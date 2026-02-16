Grigori Sokolov, el mejor pianista actual del mundo, vuelve al Víctor Villegas el martes
El músico ruso y nacionalizado español regresa a Murcia por séptima vez con un homenaje a Beethoven y Schubert
Grigori Sokolov, uno de los grandes intérpretes vivos del piano, vuelve este martes al Auditorio Regional Víctor Villegas, en Murcia, con un recital de obras de Beethoven y Schubert. Será la séptima ocasión en la que el pianista ruso, nacionalizado en España, muestre en este escenario su calidad y la singularidad de la música que crea en el mismo momento de la interpretación, lo que ha llevado a muchos expertos a considerarlo el mejor pianista actual del mundo. Las entradas se podrán adquirir en la página web del Auditorio.
El programa del recital se abrirá con la 'Sonata n.º 4, op. 7' de Ludwig van Beethoven, seguida de las 'Seis Bagatelas, op. 126', también del compositor alemán. En la segunda parte, Grigori Sokolov interpretará la 'Sonata para piano en Si bemol mayor, D. 960' de Franz Schubert, una de las obras más emblemáticas y profundas de la última etapa creativa del compositor.
El pianista actuó en Murcia en 1997, 2004, 2018, 2020, 2022 y 2024 siempre con gran asistencia de público
La primera actuación de Sokolov en el Auditorio Regional se celebró en la sala Miguel Ángel Clares en 1997. Tras este primer recital, recordado por los melómanos que pudieron disfrutarlo, el pianista volvió a actuar en 2004, 2018, 2020, 2022 y 2024, siempre con gran asistencia de público que le reclamó y obtuvo varios bises.
El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "estamos ante una de las figuras más destacadas de la música clásica, un pianista que es un referente mundial y cuyas interpretaciones sobresalen por su belleza expresiva, intensidad y honestidad. Así lo reconoce la crítica y el público, y así podremos comprobarlo este martes".
