'El Desafío' despide veintisiete lugares de rodaje en la Región

Se marcha de la Región de Murcia el rodaje de la película 'El Desvío', dirigida por Jorge Rodrigues, que promete convertirse en su ópera prima cuando se estrene en 2027, previsiblemente en el Festival de Cine de Málaga esa misma primavera. Esta semana concluían los trabajos de filmación de la que resulta una ‘road movie’, en el paraje de la Puerta de Moratalla. La estación final de alrededor de una treinta de localizaciones en la coumunidad entre las que se cuentan Molina de Segura, Yecla, Blanca, Lorca y Murcia. Además, con el apoyo de las ayudas a la producción de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes

Lugares por los que ha pasado un reparto de actores de primera línea como Roberto Álamo, doble ganador del Goya a mejor actor protagonista en 2017 por 'Que Dios nos perdone' y antes, mejor actor de reparto por 'La gran familia española', en 2017. También lo ha hecho Javier Pereira, quien fuera protagonista de la aclamada 'Stockholm' (2013), de Rodrigo Sorogoyen y por el que obtuvo el Goya a mejor actor revelación. Junto a Rodrigues es el productor ejecutivo de la película. Y por Guillermo Campra; el niño Alonso Montalvo de 'Águila Roja' que se dio a conocer, además, con papeles en 'El Internado' y 'Aída' y en 2022, apareció en 'Élite' como Hugo Múler. En el reparto se incorporaron, además, varios intérpretes murcianos y alrededor de 200 figurantes.

La carretera se convierte en una trampa de tensión, humor negro y heridas que salen a la luz, y lo que parecía una rutina termina en un punto sin retorno.

El largometraje posee elementos de drama y comedia negra, con una duración aproximada de 95 minutos. Está escrito por Jorge Rodrigues y Darío Egea, y producido por Cirrus Films y Descaro Films. La trama se sitúa tres días antes del final del año. Durante el traslado de un expresidiario, Toni y Abel se ven obligados a tomar un desvío y acaban atrapados en un pueblo perdido. La carretera se convierte en una trampa de tensión, humor negro y heridas que salen a la luz, y lo que parecía una rutina termina en un punto sin retorno.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, evidenció el despliegue de "la estrategia de la Región de Murcia Film Commission con toda una serie de medidas trabajadas con el sector y que van desde el apoyo a la preproducción de un proyecto, el rodaje o su distribución".

El proyecto comenzó a fraguarse al tiempo que se rodaba la película El instinto, del director y guionista lorquino Juan Albarracín. Fue su primer largometraje y recibió el primer premio en el Festival Internacional de cine de Albacete, ABYCINE indie y estuvo protagonizada por el mismo Javier Pereira.