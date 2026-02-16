Rúrí, referente del arte ecológico internacional, ofrece una conferencia en Murcia sobre cambio climático y creación contemporánea

Murcia acoge esta semana una cita con el arte contemporáneo comprometido. La artista islandesa Rúrí ofrecerá este martes, a las 19.00 horas, una conferencia en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (Coamu), en un encuentro que situará el foco en el arte y medio ambiente y en el papel de la creación como herramienta de reflexión y transformación social.

La sesión forma parte de la programación cultural y académica del Coamu y una oportunidad para escuchar en Murcia a una de las figuras clave del arte ecológico internacional, cuya trayectoria lleva más de cinco décadas vinculada a la defensa del planeta y al análisis crítico del impacto humano sobre la naturaleza. La presencia de Rúrí refuerza esa línea de apertura a propuestas internacionales que conectan arquitectura, territorio, cultura y compromiso medioambiental.

Arte contemporáneo y cambio climático en Murcia

La creadora presentará una selección de proyectos que han marcado su carrera, atravesada por una preocupación constante por el cambio climático, la fragilidad de los ecosistemas y la relación —cada vez más tensionada— entre el ser humano y su entorno natural.

Instalaciones, performance, fotografía, cine experimental y proyectos multimedia forman parte de una práctica artística que no se limita a lo expositivo. En su caso, el arte funciona como dispositivo de conciencia, como espacio de pregunta y como forma de activismo cultural.

La conferencia sobre cambio climático está dirigida tanto a arquitectos y profesionales del ámbito artístico como a la comunidad universitaria y al público interesado en los nuevos modelos de creación e investigación vinculados a la sostenibilidad.

Rúrí: cinco décadas de compromiso con el medio ambiente

Nacida en Reikiavik en 1951, Rúrí es considerada una de las artistas más influyentes del norte de Europa. Fue pionera de la performance en Islandia y su obra ha trascendido géneros, medios y fronteras. A lo largo de su trayectoria ha abordado cuestiones como la identidad, la memoria colectiva y la justicia ambiental, consolidándose como una voz crítica dentro del panorama internacional.

Formada en la Escuela Islandesa de Artes y Oficios y en la De Vrije Academie Psychopolis de La Haya, su trabajo ha podido verse en museos y grandes citas internacionales.

Del arte performativo al activismo ecológico

Archive – Endangered Waters, de Rúrí, en la bienal de Venecia / Rúrí

Uno de los hitos de su carrera fue su participación en la Bienal de Venecia, donde presentó la instalación Archive – Endangered Waters. El proyecto documentaba la desaparición de cascadas islandesas amenazadas por desarrollos industriales y se convirtió en un referente del arte ecológico internacional, reforzando su posicionamiento como artista comprometida con el medio ambiente.

Aquella obra, centrada en la pérdida irreversible de paisajes naturales, abrió un diálogo entre arte, ciencia y ciudadanía que sigue marcando su producción actual.

La presencia de Rúrí en Murcia se convierte en un refuerzo en la línea del Coamu "como espacio de pensamiento abierto a debates contemporáneos que conectan arquitectura, territorio y sostenibilidad", apuntan desde el Colegio. El martes, el edificio colegial será escenario de una conversación que trasciende lo artístico "para adentrarse en uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: cómo repensar nuestra relación con el planeta desde la cultura", adelantan.