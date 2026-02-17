‘De Fortuny a Montmartre’: Las Claras recorre la pintura de finales del siglo XIX y principios del XX

Una mirada renovada sobre la pintura española de finales del siglo XIX y comienzos del XX es lo que propone la Fundación Cajamurcia con la exposición De Fortuny a Montmartre, con una selección de 66 obras que reúnen a grandes maestros de este periodo. Helena Alonso y J. Óscar Carrascosa son los comisarios de esta muestra, en la que destacan obras de Mariano Fortuny, Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Ramón Casas, Santiago Rusiñol y Joaquín Mir.

"Un conjunto excepcional que permite recorrer la evolución de la pintura española en una etapa de transición entre siglos marcado por la coexistencia de la tradición y las corrientes renovadoras, en un arco cronológico que abarca desde el costumbrismo hasta el modernismo; sin duda, un momento clave en el que nuestro arte se abre al mundo y redefine sus lenguajes”, explican los comisarios.

Un lenguaje propio entre la tradición y la modernidad

La exposición analiza cómo la mirada de los viajeros europeos contribuyó a construir una imagen fascinante y estereotipada del país. Andalucía, el flamenco, el exotismo orientalista y la tauromaquia se convirtieron en símbolos recurrentes de una España mítica que fue asumida, con el tiempo, como una representación casi objetiva de su identidad cultural.

Fue una etapa de coexistencia entre la tradición y las corrientes renovadoras

Este imaginario influyó de manera decisiva en numerosos artistas españoles, especialmente en aquellos que desarrollaron su carrera entre Roma y París, centros neurálgicos del arte europeo. En diálogo con las principales corrientes y con los grandes artistas del continente, los pintores españoles elaboraron un lenguaje propio que combinaba tradición, modernidad y proyección internacional, superando los tópicos para ofrecer una visión más compleja y diversa del país, como explican desde la Fundación Cajamurcia.

'Odalisca', de Joaquín Sorolla, una de las obras de la exposición en Las Claras / L.O.

El recorrido expositivo se articula en distintas secciones temáticas que facilitan la comprensión de esta renovación artística: desde el orientalismo de Fortuny y la España romántica, pasando por las escenas de tradiciones populares, hasta la progresiva transición hacia una mirada más realista. También se presta especial atención al desarrollo del paisaje, con la luz del Mediterráneo como protagonista, y al modernismo, entendido como antesala de las vanguardias del siglo XX.

Las obras proceden de importantes colecciones privadas y de instituciones como el Museo Fundación Fran Daurel (Barcelona), la Casa Museo Fuente del Rey-Fundación AMYC (Madrid), el Museo Diocesano de Barcelona y diversas colecciones privadas.

Centro Cultural Las Claras Inauguración: martes 17 de febrero de 2026 • 20 h. Fechas: del 17 de febrero al 26 de abril de 2026 Horario: Lunes a sábado • 11 a 14 h. y 18:30 a 21 h.

Domingos y festivos • 11 a 14 h.

Cerrado: 7 y 11 de abril Visitas guiadas gratuitas: miércoles • Reservas: 968 23 46 47

.