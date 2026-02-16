Silvana Estrada se suma a La Mar de Músicas 2026

La programación de La Mar de Músicas sigue tomando forma y suma un nuevo nombre internacional. La cantautora mexicana Silvana Estrada actuará el domingo 19 de julio en Cartagena, en un concierto en el que presentará su último trabajo discográfico. La cita tendrá lugar en el Auditorio Paco Martín, el gran escenario al aire libre del festival, y promete ser uno de los momentos más especiales de esta edición.

Silvana Estrada en Cartagena

Desde sus primeras visitas a la ciudad, el festival apostó por el talento y la sensibilidad de la artista mexicana. Con el paso de los años, Cartagena se ha convertido en uno de los escenarios clave en su proyección internacional. Su voz delicada y profunda, junto a una propuesta que dialoga con la tradición latinoamericana desde una mirada contemporánea, ha conectado de forma natural con el público de La Mar.

La presencia de Silvana Estrada en La Mar de Músicas 2026 supone también el reencuentro con un festival que ha acompañado su crecimiento artístico y ha sido testigo de su consolidación en la escena internacional.

‘Vendrán suaves lluvias’: nuevo disco y evolución artística

La artista llegará a Cartagena con Vendrán suaves lluvias, un trabajo que marca un paso firme en su evolución. En este nuevo álbum, Silvana Estrada amplía sus paisajes sonoros sin renunciar a la intimidad que caracteriza sus composiciones.

Las canciones transitan entre la fragilidad y la fuerza emocional, con letras que profundizan en la memoria, la naturaleza y los vínculos humanos. El resultado es un universo creativo cada vez más sólido y personal.

En el concierto del 19 de julio, el repertorio combinará las nuevas composiciones con algunos de los temas que ya forman parte del imaginario de sus seguidores, en una velada que promete emoción y cercanía en uno de los escenarios más emblemáticos del verano cultural murciano.

La Mar de Músicas 2026: Especial Ecuador y grandes nombres

El concierto de Silvana Estrada se perfila como una de las citas destacadas de esta edición de La Mar de Músicas 2026, que este año tendrá como eje un Especial Ecuador. El festival ya ha confirmado el premio de esta edición para la mexicana Lila Downs, así como la presencia de Rodrigo Cuevas, que presentará su nuevo trabajo, Manual de belleza.

Con esta nueva incorporación, el festival cartagenero apuesta por algunas de las voces más relevantes de la escena internacional y por ese acompañamiento sostenido a artistas que han encontrado en la ciudad un lugar de encuentro y crecimiento. El 19 de julio, la noche volverá a tener acento mexicano en el Parque Torres.

Las entradas se pondrán a la venta una vez se presente la programación completa del festival.