Schubert inaugura el popular ciclo de música de cámara ‘Intermezzo’

Violines, violonchelos, pianos y saxofones llenarán de melodías Los Alcázares hasta el próximo mes de noviembre. La séptima edición del Ciclo Internacional de Música de Cámara 'Intermezzo' recordará a Schubert, Bach, Arriaga o Cassadó en un total de siete conciertos gratuitos que se celebrarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento desde hoy y hasta el 8 de noviembre para acercar la música clásica a todos los públicos. Tras el éxito de las anteriores ediciones, con cartel de ‘aforo completo’, casi en la totalidad de sus citas, 'Intermezzo' sigue consolidándose como una de las convocatorias más destacadas para disfrutar de la música.

'Schubertiade' marcará hoy el inicio de la programación, un concierto con piezas del siglo XIX de Franz Schubert expresivas, introspectivas en las que el piano de Carlos Santo y la viola de Rumen Cvetkov tomarán protagonismo, junto a Darling Dyle al violín, Christophe Morin al chelo y Andrea Rescaglio al contrabajo. "Queremos seguir superándonos y ofrecer al público conciertos de gran nivel interpretativo, potenciando la cultura y permitiendo que cualquier persona pueda impregnarse de estos sonidos de forma gratuita", indicó el concejal de Cultura, Antonio López Campoy, durante la presentación del ciclo.

Siete conciertos que rinden homenaje a artistas españoles como Falla, Arrriaga, Granados y Albéniz

La convocatoria continúa el 22 de marzo con 'Ethernal', en el que se podrá disfrutar de la suite nº 2 y 3 de Bach, de sus creaciones más emocionantes, en las cuerdas del violonchelo de Gabriel Ureña, quien también recordará a Gaspar Cassadó. El 12 de abril será el turno del ensemble 'Sine Tempore', fundado por Darling Dyle, director artístico de 'Intermezzo' y concertino de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Su violín, junto al de Desislava Cvetkova, la viola de Lesster F. Mejias, y el chelo de Anastasia Laskova, recordarán a Arriaga.

'El Mozart Español'; un programa entre ‘allegro’, ‘adagio’, ‘minueto’ y ‘andante’ que no dejará indiferente.El 10 de mayo el Dúo Saxperience, compuesto por el saxofonista Antonio Cánovas y la pianista Elena Miguélez, interpretará Los sonidos de Sorolla, un programa que rinde homenaje al pintor Joaquín Sorolla a través de un repertorio musical que pone atmósfera a su obra con piezas de Falla, Granados, Ravel, Debussy y Albéniz, entre tango, jota, nana, polo y canciones populares españolas.

Presentación del ciclo 'Intermezzo' en Los Alcázares / L.O

El 14 de junio, 'Prodigios' permitirá disfrutar de Alexandra Pichurina Esipovich y su flauta travesera, quien fue ganadora del primer premio de la 24º Intercentros Melómano en la Categoría de Grado Profesional. Una cita que se complementará el 20 de septiembre con 'Jóvenes Talentos', con la participación del segundo y tercer premio de este certamen: Alexis Pérez (piano) y Paula Palencia (saxofón), respectivamente.

El 8 de noviembre será la última cita de esta séptima edición con 'Mujeres compositoras', que ofrecerá el Cuarteto Viardot: Antonio Egea y Abraham Parra (violín), Cristina Regojo (viola) e Inés de Juan (chelo). "Estos conciertos ofrecen una oportunidad para vivir la mejor música de cámara, con obras de enorme emoción y exigencia, interpretadas al más alto nivel", invitó Darling Dyle.