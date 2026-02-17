Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición

La sala de la Compañía de Jesús acoge una nueva exposición dedicada al artista caravaqueño Antonio Martínez Torres

El pintor y escultor donó al Ayuntamiento en 2011 una colección formada por unas 1.500 piezas de producción propia y de otros reconocidos artistas como Párraga o Campillo

Exposición de Antonio Martínez Torres en Caravaca

Exposición de Antonio Martínez Torres en Caravaca / La Opinión

Enrique Soler

Enrique Soler

Caravaca

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha inaugurado en la sala de la antigua Compañía de Jesús una nueva exposición dedicada al escultor y pintor caravaqueño Antonio Martínez Torres, dentro del programa municipal de muestras temporales con el que se acerca al público el patrimonio artístico de dentro y fuera de la localidad.

La muestra reúne una selección de obras pertenecientes a la colección que el artista cedió al Consistorio en 2011, integrada por más de 1.500 piezas de producción propia, junto a trabajos de otros reconocidos creadores, entre los que figuran destacados artistas murcianos como Párraga y Campillo. 

El concejal de Cultura, Joaquín Zaplana, fue el encargado de inaugurar la exposición, acompañado por el propio artista, familiares, amigos y otros miembros de la Corporación municipal. Durante el acto se destacó la trayectoria y la aportación de Martínez Torres al panorama artístico local y regional, así como la importancia de conservar y difundir su legado.

Autor autodidacta

Antonio Martínez Torres, autor autodidacta nacido en Caravaca de la Cruz, ha desarrollado una amplia trayectoria en los ámbitos de la escultura, la pintura y el collage. Su obra se enmarca en el minimalismo y el arte abstracto, caracterizándose por la simplicidad de las formas y la economía de elementos, con composiciones en las que las líneas puras, los colores sobrios y el diálogo entre volumen y espacio adquieren un papel protagonista. En escultura trabaja materiales como el hierro, el acero y la madera, creando piezas de marcado carácter vanguardista.

La exposición podrá visitarse hasta el 5 de marzo, de martes a viernes

Con más de veintiocho exposiciones individuales, algunas de ellas internacionales, y cerca de sesenta colectivas, Martínez Torres formó parte del grupo experimental murciano Spyral, colectivo que desarrolló proyectos conceptuales en la década de los ochenta y que dejó una destacada huella en la escena artística regional.

La exposición podrá visitarse hasta el 5 de marzo, de martes a viernes, en horario de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 10.30 a 14.00 horas. 

