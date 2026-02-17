Santiago Motorizado: "Trato de esquivar la explicación de las letras, pero tienen que ver con el deseo, con el amor"

Santiago Motorizado, líder del grupo argentino Él Mató a un Policía Motorizado, está de gira nuevamente por España presentando el que considera su álbum debut, El Retorno. Tras más de dos décadas recorriendo escenarios de América y Europa, emprende su carrera en solitario, explorando nuevos sonidos, sin dejar de lado las raíces de su banda.

El retorno refleja las pasiones de Santiago Motorizado: el cine, los héroes que le han inspirado, el fútbol, las sutilezas del amor entre encuentros y desencuentros... Relatos cotidianos y escenas de la vida diaria le permiten cerrar cuentas creativas pendientes y dar forma a canciones que llevaba más de una década desarrollando y presentando en directo. Santiago Motorizado se estrena al margen de su grupo con un disco que también habría funcionado como nuevo álbum de Él Mató a un Policía Motorizado. De estas y otras cosas hablamos con él, a poco de actuar nuevamente por aquí.

Leí que fuiste a ver a Oasis en Heaton Park. Yo también estuve allí. ¿Qué te pareció?

¡Me encantó! Fui dos veces, creo, un miércoles y un viernes, no me acuerdo, pero dos días de esa seguidilla en Manchester, con amigos desde Buenos Aires especialmente para eso. Luego nos quedamos paseando un poco por Europa, pero la excusa de todo fue ir al regreso de Oasis, y después lo completamos también en los dos conciertos que hicieron en Buenos Aires, así que el año pasado los vimos 4 veces. Fue increíble, la pasamos genial toda la aventura: Estar ahí con amigos, conocer Manchester... Fue muy emocionante, la verdad.

El Retorno salió hace unos meses, pero llevaba años cociéndose. ¿Qué buscabas hacer con estas canciones? ¿El reto de iniciar una etapa como solista te pone nervioso?

Iniciar el camino este en paralelo, en solitario o acompañado, al principio me puso muy nervioso, pero ya con el tiempo no tanto; lo vengo haciendo hace más de 15 años y ya es parte de mi vida cotidiana. Con El retorno y con esta gira mundial la cosa se puso un poco más seria, por decirlo de alguna manera, pero disfruto un montón; me parece espectacular. Lo que pasa arriba del escenario con estas canciones, con este repertorio, es diferente a lo que pasa con Él mató, y lo disfruto mucho, ambas cosas. No sé qué buscaba. Sí, buscaba cerrar una etapa de un montón de canciones que me vienen acompañando hace muchos años, pero llegó el momento; también es el inicio de esta gira que me lleva a la aventura, que es lo que más disfruto en la vida.

¿Cada disco es una reacción al anterior? ¿Aquí exploramos hacia dónde va la brújula?

Sí, claro, uno va respondiendo a lo que ya hizo porque busca rebotar para diferentes lugares. Con El retorno pasa algo diferente, porque son canciones que me acompañan hace mucho tiempo y que nunca había podido lograr grabarlas, porque los tiempos no se me daban; siempre estaba esperando un espacio que me dejara Él Mató para poder terminar de darle forma a estas canciones. Se dio un poco por casualidad... Quizás no, nunca lo sabremos, pero responde a algunas temáticas que ya hablé con las canciones de Él Mató, y sobre todo con estas de los últimos discos. Son esas mismas temáticas, pero abordadas desde el lado del humor. Ese tipo de respuesta me interesa. Llegó el momento de sacarlas en este momento puntual, y me gusta que sirva como esa respuesta. En este contexto termina teniendo este efecto, y eso me gusta.

En Súper terror, vimos una exploración más marcada hacia los sintetizadores y el pop de los 80. ¿Sientes que han abandonado definitivamente el ‘ruido’ de los primeros EPs, o es solo una etapa de refinamiento?

Obviamente, con Súper terror fuimos para ese lado; nos entusiasmaba explorar ahí, y algo de la Síntesis O`Konor asomaba un poco; lo profundizamos, pero no creo que signifique el fin de la etapa ruidosa. Yo creo que ahora vienen cosas un poco ruidosas, y no voy a adelantar mucho. Pronto lo escucharán con sus oídos.

Canciones como El Tesoro o La Noche Eterna ya son clásicos generacionales. ¿Sientes presión al componer sabiendo que la gente espera ‘himnos’, o intentas ignorar esa expectativa?

No me genera presión, estoy contento con lo que influyeron esas canciones. Incluso hoy, habiendo pasado ya bastante tiempo recorriendo muchos lugares del mundo, veo que siguen generando cosas lindas, y eso me entusiasma. A veces si tengo la presión propia de querer canciones que estén buenas, que estén a la altura de lo que yo quiero hacer, pero eso es algo que uno no puede estar tratando de calcular; eso hay que sacarlo de nuestras cabezas.

Revolución es de las canciones que más me han gustado. ¿Cómo nació y qué significa para ti?

Es quizás mi canción favorita de El retorno. También tiene sus años, pero estoy contento por cómo quedó, porque realmente la producción a cargo de Pipe Quintans, que me acompañó en todo este proceso, le dio como un toque final que me entusiasma. ¿Qué significa...? No sé, trato de esquivar la explicación de las letras, pero siempre tiene que ver con el deseo, con el amor, con esa búsqueda constante de ese estado del enamoramiento, de la atención de ese ser amado que parece no estar ahí respondiendo a esa pulsión de amor..., pero lo más importante es estar enamorado de uno; eso es suficiente para agradecer a quien sea nuestra existencia.

¿Cómo fue colaborar con Talking Heads? ¿Cómo te sentiste?

Fue increíble cuando nos invitaron al homenaje a Talking Heads. Fue algo muy extraño de repente vernos ahí compartiendo ese álbum con grandes estrellas del pop y rock internacional. Fue muy fuerte. Lo mejor de todo es que estaban muy contentos con la versión. Era un desafío, y me gustó mucho cómo se dio; la armamos y la grabamos en medio de una gira por Colombia, fuimos a Medellín a un estudio, todo ahí muy urgente, y la verdad que quedó muy bien. Lo mejor de todo al final es que a los Talking Heads les gustó mucho. Más que eso no se le puede pedir a la vida.

¿Tu trabajo para la mítica serie argentina Okupas marcó un antes y un después en tu carrera solista?

Sí, en todos los sentidos. Haber hecho las canciones para Okupas (esta nueva versión de Okupas con esta nueva música)... Primero porque siempre fui muy fan, es muy importante en mi vida, y de repente yo ser parte de eso era algo muy extraño, pero, bueno, por esta cuestión legal hubo que hacer la música de vuelta, y de repente yo estaba ahí presente, fue increíble. Eso por un lado, en lo profesional, haberme metido en el universo de un montón de géneros musicales muy populares en Argentina, pero ajenos un poco a mi recorrida musical, fue una aventura espectacular, un gran aprendizaje, y sí, fue un antes y un después, porque pude meterme en un lugar que, si no hubiese sido por Okupas, no hubiese explorado. Eso me envalentonó, y para mí mismo me dio como una seguridad de querer explorar sin miedo cualquier cosa, por lo menos intentarlo y atravesarlo, y ver qué pasa con eso.Fue un aprendizaje muy grande para mí.

En tu faceta solista has explorado géneros muy alejados del indie rock. ¿Hay algún género ‘prohibido’ para El Mató que te guardes exclusivamente para tus experimentos personales?

No creo que haya nada prohibido, ningún género prohibido, pero sí es más difícil, en una banda donde se comparte con varios miembros, ponerse de acuerdo en diversos lugares extraños. Igual lo hemos logrado en cierta manera, pero ese consenso es lo que hay que buscar, encontrar, y a partir de ahí ir para cualquier lado, pero no creo que haya nada así a priori que no se pueda hacer.

¿Qué tiene el aire de La Plata que sigue pariendo bandas con una identidad tan marcada? ¿Existiría El Mató si hubiera nacido en Capital Federal?

No sé si no hubiera existido, seguramente no, no sé por qué, pero es verdad. Pasa algo diferente: la vida en La Plata es muy diferente a la vida en Buenos Aires; es un pueblo grande. Cuando encontraba gente con cierta afinidad de gustos musicales y culturales, políticos, lo que sea, esas pequeñas pandillas se van encontrando un poco obligadamente porque es todo mucho más pequeño, y quizás de esa comunión nace todo esto, pero no sabría qué responder.

¿Cómo ves la situación en Argentina con la llegada de Milei?

Veo muy mal la situación. Me parece un personaje muy oscuro, que juega con estas cosas grotescas como para, de alguna manera, enmascarar una cosa salvaje, oscura, maligna, pero hay algo de este ridículo que es como una especie de ‘background’ que se repite en estos últimos tiempos en el mundo. Tiene como una trampa, porque puede crear una especie de gracia, o ternura, o algo medio así... De alguna manera generan como una atmósfera donde alejan un poco a la gente de la política, y le sacan importancia a partir del ridículo y lo grotesco, mientras por atrás pasan un montón de cosas de las más salvajes que se pueden generar desde los estados, desde los gobiernos. Eso está sucediendo todo el tiempo en Argentina: miles de personas que van quedándose sin trabajo, marginadas del sistema, en pos de esta pulsión neoliberal salvaje que arrasa sin importar nada a las personas. Y bueno, no sé, hay mil cosas para decir al respecto, pero podría responder eso en líneas generales para resumir un poco.

Tú te encargas de gran parte de la estética y el arte de los discos. ¿Qué ves primero al imaginar una canción: una imagen o un acorde?

Primero estoy como en búsqueda de las melodías; es lo primero que trato de encontrar. A partir de las melodías empiezo a construir las imágenes. No sé, siempre de imágenes tengo un montón todo el tiempo ahí, a la espera de que sean parte de alguna canción. Y los acordes, no sé, también vienen después.

¿Cómo se ha visto potenciada tu música por la influencia del cine? A estas alturas, ¿te sigue pareciendo una buena idea haber elegido un nombre tan largo y extraño sacado de una película de serie B?

Siempre fue muy importante; me eduqué con eso. Me acuerdo de muy pequeño, en mi barrio de clase trabajadora de la periferia de la ciudad de La Plata, de que mi padre un día llegó a la casa a rodar con una videocasetera, que era un aparato nuevo —o sea, yo soy muy viejo, ya a esta altura se darán cuenta— que había ganado en un sorteo. Eso cambió un montón la dinámica de la casa y de nuestro día a día. Creo que había un solo videoclub en toda la ciudad, no lo sé, pero nosotros conocíamos uno solo, e ir de aventuras a buscar películas, alquilarlas, ver cosas raras, invitar a los amigos del barrio a que vengan a ver películas a casa, esa dinámica fue una influencia muy fuerte, así que obviamente está presente. Estoy agradecido por todo lo que pasó; seguramente, esa cosa rara que tiene el nombre, (y que de alguna manera llamó la atención en algunos) es parte de nuestra historia que nos llevó hasta acá. Quiero creer que es así, que si tuviese que cambiar algo, no cambiaría nada, porque estoy agradecido con este presente.

¿Qué podemos esperar de Santiago Motorizado en directo?

No sé, lo mejor, pueden esperar lo mejor de nosotros, eso seguro. Estoy contento. Lo que pasa acá arriba del escenario de repente en esta gira es muy diferente de lo que pasa con Él Mató, es otra cosa. Me encantan las dos, la verdad, pero en este momento me pongo en modo cantante y pasan otras cosas que me entusiasman, me divierten. Ya pasamos dos noches de este comienzo de gira muy buenas, y nada, disfrutando, esperando lo mejor para los que vienen. Esperamos que vengan, lo disfruten, vean con sus propios ojos, escuchen con sus propios oídos, y después juzguen, a ver qué les parece y si es verdad esto que intuyo en mi autopercepción.