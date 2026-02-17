Eva Libertad, Maru Quiñonero, Diego Corbalán y Pupaclown, entre los ganadores de los Premios Alfonso X

El Auditorio Regional Víctor Villegas recibirá este viernes a distintas figuras destacadas dentro de la cultura de la Región de Murcia. Será durante la celebración de la gala de la quinta edición de los Premios Alfonso X, que este año reconocerá a la artista Maru Quiñonero por su exposición La extranjera en el Palacio del Almudí, a la cineasta Eva Libertad por la dirección y guion de Sorda o al ilustrador Diego Corbalán ‘Magius’ por su cómic Black Metal.

Además, hay dos categorías especiales para las que se ha reunido a los presidentes de los trece jurados. Estos decidieron otorgar el Premio Alfonso X de Mecenazgo (dotado con 5.000 euros y patrocinado por la Asamblea Regional) a la Asociación Pupaclown, así como el Honorífico, que reconoce toda una trayectoria profesional, a José Manuel Garrido, reconocido también con la Medalla de Oro de la Región de Murcia y la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el director del evento, José Manuel Jiménez Romera, acompañado en el auditorio por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa. La titular de Cultura señaló que el Gobierno regional respalda la entrega de estos galardones que reconocen el trabajo de los creadores y la industria cultural de la Región.

Conesa indicó que “para el Gobierno regional es un honor apoyar y acoger la entrega de estos galardones de la cultura de la Región de Murcia, que sin duda son una celebración del talento y la creatividad, pero también del trabajo diario, de la honestidad y de la autenticidad de nuestros creadores y de todos los que componen la industria de las artes culturales”.

La Gala

El escenario no solo brillará con la luz de los galardonados. La noche incluirá una producción temática completa a cargo del director creativo José Manuel Jiménez, con la intervención de cuatro compañías de reconocido talento internacional cuyos nombres, la organización ha decidido mantener en secreto por el momento.

Esta gala estará presentada por la joven poeta valenciana Elsa Moreno, Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica 2023, y que se ha convertido en todo un fenómeno cultural dentro de nuestras fronteras. Tras la entrega de premios y el cóctel en el hall abierto a todos los asistentes, llegará el AX Hall Party (presentado por Artikalia y Kave Home) con la cantante de flamenco y pop rock, así como actriz española, Soleá Morente en formato dj set. La celebración continuará con el primer after party oficial de los Premios que se trasladará a la Sala Mamba.

Previo a la gala, el jueves 19, se celebrará en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería el nuevo foro de pensamiento AX Aula, con entrada libre hasta completar aforo. Con este espacio, la organización busca fomentar el diálogo entre investigadores, científicos, artistas y creadores mediante el formato ‘fishbowl’ (pecera de pensamiento) bajo la misma temática ‘Tecnología y humanismo’.

Los premiados

En cuanto a la lista completa de premiados, elegidos por un jurado formado por profesionales murcianos de cada una de las trece disciplinas creativas que componen estos galardones, esta comienza con el equipo organizador de la primera edición de Open House Murcia, en Arquitectura. El segundo de los homenajeados, este en la categoría de Pintura y Escultura, es Maru Quiñonero, reconocida por su exposición La Extranjera en el Palacio del Almudí.

Por otro lado, los Premios Alfonso X dedican dos menciones a proyectos destacados de la industria musical: uno en Pop-Rock, que recibirá AMORE por su discoTop Hits, Ballads, etc... y otro en Otras Músicas para DeMúsica Ensemble por Sor Josefa Pujante Live - Vísperas para un convento.

En Literatura el premio lo recibirá Inma Pelegrín por su novela Fosca, mientras que en Danza el premio es para Mario G. Sáez por su interpretación y co-creación de Jarana junto a la compañía Laia Santanach. En Teatro se reconoce a Dora Cantero por la obra Cosas que caen del cielo, y en Cine a Eva Libertad por la dirección y guion de Sorda.

En Fotografía, el premio Alfonso X 2026 será para Elena Sol por su photobook The cancelled summer. En Arte de los Nuevos Medios recaerá en Gelen Jeleton por su instalación Historia política de las flores: hanamien el Centro Botín de Santander. En el apartado de Ilustración y Cómic, la galardonada es Diego Corbalán ‘Magius’ por su cómic Black Metal.

En Moda, Warburton por su colección Southside. Y, por último, en Patrimonio Histórico se premia la labor de la Fundación Sierra Minera en la recuperación del túnel José Maestre, el tren minero y la chimenea de la Fundición Orcelitana.

Noticias relacionadas

Nómina de ganadores de los Premios Alfonso X 2026 Arquitectura: Equipo organizador de la 1ª edición de Open House Murcia.

Pintura y Escultura: Maru Quiñonero.

Música Pop-Rock: AMORE.

Otras Músicas: DeMúsica Ensemble.

Literatura: Inma Pelegrín.

Danza: Mario G. Sáez.

Teatro: Dora Cantero.

Cine: Eva Libertad.

Fotografía: Elena Sol.

Arte de los Nuevos Medios: Gelen Jeleton.

Ilustración y Cómic: Diego Corbalán ‘Magius’.

Moda: Warburton.

Patrimonio Histórico: Fundación Sierra Minera.

Premio Mecenazgo: Asociación Pupaclown.

Premio Honorífico: José Manuel Garrido.

La gala se celebrará el viernes 20 de febrero a las 20:00 horas en el Auditorio Regional Víctor Villegas. Toda la información sobre los Premios Alfonso X y el foro AX Aula está disponible en la web oficial de la iniciativa.