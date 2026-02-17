Murcia galopa en el caballo de fuego: la ciudad celebra la primera edición del Año Nuevo Chino

En España, el Año Nuevo está asociado a una noche concreta, la del 31 de diciembre, doce uvas y un día festivo (para casi todos) al día siguiente, pero en China, el calendario lunar obliga a cambiar el chip. El Año Nuevo Chino —también conocido como Fiesta de la Primavera— no solo no cae siempre en la misma fecha, sino que se vive como un periodo festivo más amplio que combina tradición, reuniones familiares y actividades públicas.

En 2026 el nuevo ciclo comenzó este martes 17 y coincide con el Caballo, en concreto el Caballo de Fuego, un elemento que representa “el movimiento, la fuerza y la prosperidad en la toma de decisiones”, según ha explicado Jie Lin Wu, chef del restaurante Madre Tigre. Y ahora, por primera vez, Murcia se suma oficialmente a la celebración con una programación propia los días 27 y 28 de febrero en el conjunto de los Molinos del Río.

Dos jornadas gratuitas (salvo una cena especial) que combinarán mesas redondas, conferencias, visitas guiadas, cocina en directo y música, con la intención de tender puentes entre la comunidad china y la sociedad murciana desde distintos ámbitos: cultural, gastronómico y empresarial.

La iniciativa ha sido presentada este martes por los concejales Jesús Pacheco (Turismo, Comercio y Consumo) y Sofía López-Briones (Talento Joven y Espacios Públicos), acompañados en la rueda de prensa por los organizadores: Jie Lin Wu, del restaurante Madre Tigre; Limin Liu, de la Asociación de Empresarios Chinos en la Región de Murcia, y Alejandro García y José Ángel Cuenca, de la agencia Casa Jaleos.

Según ha detallado el presidente de la Asociación de Empresarios Chinos en la Región de Murcia, Limin Liu, en la comunidad autónoma residen unas 4.500 personas chinas, unas 1.700 de ellas en la capital, pero la comunidad es mucho más amplia, teniendo en cuenta a los hijos de estas personas, ya nacidos en Murcia.

Viernes 27: empresa, identidad y cena de Año Nuevo

La programación comenzará el viernes a las 18:00 horas con la apertura de puertas. A las 18:15, el auditorio acogerá la mesa redonda Empresarios chinos en Murcia, centrada en el papel de esta comunidad en el desarrollo económico regional.

A las 18:45, el museo ofrecerá una visita guiada a la exposición From Inside China, dirigida por Pilar Morales. Más tarde, a las 19:30, tendrá lugar la ponencia Gazpacho agridulce: Año Nuevo, nuevas identidades, una reflexión sobre los cruces culturales y la construcción de identidades entre ambas tradiciones.

El único acto de pago del programa será la cena especial de Año Nuevo Chino, prevista para las 21:00 horas en la terraza del recinto.

Sábado 28: comercio, cítricos y dumplings en directo

La jornada del sábado arrancará a las 11:00 horas en el auditorio con la ponencia Comercio entre Murcia y China, impulsada por Inversus. Media hora después, a las 11:30, la terraza acogerá la conferencia El país de los cítricos, a cargo de Llanos Girón, centrada en los vínculos agrícolas entre ambos territorios.

A las 12:00, el público podrá asistir a un showcooking de dumplings a cargo de Jie Lin, del restaurante Madre Tigre, una demostración culinaria que permitirá conocer de cerca uno de los platos más representativos de estas fechas.

A las 12:30 se repetirá la visita guiada a la exposición From Inside China. A continuación, el programa continuará con la mesa redonda Identidad china de segunda generación, y a las 17:30, La inspiración China, ambas centradas en experiencias culturales y procesos creativos.

Noticias relacionadas

El tramo final del evento será más festivo con música y traiciones. A las 18:30 habrá un baile tradicional chino en la terraza y, a las 19:30, una sesión de la mano del DJ M. Lacroix bajo el título Cabalgando el Fuego [驾驭烈火], en alusión al signo del Caballo que marca este 2026.