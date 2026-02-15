The Saiyan Kiwi: "El miedo a las pesas en las mujeres es uno de los mitos más dañinos"

¿Quién es Lucía cuando se apagan las cámaras y deja de divulgar sobre fitness y nutrición?

Soy una persona curiosa. Creo que esa es mi palabra favorita: me encanta aprender. Actualmente estoy doctorando en Ciencias del Deporte, pero en el fondo sigo siendo una «friki» de Dragon Ball (de ahí lo de ‘Saiyan’). Soy muy activa, disfruto del deporte al aire libre sola o en compañía, pero también de la calma de estar en casa leyendo un buen libro. Especial mención a Brandon Sanderson y Pierce Brown, a los que he leído sin parar estos últimos años.

Te defines como «el lado saludable del fitness basado en la ciencia». ¿En qué momento sentiste la necesidad de romper con el discurso tradicional del fitness y proponer otra narrativa?

Hubo un punto de inflexión clave: mi competición. Gané el mundial de culturismo natural después de muchos años preparándome, sí, pero lo fuerte es que, justo después, en mi casa, grabé un vídeo que se hizo viral diciendo: «Este físico no es saludable, se tiene que ir». Ahí me di cuenta de la gran mentira que nos vendían. Yo estaba en mi «mejor» momento estético, pero mi salud hormonal y mental estaban al límite. Sentí la responsabilidad moral de usar mi formación para decir: «Oye, lo que veis en la tarima es un deporte extremo, no es salud para el día a día». Ahí me di cuenta de que había mucha más gente de la que creía interesada en seguir a un perfil que le enseñase a cuidarse desde el conocimiento, y no que simplemente les mostrase un físico definido, y decidí empezar a divulgar sobre ciencia del entrenamiento.

Eres graduada en Económicas y en Ciencias del Deporte, y ahora docente en másters (ENFAF). ¿Crees que hoy se valora lo suficiente la formación científica en el mundo fitness o sigue primando el físico?

Algo que siempre tuve claro es que no quería que mi estabilidad laboral en redes sociales dependiese de mi físico, de si tenía más o menos abdominales. Porque somos mucho más que un cuerpo, y tu aspecto físico es lo menos interesante sobre ti. Así que hice una lista de cómo quería que se sintiera la gente al ver mi contenido: que la gente empiece a entrenar fuerza; que se motiven y se animen a vivir una vida saludable; enseñarles algo nuevo en cada vídeo; que cambien su perspectiva y se interesen por entender el porqué de las cosas y no sólo busquen lo que tienen que hacer; dejar un legado, un mensaje positivo en el mundo. Así que me puse manos a la obra. Paralelicé la creación de contenido divulgativo con mis estudios. Mientras mis redes crecían, yo seguía aprendiendo. Eso nos llevó a construir ENFAF, una academia de formación online para profesionales de la salud que queremos ayudar de verdad a las personas, con conocimientos actualizados. Y, trabajando desde dentro, créeme, la gente está cada vez más interesada en conocer su cuerpo antes de intentar cambiarlo.

Enero y febrero son el ‘prime’ de las dietas milagro... ¿Cuál dirías que es el mito más dañino que aún sigue muy instalado en la sociedad?

El miedo a las pesas en mujeres y la obsesión con el cardio para «quemar». Me paso la vida repitiendo que el entrenamiento de fuerza es el verdadero seguro de vida y la clave para la composición corporal (ese famoso «ganar músculo y perder grasa»). Y por supuesto, el mito de que «tienes que pasar hambre». Si pasas hambre, tu cuerpo se rebela. Y, paradójicamente, someterte a ese estrés provoca que tu organismo decida hacer todo lo contrario a lo que querías conseguir con tu «superdieta»: almacenarás grasa, porque tu cuerpo interpreta que hay demasiada escasez como para permitirse perderla. Eso es lo que le pasa a todas las personas que llegan a mi app de entrenamiento, saiyan workout app (www.thesaiyankiwi.com). Llegan entrenando de más, comiendo de menos, y preguntándose por qué no consiguen resultados. ¡Precisamente por eso! En cuanto empiezan a seguir un plan estructurado (y, curiosamente, a hacer menos), es cuando llegan los cambios que buscaban.

Como murciana, ¿se come saludable en la Región de Murcia? ¿Es fácil tener buenos hábitos aquí?

En realidad, soy madrileña, pero llevo viviendo en Murcia 8 años, así que puedo considerarme murciana de adopción. Aquí estamos en la ‘Huerta de Europa’, es pecado comer mal. Tenemos la mejor materia prima del mundo, combinado con un solazo todo el año, que sabemos que es clave para sintetizar vitamina D. Siempre recomiendo comprar en mercados locales (literalmente, puedes consultar en internet qué día de la semana y dónde es cada uno) y productos de temporada, que vienen directamente de la huerta. Me parece un sueño que un lugar Murcia exista. Es el paraíso.

En un entorno mágico como los que tenemos en la Región de Murcia, ¿qué tres destinos nos recomiendas para disfrutar al aire libre?

Me encanta esta pregunta. El Parque Regional de Calblanque, las rutas de una playa a otra son impresionantes. Sierra Espuña para hacer rutas de senderismo o salir a correr. El Valle y la Cresta del Gallo para subir andando, ver toda Murcia desde arriba y darte cuenta de lo ‘bonico’ que es.

Volviendo a tus redes, ¿cómo se reeduca la relación con el cuerpo sin caer en la autoexigencia eterna?

¿Por qué querrías cambiar tu cuerpo en lugar de entenderlo primero? Nuestro cuerpo es una maravilla de la fisiología. Cuando te enfocas en lo que es capaz de hacer («quiero ser más fuerte», «quiero tener más energía»), el cambio estético llega como consecuencia, casi sin que te des cuenta.

En redes se idealiza mucho el proceso físico. ¿Qué parte del cambio corporal y mental se muestra poco y te parece clave visibilizar?

Lo que llamo la «fase fea» o invisible: los meses donde no ves cambios en el espejo, el hambre real post-competición, la amenorrea (pérdida de regla) si te pasas de frenada... Visibilizar que perder la regla no es normal ni un trofeo de «esfuerzo», es una señal de alarma de tu cuerpo. Eso es clave.

Tu comunidad es muy participativa. ¿Cómo gestionas las críticas cuando desmontas creencias muy arraigadas?

Si te soy sincera, hemos formado una comunidad que no puedo describir con palabras. Siempre se ayudan entre ellos, se preocupan por entender, son personas respetuosas y educadas. Creo que la clave de formar una comunidad así es mi relación hacia ella: no les voy a decir «haz esto» o «créeme a mí», les voy a enseñar a pesar y a buscar la información por sí mismos. Mi objetivo es que la gente tenga herramientas para decidir libremente, no pretendo imponer mi verdad.

¿Qué práctica o consejo fitness hiciste en el pasado que hoy jamás recomendarías?

Obsesionarme con comer «limpio» al cien por cien. Entrenar durante horas fatigando a mi cuerpo. Creer que merecía resultados por sufrir más.

¿Qué mensaje te gustaría dejar a quienes aún creen que cuidarse implica sufrir?

Noticias relacionadas

Que cambien el chip: cuidarse es el mayor acto de amor propio que existe. Y hagas lo que hagas, entrena fuerza. ¿Corres? ¿Haces pilates? ¿Vas en bici? ¿Boxeas? ¿Escalas? Construye tu masa muscular: te hará mejor en cualquier deporte, te evitará lesiones, mejorará tu metabolismo y te dará independencia. Busca un deporte que te divierta, come rico y nutritivo, y recuerda que esto es una carrera de fondo para llegar a viejitas siendo unas abuelas fuertes y funcionales.