Anabel Alonso: "Esta obra me ha hecho desnudarme como actriz; me ha puesto vulnerable"

Anabel Alonso llega este sábado al Teatro Romea protagonizando en solitario el monólogo de La mujer rota, un proyecto teatral -basado en el texto de Simone de Beauvoir y dirigido por Heidi Steinhardt- que ve «gratificante» gracias a interpretar sobre las tablas a un personaje de gran «carga emocional» como Murielle. Tras más de 40 años de carrera, la actriz vasca cree que esta obra puede hacer que «mucha gente me redescubra» en su faceta más dramática. «Necesitaba quitarme esa espinita de poder hacer un drama y decir ‘esto también lo sé hacer’», recalca.

La mujer rota no estaba pensada para el teatro. ¿Cómo ha sido trasladar un soliloquio de 1967 a las tablas del siglo XXI?

El trabajo gordo se lo ha llevado Heidi [Steinhardt, la directora]. Ella, junto con Alessio Meloni en la escenografía y vestuario, Mariano Marín en el espacio sonoro y Rodrigo Ortega en la iluminación, han creado el universo de esta mujer, que no existía. En el original, ella está tumbada en la cama dándole vueltas a la cabeza en su segunda noche de insomnio. Entonces, es crear ese universo que refleja muy bien cómo se siente ella por dentro, cómo está de abandonada, gris, fea, sucia. Y luego, lo único que hemos hecho es poner puntos y comas, acciones y emociones a lo que dice Murielle. El texto es tal cual. Y yo con los ensayos ha sido darle sentido, pasarlo por las emociones y, como se dice, hacerlo carne. Poner en pie a esa mujer desquiciada, atormentada, rabiosa e impotente.

¿Cómo se ha preparado para ese infierno personal que vive su personaje?

Para eso está el proceso de ensayo. Uno tiende a hacer lo que ya sabe, a tirar de los trucos que sabes que funcionan, pero en ese sentido, Heidi no me ha dejado ni un momento. Entonces, ir descubriendo esos terrenos que no había tocado desde hace mucho y, en algunos casos en ningún momento, ya me ha predispuesto de otra manera. A no estar con esa coraza puesta, sino que me ha hecho desnudarme como actriz y como Anabel Alonso. Eso me ha puesto vulnerable para dejarme también llevar mucho por esa vulnerabilidad de Murielle.

Sin esa coraza, no sé si ha habido algún hilo del que tirar, algo que comparta con Murielle.

En este personaje siempre hay algo que nos toca. ¿Quién no ha tenido una ruptura, fracasos sentimentales?, ¿quién no ha tenido muertes en la familia y dolor? Todo eso resulta conocido. Cuando uno es actor o actriz, intentas comprender a los personajes, no tienes por qué haberlo vivido. Y por eso creo que también, en general, mejoramos con los años, porque la vida nos va dando más asideros, más conocimiento de la naturaleza humana, de las situaciones que aunque no las hayas vivido, puedes entenderlas. Por ejemplo, he sido madre y me imagino una pérdida de un hijo o que no me lo dejaran ver y ‘buah’, esto te retumba de otra manera.

Además, está sola en escena, vulnerable, ¿eso hace que el público tenga un peso mayor para que no se sienta aislada en esa reivindicación?

El público, indudablemente, lo sientes. Pero así como en la comedia es absolutamente necesario tener ese feedback de las risas, en un drama cuando siento que no hay toses, que no cruje el asiento, dices, «ahí están». En ese sentido, a la hora de interpretar, con el drama en teatro me parece que te puedes fabricar mejor esa cuarta pared. Con la comedia estás más vendida.

Al final, es una obra de Simone de Beauvoir reflexiva también sobre la perspectiva de género. ¿Quiere que el espectador se vaya con esa idea y que le dé una vuelta fuera del teatro?

Sí, yo sería feliz si después de la función se van a tomar un vino, una caña o un café y siguen hablando de la función y de las reacciones de esta mujer o de los reproches o de lo que les suena. Igual de repente dicen ‘pues me tenía que haber plantado’ o ‘tenía que haberle dicho esto y esto’. Eso me encantaría, la verdad.

Murielle es mujer, madre, hija y esposa. Una carga continua que medio siglo después parece que no se ha aliviado.

En esencia, no. Indudablemente, se ha entrado en el mercado laboral, pero la responsabilidad del hogar sigue siendo mayoritariamente femenina. Un hombre que prioriza el trabajo a su familia no es un mal padre. Una mujer que prioriza el trabajo a su familia es una mala madre o una mala esposa o una mala hija si no está atendiendo a sus padres las 24 horas cuando llegan ya a determinada edad. Y ahí juegan dos culpas. La que nos echa la sociedad por no responder a sus expectativas o a lo que debes ser y la que nos echamos a nosotras mismas. Es un precio muy alto.

Una carga emocional que sigue llevando la mujer.

Es una responsabilidad, pero sigue pasando. Si hay dos hijos, un chico y una chica, pues se espera que la hija sea la que lo haga. Si el hijo lo hace, madre mía, qué maravilla, qué bien. Pero en nuestro caso es un deber, en el vuestro es una elección. Y además, si optáis por eso, muy alabada y vanagloriada. Entonces sigue pasando. Y sobre todo la culpa, que nos tiene atenazadas.