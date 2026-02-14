Festividad
Los Robinsones de la Isla son los ganadores del concurso de Chirigotas de Cartagena
El desfile se celebrará el domingo sobre las seis de la tarde
La final de las Chirigotas se saldó con la vicotria de los Robinsones de la Isla, gracias a los 228 puntos que el jurado otorgó a esta formación cartagenera del barrio de Santa Lucía. El evento tuvo lugar este viernes 13 de febrero en el auditorio El Batel y se trata de ña XXIII edición del concuros nacional de chirigotas de la ciudad de Cartagena.
El segundo puesto fue para Jalullo (201 puntos) y el tercer premio recayó en Los Pico Esquina (182). Completaron la clasificación Los Funde Plomos (157) y Las Chochonis (144). La competición pudo verse en directo a través del canal de Youtube del Ayuntamiento de Cartagena
El desfile general se ha trasladado al domingo a las seis de la tarde por los vientos del sábado
Antoñico el Lotero, Isaac Peral, Isidoro Máiquez, Arde Bogota, La Charito, Carmen Conde o Pérez-Reverte fueron algunos de los personajes ilustres de Cartagena recordados por Los Robinsones de la Isla en su aplaudida chirigota que cautivó al público con sus letras y un vestuario en el que aparecieron caracterizados. Tampoco faltaron guiños a la rivalidad entre Murcia y Cartagena; ni las alusiones a Putin, Maduro, Trump o incluso Jesús Gil.
El desfile
La Federación de Carnaval de Cartagena ha decidido trasladar el desfile general de este sábado 14 de febrero al domingo 15, a la misma hora, decisión de la que han informado al Ayuntamiento y que han adoptado tras valorar los avisos de la AEMET para este sábado a las 6 de la tarde, con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
Así, finalmente el Gran Pasacalles de Carnaval saldrá el domingo 15, a las 18:00 horas, con un recorrido que comenzará en la esquina Alameda de San Antón / Francisco de Borja y continuará con su itinerario habitual: Alameda de San Antón, Plaza de España, Carmen, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor, Plaza del Ayuntamiento y Héroes de Cavite. Después habrá fiesta en la carpa instalada en la explanada del Puerto.
