Espacio Escénico con Cría cuerdos, cuya escenografía lleva la firma de Jesús Palazón.

Creadores individuales

Fuera de las producciones propias, varios creadores murcianos destacan dentro de las categorías individuales. En música, el compositor lorquino Derek Van Den Bulcke figura en Mejor Composición Musical por No (junto a Manuel Urbina). El actor y bailarín oriolano Miguel Jiménez, formado en la ESAD de Murcia, logra una triple candidatura por su espectáculo Être: Mejor Espectáculo Revelación, Mejor Autoría Revelación y Mejor Intérprete Masculino de Danza.

Esta edición cuenta como novedad con dos nuevas categorías a Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza

El apartado de diseño suma dos nombres consolidados: el escenógrafo yeclano Paco Azorín, candidato a Mejor Diseño de Espacio Escénico por La Patética del Centro Dramático Nacional, y el diseñador de iluminación jumillano Pedro Yagüe, nominado por Blaubeeren de Barco Pirata.

En interpretación, el actor Daniel Albaladejo compite en Mejor Actor por La barraca, mientras que la coreógrafa y bailarina Alicia Narejos opta a Mejor Intérprete Femenina de Danza por Norma de la Compañía Antonio Ruz.

La gala de la 29ª edición

Esta edición cuenta como novedad dos nuevas categorías a concurso, que se suman a las veinte anteriores, Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza, para reconocer a todo el equipo interpretativo de una producción en su conjunto. Además, aquellos creadores o creadoras que participen en la categoría de Mejor autoría revelación podrán competir también por la Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.

Además, se concederán tres trofeos especiales: el Premio Max de honor, a la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de la profesión; el Premio Max aplauso del público, al espectáculo con mayor respaldo del público, que se sustenta con la asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera, y el Premio Max aficionado o de carácter social (modalidad aficionado en 2026), que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social.

La Región suma diez selecciones entre producciones y categorías individuales

Los candidatos competirán en alguna de las 22 categorías a concurso, que estará organizado por SGAE a través de su fundación y con la colaboración del Ayuntamiento emeritense con el propósito de estimular y premiar el talento de los profesionales del Teatro y la Danza de nuestro país, además promocionar los espectáculos de la temporada.

Esta 29ª edición de la ceremonia será retransmitida a través de La 2 de Televisión Española, a través del Canal Internacional de RTVE y vía streaming por RTVE Play. La comisión seleccionadora de esta primera fase ha estado conformada por cinco jurados territoriales (dos por Madrid, uno por Cataluña y dos por Comunidades), que a su vez han sido designados por el Comité Organizador.

Después de esta primera fase de selección, un tribunal formado por los cinco presidentes de los jurados territoriales y cinco personalidades de las Artes Escénicas, será el encargado de decidir los finalistas de la 29ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas – Mérida 2026.