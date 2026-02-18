Los premios Kairós de la Danza vuelven para situar en el centro cultural esta disciplina artística

La danza volverá a ocupar el escenario principal de la Región el próximo 5 de marzo, cuando el Teatro Circo de Murcia acoja la IV edición de los Premios Kairós que reconocen esta disciplina artística. Durante la presentación, celebrada este miércoles en el mismo teatro, se han dado a conocer los nóminados así como el cartel de esta edición.

El proyecto, impulsado por la Asociación Kairós y dirigido por su fundadora, Carlota López, nació en 2023 con una clara intención, la de dar visibilidad a la danza no solo desde su práctica artística, sino como ámbito profesional con su propia identidad.

Los premios Kairós de la Danza

Han bastado tres ediciones, para que el certamen haya reunido a cerca de un centenar de intérpretes sobre el escenario, sumando más de 3.000 asistentes y colgando el cartel de lleno en las últimas convocatorias. Esta cita, a través de su consolidación, aporta madurez al sector gracias a la acogida de las tres ediciones anteriores y se establece como una fecha señalada en el espacio de reconocimiento profesional en la Región.

“Los Premios Kairós nacieron con la idea de poner en valor a nuestros profesionales de la danza y contribuir a que este sector sea reconocido como un ámbito cultural con identidad, impacto y proyección”, recordaba Carlota López durante la presentación, subrayando su función como punto de encuentro entre artistas y público.

El Flamenco como hilo conductor

El título Quejío Kairós no es meramente decorativo. El flamenco actúa como hilo conductor de una gala que busca dialogar entre tradición y contemporaneidad desde el movimiento, integrando actuaciones en directo durante la entrega de galardones.

La identidad visual y escénica de esta edición se alinea con esa idea de raíz y emoción, reforzada además por el cartel oficial, obra de la ilustradora Cristina Franco, conocida como 'Menganita de cual,' que propone una lectura figurativa contemporánea del concepto.

Novedades en la IV edición

Entre las novedades de esta edición destaca precisamente la incorporación de la categoría Talento Joven (16-22 años), pensada para reconocer la proyección artística y las cualidades técnicas de intérpretes en fase de formación avanzada. El jurado ha seleccionado en este apartado a Elena Martínez, Claudia Hernández, Blanca Herreros y Ana Mª Gálvez, cuatro nombres que apuntan a un relevo generacional cada vez más visible en la escena local.

La gala contará además con actuaciones de Cristina Cazorla, Macarena Ramírez y Maise, en un programa que recorrerá distintas disciplinas del movimiento, y estará presentada por el comunicador murciano Fran Sáez. Más allá del formato de entrega de premios, la organización plantea el evento como un espectáculo escénico en sí mismo, concebido desde una lógica multidisciplinar.

Nominaciones

En el apartado competitivo, los galardones se repartirán entre Danza Clásica, Contemporánea, Española, Flamenco, Teatro Musical y Talento Joven, con un jurado compuesto por profesionales de trayectoria nacional: María Muñoz, bailarina de la Compañía Nacional de Danza; Asun Noales, Premio Max 2021 a Mejor Creadora y Mejor Espectáculo de Danza; Carlos Rodríguez, cofundador del Nuevo Ballet Español; y Miguel Padilla, creador teatral y productor.

En Danza Clásica concurren José María Lorca Menchón, por Cascanueces; Carmen Molina, por Coppélia; Pablo González Martínez, por Liberación y Still After; y Javier Martínez, por Fauno y Dreamer. En Danza Contemporánea, María Jurado Artacho es nominada por un repertorio compuesto por diversas piezas; Alicia Narejos Cayuela suma una nueva nominación por la obra Mal; Alejandro Martínez Azorín es candidato en esta ocasión por Mano a Mano; cierra la categoría de nominaciones Andrea Carrión por Más allá de la Muerte.

En Danza Española, los nominados son Alejandro Mármol como reconocimiento a su trayectoria desarrollada durante el último año, María Valverde Pou por Anda Jaleo, Elena Ros por su interpretación de Carmen y Marta Mármol por Valses poéticos. El Flamenco estará representado por Maise, Carmen Coy, Pablo Egea y Amor Cánovas, combinando trayectorias ya reconocidas y nuevas incorporaciones.

Por último, en Teatro Musical compiten Hugo Ruiz (Godspell), Javier Ariano (Godspell), Esther Santaella (El Médico) y Juan Antonio Plazas (The Book of Mormon).

Durante el acto de presentación, celebrado en el propio teatro, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, situó el certamen dentro de la programación estable de la ciudad, destacando su continuidad y su capacidad de cohesión para el sector. “Los Premios Kairós se consolidan como una plataforma estable de reconocimiento y cohesión para la danza en Murcia, acercando este arte a los murcianos”, afirmó.

En la misma línea, la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, incidió en el valor de este tipo de iniciativas para generar oportunidades reales a nuevas generaciones de creadores.

Las entradas ya a la venta a través de los canales habituales del teatro.