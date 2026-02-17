La aventura de los murcianos que abrieron barrancos en Guinea se proyectará en la gran pantalla

Hace un año, un equipo formado por técnicos de barrancos y un cámara viajaron desde Murcia hasta Guinea Ecuatorial para abrir nuevos barrancos por los que nadie había descendido antes durante una expedición de casi un mes. Ahora, esa aventura vertical extrema por el corazón de la selva de la isla Bioko se proyectará en la gran pantalla.

El próximo 14 de marzo, a las 19:30 horas, los cines Centrofama de Murcia acogerán el estreno de 'Exploradores del Ilachi: El origen de un barranco', el documental que recoge la impresionante expedición del grupo de exploradores de Aramidas Canyon Team, formado por los murcianos Juan González, Raúl Gonzalo Ruiz, Mario García, José Miguel Blaya, Antonio Valero y Eloy Vidal, junto al cántabro Héctor Puente.

El documental narra cómo estos exploradores se adentraron en el valle de Ilachi, una zona remota de la isla de Bioko rodeada de una selva impenetrable y atravesada por barrancos naturales de gran belleza. Durante la expedición, se enfrentaron a desafíos técnicos, clima y exigencias físicas extremas para mapear y descender cauces prácticamente desconocidos.

La isla de Bioko, conocida por su naturaleza exuberante, su biodiversidad única y sus espectaculares cascadas y cañones, es el escenario principal de esta aventura que mezcla la exploración geográfica con el reto deportivo.

El estreno del documental 'Exploradores del Ilachi: El origen de un barranco' no solo es una oportunidad para revivir la hazaña de los murcianos, sino también para acercar al público a uno de los rincones naturales más fascinantes y poco conocidos de África. La proyección promete ser un evento inspirador para amantes de la aventura, la naturaleza y los deportes de montaña.