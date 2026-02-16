Juan del Val, María Martínez, Pablo Rivero, Carla Montero y Pedro Martí se reunirán en La Feria del Libro de Lorca 2026

Lorca volverá a situarse en el mapa literario regional con la celebración de la Feria del Libro de Lorca, que se desarrollará del 5 al 8 de marzo en la calle Corredera. Durante cuatro días, cerca de una treintena de casetas abrirán en horario de mañana y tarde —de 10 a 14 y de 17 a 20:30 horas. El cartel de este año reúne a autores con perfiles muy distintos, desde el superventas mediático hasta la novela negra emergente.

La feria propone una agenda paralela con presentaciones, talleres infantiles, recitales poéticos, firmas y encuentros con autores en distintos enclaves culturales de la ciudad.

Juan del Val: el Premio Planeta 2025

El escritor y comunicador Juan del Val, que afronta este año un momento clave en su carrera literaria tras alzarse con el Premio Planeta 2025 por Vera, una historia de amor, llegará a Lorca el domingo 8 de marzo a las 19.00 horas. El galardón, uno de los más prestigiosos y mejor dotados del mundo editorial en español, lo coronó entre más de 1.300 manuscritos presentados.

Además de su trayectoria literaria, Del Val es también conocido por su trabajo como guionista y colaborador habitual en televisión y radio, lo que ha ampliado su presencia mediática más allá de las letras puras.

María Martínez: reina de la novela romántica juvenil en español

El jueves 5 de marzo, a las 19.00 horas, es el turno de la autora María Martínez es una de las figuras más populares de la novela romántica y new adult en España. Nacida en 1989, comenzó a escribir desde niña y ha desarrollado una carrera centrada en historias que combinan emoción, romance y crecimiento personal, conectando especialmente con el público juvenil y adulto joven. Con títulos como Tú y otros desastres naturales o Donde habitan las sirenas, Martínez ha consolidado una base de lectores fieles que siguen su escritura por su enfoque íntimo y directo sobre las relaciones humanas y las emociones cotidianas.

Pablo Rivero: la pluma del actor convertido en narrador

Pablo Rivero es conocido por su versatilidad: además de su carrera actoral, principalmente por su papel en la serie Cuéntame cómo pasó, ha demostrado un sólido recorrido como escritor. Rivero ha publicado varias novelas que exploran temas contemporáneos con un estilo narrativo ágil y cercano, logrando un eco especial entre lectores que descubren así otra faceta de este creador que ha sabido equilibrar sus dos pasiones: la actuación y la escritura. Visitará el Aula de Cultura Cajamaurcia el sábado 7 a las 20.00 horas.

Carla Montero: la novela histórica y el pulso con el pasado

El viernes 6 de marzo a las 20.00 horas, la madrileña Carla Montero, una de las escritoras de novela histórica más leídas en España, pasará por Lorca. Licenciada en Derecho y Administración de Empresas, alcanzó reconocimiento con su primera gran obra, Una dama en juego, premiada con el Premio de Novela Círculo de Lectores y traducida a varios países.

Desde entonces ha construido un corpus narrativo que combina rigor documental, intriga y tramas emocionales complejas, con títulos como La piel dorada, El medallón de fuego o su más reciente La dama de la niebla, ambientada en la Europa de entreguerras.

Pedro Martí: renovando la novela negra española

El novelista Pedro Martí, uno de los nombres emergentes de la narrativa policial nacional, tendrá su cita con el público lorquino el sábado 7 de marzo a las 20.00 horas. Su obra, marcada por tramas negras intensas y personajes complejos, ha captado la atención tanto de lectores habituales del crimen como de quienes se aproximan por primera vez a una novela con atmósferas oscuras y giros inesperados.

Pregón inaugural y hermanamiento cultural

Organizada por la Asociación PALIN, en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca y la Consejería de Cultura de la Región de Murcia, la feria incorporará este año una novedad destacada: por primera vez contará con un pregón oficial. El acto inaugural se celebrará el 4 de marzo y estará a cargo del escritor lorquino Fran J. Marber, marcando el arranque simbólico de la programación.

Otra de las citas señaladas será el hermanamiento con el Festival de Literatura y Divulgación Histórica de La Orotava, que tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas. El encuentro servirá para estrechar lazos entre ambos eventos, intercambiar experiencias y reforzar la proyección nacional de la feria lorquina.

Según Jesús Boluda del Toro, director de la Feria del Libro de Lorca 2026, “la ciudad reafirma así su vocación de encuentro entre autores y lectores, su apuesta por la cultura como motor de ciudad y su voluntad de seguir creciendo como evento literario de referencia en el sureste español.”

Un cartel que juega con la idea de refugio

La imagen de esta edición, firmada por el artista lorquino Javi Martínez, muestra un libro abierto que se convierte en torre de castillo. Desde esa estructura simbólica, Alfonso X aparece leyendo apoyado en el alfeizar. La propuesta visual gira en torno a una idea sencilla: la lectura como lugar donde resguardarse y desde el que mirar el mundo.

“El cartel invita a entender la lectura como un acto íntimo y, a la vez, un refugio seguro: una fortaleza desde la que pensar, soñar y construir”, explica su autor.