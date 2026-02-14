Y una madriguera para mi libertad: Daniel Higiénico vuelve a triunfar en el Café de Alba de Murcia

“Que mañana es el Día de los Enamorados. Un día fantástico. Se ve que se lo inventó Galerías Preciados, que era como un Corte Inglés, para vender cosas. Regalar cosas está bien". Así comenzaba Daniel Soler (Daniel Higiénico, el de la Quartet de Baño Band, a la que anunció que va a volver a reunir) su diálogo con el público fiel que aguardaba en el Café de Alba, en Murcia, para que les regalase un recital memorable, como ya había hecho en otras ocasiones, en el cual "me voy a hacer de telonero, el espectáculo empieza más tarde", detalló.

Como es habitual, el artista, guitarra a cuestas, estableció una plática con el respetable en la que contó cosas como que cumplió 65 años en septiembre: "Me podéis llamar de usted, lo primero que hice fui ir al cine por 2 euros". Lo hizo para introducir el tema 'Yo cuando sea viejo quiera ser feliz': "Y aquí estamos todos, espiándonos desde el sofá / a ver quién es más listo, quien controla más / mientras el Gran Hermano se empieza a masturbar", dice la canción.

"Antes de poner un corazón en Instagram me lo pienso un montón", apuntó el cantautor, que desgranó clásicos como 'La paradoja del conejo y de tu tío' ("yo en los colegios pondría una asignatura 'Muerte') y 'Quién dijo que la vida es corta', para continuar con 'Se acabó', tema que definió como "un blues muy básico".

Tocaba ponerse romántico, aunque fuese por la fecha, con la sublime a la par que afrancesada ‘La Leyenda Urbana de Hermann Hesse’ y con 'Puto corazón' ("por aquello tan antiguo de la amistad", que no deja de ser otra forma de amor). Muchos más aplausos

Daniel Soler tiró de nostalgia (que tiene mucho poder) y rememoró que allá por la década de los 90 "yo tuve una banda". Y qué banda. La Quartet de Baño Band, cuyo reencuentro está en marcha, ya con una fecha cerrada en Mallorca, ciudad donde reside el vocalista. Con ese grupo, que nació en el desaparecido bar S’Ombra, en Palma, dejó huella en la memoria musical de la isla.

Volviendo al Café de Alba, en los bises, en memoria de aquella formación resucitada entonó 'La Humedad' y 'El bar de moda'. Y 'Me siento ratón', con más amor, del que caduca y aún así se mantiene. Quizás del más humano.

Al terminar, el artista ("cantautor ecléctico", se define en su web) recibió sobre el escenario a fanes, tanto para fotos y felicitaciones como para hacerse con un disco, una camiseta o un libro de los que se podían comprar (Daniel Higiéntico es autor de una novela, un libro de cuentos y otro de microrrelatos de género negro) como recuerdo de una velada pre San Valentín.

Una joven que conoció la música del cantante en ese recital vaticinaba una subida considerable de reproducciones en Spotify.

Noticias relacionadas

"Busco una bandera / un escudo de hojalata / y una madriguera para mi libertad", canta el artista en 'Dónde está mi tribu'. Vistos los aplausos y el cariño, seguramente en el Café del Alba la ha encontrado.