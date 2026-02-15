La Región de Murcia a través del cómic: un mapa geográfico que se dibuja viñeta a viñeta

En la Región de Murcia no hay ciudades como Gotham ni Metrópolis. No ha tenido superhéroes vigilando sus calles ni criaturas sobrenaturales escondidas en los callejones, pero desde hace tiempo, han surgido autores que miran la Región como parte de su escenario narrativo: calles enmarcadas en la ficción, plazas que funcionan como viñetas abiertas y edificios emblemáticos que merecen ser retratados. Si hay mirada, se puede recorrer la geografía murciana a través del cómic que ya se ha dibujado y dar espacio a la imaginación para el que el que podría dibujarse.

La Plaza Belluga donde Deadpool hizo escala

Si uno se planta a media tarde en la Plaza del Cardenal Belluga, con el sol cayendo en diagonal sobre la Catedral y el Palacio Episcopal, es fácil entender por qué los dibujantes murcianos deciden, tarde o temprano, en enmarcarla en sus historias. Y si no hay espacio para la historia, se hace una portada.

Salva Espín recuerda cómo se gestó la portada para Marvel: "Era una edición especial de un cómic, lo que se llama anual. Coincidía con los primeros diez años que llevaba dibujando para Marvel, y pensé en celebrar esos años mostrando un lugar que conocía y me representaba". La plaza se convirtió en un pequeño icono pop, pero también en un guiño de autor: la Región existía, aunque fuera en un contexto global.

El dibujante murciano, Salva Espín / L.O

Salva Espín Licenciado en Bellas Artes ha dibujadio para Marvel personajes como El Increíble Hulk, Spider-Man, Lobezno, Capitán América o Deadpool.

Trabajar desde Murcia para Marvel tiene sus ventajas: "Trabajo en una vivienda del barrio donde compraba tebeos de pequeño. Esa dualidad, estar en Murcia y dibujar para el mercado internacional, es uno de los hilos para entender la relación entre la ciudad y el cómic". Espín detalla cómo la elección de la Catedral y la Plaza no fue caprichosa: "Tuve que explicarles a los editores estadounidenses, con fotos y material gráfico, que era un monumento reconocible y de estilo europeo. Querían algo que se entendiera como ‘latino’, y les pasé la foto de la Catedral. Lo vieron claro y se aprobó a la primera".

Para Espín, cada detalle importa: "Hice la portada trabajando a un tamaño tres veces mayor que el original, para poder captar todos los detalles del edificio, la multitud, los limones, incluso referencias familiares. Cada página lleva tiempo y cariño, y eso hace que tenga peso".

La Murcia oscura de Magius: callejones y cofradías

Si Belluga es luz, Diego Corbalán, Magius, trabaja con sombra. En su novela gráfica Murcia, la ciudad se convierte en un territorio propio y reconocible, aunque deformado por su mirada. "No hace falta poner los nombres para que se reconozcan las localizaciones, se intuyen", explica. "Quería meter elementos de lo que era típico de Murcia: la huerta, la Semana Santa, el tema huertano… y contar una historia de crímenes y mafias dentro de cofradías".

El lector encuentra calles de Santa Eulalia, Cuatro Esquinas, vericuetos cercanos a San Nicolás, zonas de bares cerrados y persianas grafiteadas, el Cristo de Monteagudo... Magius dibuja sobre fotografía y recuerdos: "He trabajado copiando de fotografía, porque de recuerdos no me salen algunos edificios. Busco en internet o hago mis propias fotos, y luego paso a los bocetos y la tinta".

Viñetas del cómic 'Murcia' / Diego Corbalán, Magius

'Murcia' Diego Corbalán es Premio Nacional del Cómic 2021, adoptó su seudónimo por un monje miniaturista del Siglo X.

Su Murcia no es la turística, aunque sus elementos sean muy reconocidos y reconocibles: es la que se respira caminando por el centro de la capital cualquier día, "quería reflejar la ciudad tal como es. No transformé nada, fui bastante realista en eso. Por ejemplo, dibujé el Casino, reuniones, procesiones, parques… todo lo que veía a mi alrededor", señala. Su obra ha sido reconocida por críticos y lectores por la manera única de combinar realidad, mito urbano y tensión social.

Luces y sombras, historia, humor y superhéroes locales en la narrativa gráfica

Magius también reflexiona sobre la escena local: "Hay muchos dibujantes, mucho talento emergente, pero la falta de apoyo institucional limita lo que se puede publicar. Hay ferias de manga, concursos de jóvenes talentos, pero el cómic en sí está muy desatendido. Aun así, hay iniciativas ‘underground’ que permiten que se produzca y se transmita conocimiento, como la feria de autoedición o encuentros de fanzines".

La ciudad cotidiana de Megacuarenteno

El cartagenero Jesús García es el creador de Megacuarenteno, un superhéroe de andar por casa que patrulla calles cotidianas: la Avenida del Carril, plazas pequeñas, parques y bares locales.

Durante la cuarentena, su personaje recorría calles y escenarios inspirados en su entorno. Esa elección no era casual: buscaba que el lector pudiera identificar el espacio. La ficción empezaba a superponerse al territorio real. La mirada de Jesús combina crítica y humor: "En Megacuarenteno y la gran batalla por Murcia, dibujaba lugares que conocía y cosas que yo veía, de camino a mi casa, cuando iba al centro: el Nueve pisos, la parada del Vía Cruz... El ratón de El Ojete Pelao surgió de imaginarme por la autovía a ir al noroeste una especie de ratón por allí corriendo y después de publicarlo, después, amigos me decían que cuando pasaban por la autovía se imaginaban al ratón por allí cerca y me hacía gracia por eso: la misma tontería que yo pensé la pensó otra gente después".

'Megacuarenteno' / Jesús García

'Megacuarenteno' Jesús García, aficionado al cómic, comenzó sus andanzas en él durante el confinamiento de La Covid.

En sus viñetas de Megacuarenteno busca reflejar lo que no le gusta, como el precio de los pisos o las casas de apuestas, usando el humor como excusa para comentarlo.

Sobre la escena local es claro: "Hay mucho talento". Sin embargo, añade que falta respaldo: "No hay apoyo institucional". Para él, muchos autores trabajan porque les gusta, aunque sepan que "no tiene salida comercial". Aun así, insiste en que la escena está viva, gracias en parte a la autoedición y a los encuentros donde se transmite conocimiento.

Desde portadas internacionales a autopublicaciones digitales dentro de la escena murciana

Jesús también habla de nuevos proyectos vinculados a la Región. Menciona su interés por ambientar historias en jardines de Murcia, en la huerta o en barrios concretos. La ciudad y sus alrededores siguen siendo materia prima narrativa.

Juan Álvarez: la tradición y la memoria local

Si Espín, Magius y Jesús representan la Murcia que se dibuja hoy, Juan Álvarez es la voz que recuerda muchos de los primeros pasos. Creador de Los Mendrugos para la revista El Jueves, sus personajes, estudiantes de la Universidad de Murcia, convirtieron rincones de la ciudad en escenario de humor y sátira. "Era habitual que aparecieran la Facultad de Derecho, la Catedral, Trapería, El Puente de Los Peligros...".Con sus viñetas permitió que la Región fuera escenario, a nivel nacional con las historias de cuatro jóvenes" poco aplicados y muy gamberros", explica.

Quizás es uno de los dibujantes que más ha tratado la Región. En su obra más reciente también aparece la ciudad. En Sueños de Tinta (Nuevo Nueve, 2023) forma parte de una historia que "narra su aventura, la de un chico de Murcia queriéndose abrir camino en lo que más le gustaba: dibujar cómics". Murcia vuelve a ser punto de partida, incluso cuando la acción se desplaza a Madrid.

Viñeta de 'Los Mendrugos', de Juan Álvarez / Juan Álvarez

'Los Mendrugos' Juan Álvarez inició su carrera inspirado por Tintín y Blueberry tras más de cuatro décadas ha desarrollado exposiciones y publicaciones desde El Jueves a Tve, pasando por ‘Playboy’.

El año pasado firmó, junto a Jorge G., Murcia 825-2025, un volumen de 45 páginas realizado para el Ayuntamiento de Murcia que narra "las efemérides de los 1200 años de la ciudad de Murcia. Desde su fundación por Abderramán II hasta nuestros días".

Cuando se amplía el foco, el mapa del cómic murciano se vuelve más extenso de lo que a primera vista parece. Juan Álvarez señala también nombres y proyectos que han situado a la Región en viñetas desde distintos ángulos: Diego Corbalán con obras como Murcia, HammonOink The Comic o El oráculo del triángulo hipster; Baldo; Familia Chipola, de Chipola, aunque nunca reeditada; o Álvaro Peña, con fanzines y publicaciones como Reconquista, Los Mursiya, Pepe Lino y sus colegas y sus tiras en prensa.

A ello se suman trabajos colectivos y publicaciones específicas como el número de la AATRM vinculado a la exposición 100 años de cine, con una portada de la Catedral y King Kong; las tiras de La Bencina, de Montiel y Torres; o títulos como La leyenda del Tío Saín, de David Meseguer; Paco Vera y sus Ranciofacts...

La Murcia que podría dibujarse

El denominador común de estas voces es la mirada y el deseo: dibujar la ciudad que conocen, reinterpretarla, hacerla reconocible para quienes la habitan. Para Magius, el futuro del cómic murciano depende del respaldo y de espacios que permitan publicar y enseñar el oficio. Para Jesús, basta con valorar la identidad local: "Murcia es escenario y personaje al mismo tiempo". Espín recuerda cómo un guiño a la Plaza Belluga pudo viajar hasta Nueva York, y cómo incluso detalles personales —su abuelo, un huerto, un monumento— pueden formar parte de la narración. Cada autor contribuye a un mapa colectivo de la ciudad: luces y sombras, humor y crítica, memoria y mito. Una Región que ya se dibuja a sí misma, viñeta a viñeta, página a página, y que seguirá transformándose mientras haya manos dispuestas a trazarla.

Quizá nunca será Gotham, pero no necesita serlo. Sus plazas, sus barrios y sus pueblos ya se están trazando y no miran hacia fuera, sino hacia dentro. La Región de Murcia no solo dibuja superhéroes, sus dibujantes lo son.