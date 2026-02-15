Jorge Fin, pintor: El mural de la pena

En las fueras de Molina de Segura, el navegador me indica que he llegado a la casa del pintor Jorge de Juan Martínez, Jorge Fin, como todos le conocemos. Lo llamo por teléfono, me extraña que sea en este impresionante caserón antiguo, rodeado de palmeras, árboles y frutales. Pues sí, sale a abrirme la puerta de la verja, acompañado de dos preciosos e inmensos mastines: "A todos los que vienen por primer vez les extraña esta locura o este privilegio de vivir en semejante mansión. Pero era una propiedad de nuestra familia que nos quedamos a cambio de vender nuestro piso y de hipotecarnos de por vida. No sé si has visto la peli 'Esta casa es una ruina', pues eso, esto es un pozo sin fondo, hemos cambiado hasta la cimentación, y lo que queda, pero palos con gusto no duelen", me confiesa Jorge, siempre tan educado como un lord inglés pero mucho más cercano y afectuoso.

Los naranjos están preciosos, el suelo verde por las últimas lluvias y me reciben dos bellos mastines mientras observo esta casona de tres plantas, con escudo nobiliario y una esbelta torre. En la planta baja tiene un almacén con parte de sus obras de gran formato, en la segunda las habitaciones familiares, con muebles antiguos que han ido recogiendo o comprando de segunda mano, las paredes llenas de arte y una amplia terraza. En la tercera planta, toda diáfana, está su estudio con varias mesas de trabajo, librerías, almacén de obras y rincones con sofás, donde hablamos, y una impresionante iluminación natural gracias a las decenas de ventanales con arcos de medio punto que dan a los cuatro puntos cardinales. Un paraíso para cualquier amante de la belleza, el arte y la tranquilidad donde a cualquiera le gustaría perderse, si no para siempre, sí para mucho rato.

La tercera planta tiene una terraza que mira al oeste y que divisa una centenaria piscina, hoy vacía, y un horizonte de árboles y huertos que se pierden en el horizonte. Hoy no hay nubes, pero no me extrañe que aquí nuestro artista se haya dedicado a la contemplación de uno de sus temas preferidos. Descubro, además, que el otro tema, esos mundos mágicos llenos de vegetación y ‘malas hierbas’, también están inspirados en este entorno de su huerto. A veces los temas locales son los más universales y poco le falta a este gran artista para tener todo el universo a mano.

En tan privilegiado y luminoso lugar, Jorge me cuenta sus inicios y su trayectoria. Su abuelo era industrial, propietario de una fábrica de Harinas en Manzanares, tenían casa en Madrid, en la calle Goya, donde él nació. Su padre era ingeniero de minas y su madre, María de Juan Bellostas, que inculcó la parte artística de la familia, llegó a ser la primera directora de la casa de subastas Shoteby’s, siendo una reconocida marchante de arte internacional. "En casa siempre había libros de arte y eso crea carácter.

Además yo tenía un tío profesor de Arte, que era muy conocido por sus visitas y explicaciones con sus alumnos al Museo del Prado. Yo me colaba con él, cuando podía. De mis hermanos tengo que hacer referencia a Alberto, que montó la galería Max Estrella, a María que estudió Arte y trabaja con la Fundación Juan March, y mi hermano Javier de Juan, reconocido pintor, con el que compartí estudio en algunas épocas de mi vida y que ahora lo comparte en Madrid, con Ángel Haro". Me cuenta Jorge que inicialmente estudió económicas y que llegó a trabajar 3 años en un banco pero aquello no era para él y el gusanillo de la pintura lo llevaba dentro, desde pequeño. Le ofrecieron una exposición individual en San Sebastián y se pidió una excedencia. Se encerró en un rincón de la Sierra de Gredos y ya no volvió al banco.

"Aquella primera exposición la firmé como Jorge de Juan y para mí era muy difícil decidir cuándo una obra estaba terminada, así que empecé a escribir ‘Fin’, tras la firma, y al final eso sustituyó al apellido". Siguió pintando para la Galería Columela de Alfredo Fraile (el que descubrió a Julio Iglesias), que era también un gran coleccionista y Comisario de Arte: "Me empezó a comprar mucha obra, mis precios eran razonables para cómo estaba el mercado. También me puso en contacto con Manolo Escobar, otro gran coleccionista de arte contemporáneo, así que yo lo vendía todo en aquella época. Siempre he mantenido el contacto con Fraile y ha trabajado con varias galerías madrileñas e internacionales, como Gurriarán".

Ha gustado siempre de tener estudios en lugares distintos, cerca de la naturaleza, solitarios: en la isla de La Palma, en Mombeltrán en Gredos, en Soller (Mallorca)… "Lo importante para mí era salir de Madrid, ahora, además, es insostenible vivir allí. A Murcia me vine porque aquí me eché novia. Primero viví en Balsicas, viví seis años cerca del Cabezo Gordo, con mi hermano Javier, hasta que vendieron la casa que yo tenía alquilada y me trasladé a una casa de mis suegros. Finalmente decidimos comprar a la familia esta casa del canónigo y aquí estoy con Ciuquina, nombre santanderino de mi pareja, y con mis tres hijos, Luis, Jorge y Carmen, cuando vienen".

Pinturas de cine

Uno de los trabajos más conocidos de Jorge Fin son sus grandes murales y sus decorados cinematográficos, como el que hizo para el Museo Ruso de Málaga, en su festival de cine: "Hay una cosa que me gusta de estas grandes obras que me llevan mucho tiempo en concebir y pintar, es su carácter efímero, como la vida misma". Hay en las redes un documental, realizado por el productor de Icíar Bollaín que me recomienda, y es una preciosidad. "El cineasta y fotógrafo Santiago García de Leoniz grabó el proceso de uno de mis murales, ese que la gente llamaba El mural de la pena porque sólo iba a durar hasta la próxima edición del Festival de Cine y decían ‘qué pena".

Es muy interesante esta colaboración con importantes cineastas españoles y que sea miembro de honor de la Cloud Appreciation Society de Londres o que, a su vez, sea fundador y alma mater de la Mediterranean Iceberg Association cuya publicación digital dirige. Desde 2018 inicia sus estudios de la pradera y la hierba salvaje a partir del análisis del 'Walden o vida en los bosques' de Henry David Thoreau. Tan mágico como sus obras.