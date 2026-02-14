Cementerios de chatarra

Hace poco discutía con una persona cercana del sector del arte sobre la cuestión de por qué cada vez hay menos público en los museos de arte contemporáneo y salas de exposiciones y, en cambio, vemos un aumento de las visitas en los museos tradicionales como El Prado. Se supone que debería haber una cierta conexión o cercanía a esos discursos que tratan temas de nuestro día a día, o plantean cuestiones que nos son cercanas, pero en cambio se ha generado un rechazo que cada vez va a más. Es evidente que algo no se está haciendo bien.

Esta situación no es algo nuevo; creo que somos muchos los que continuamente nos quejamos y reclamamos políticas culturales con un criterio lógico y un discurso de interés general, no sólo para una pequeña minoría. Pero sobre todo pedimos coherencia, algo simple, pero parece ser que demasiado difícil de aplicar.

Uno de los grandes males de esta era, en lo referido a la cultura, es sin duda que el perfil de la persona que debe tomar las decisiones suele ser ajeno al sector, no tiene formación ni conocimientos; me refiero al político al cargo. No tiene criterio, y esto es imprescindible para poder desarrollar un buen discurso curatorial. Sin este elemento, difícilmente será posible llegar a buen puerto, ni a nada.

Y en esa nada que estamos, donde sólo el día de la inauguración de cada nueva exposición se ve un cierto movimiento, apoyado por unos cuantos funcionarios, el resto del tiempo las salas están vacías. Pasa aquí en Murcia y en otras ciudades; no tenemos esa exclusividad del vacío cultural. Sólo tenéis que asomar la nariz por el Palacio Almudí, años atrás considerado un espacio emblemático por la calidad de su programación. Hoy cualquiera puede exponer allí; bueno, cualquiera, cualquiera no; hay que tener buenos contactos, porque como le pidas una cita al concejal de cultura Diego Avilés, seguro que pasa tanto tiempo que hasta agota su legislatura. No exagero, es así.

Entre los de ahora y los que antes pasaron, han convertido la mayor parte de museos de arte contemporáneo y salas públicas en verdaderos cementerios de chatarra. Lugares llenos de objetos, que no obras, se transforman por esa falta de vida en algo así como cuerpos embalsamados, abandonados, sin la capacidad de poder transmitir nada, no sólo porque no haya nadie que los mire, sino porque no tienen nada que contar. El vacío es su único mérito.

Malavitta- Museum. / L. O.

Y esto, pese a quien pese, es una realidad, aunque traten de disfrazar aquella momia en cuestión como algo nuevo, moderno y muy rompedor. Una basura es lo que piensa la gente cuando lo ve y, como todavía tenemos la libertad de decidir, la mayoría elige no darle alas a las estupideces del político de turno.

Es curioso que en esto del arte, —sobre todo desde que su supervivencia depende de la política—, siempre hay un listo que muy hábilmente se pega a los bajos del concejal o consejero, sirviendo de fiel asesor de sus propios intereses. Suele tener cierto aspecto entre moderno-intelectual, dice estar al día de las últimas tendencias y es capaz de organizar cientos de saraos culturales con solo pestañear. Ni uno ni otro se enteran de lo que va esta fiesta; no es cantidad sino calidad lo que demanda el público.

En esa soledad habitual, los guardias de seguridad de nuestro cementerio no son más que sepultureros del silencio. En realidad, no tienen nada que hacer. Contar las horas, los días, los meses, deseando ver asomar su día de merecido descanso. Porque no lo neguemos, no hacer nada cansa más que hacer algo. Siento una especial empatía por estos pobres trabajadores a los que de algún modo obligan a vivir rodeados del más absoluto aburrimiento.

Y es que cuando se pierde el diálogo con el espectador, el arte se convierte en un ente inerte, una acumulación de objetos sin contexto que los defina ni justifique su presencia, transformándose en simples elementos ocupando un espacio.

En un intento por sobrevivir y captar la atención de ese nuevo espectador que ha conseguido vivir sin cultura, muchos de estos espacios se han transformado en verdaderos videojuegos. Pantallas y LEDs han sustituido a las pinturas de Frida Kahlo o Van Gogh en un alarde tecnológico sin el más mínimo interés que ver moverse aquellas lucecitas. Nunca ese despliegue de imágenes inmersivas podrá sustituir la emoción que se siente al mirar una obra en directo.

Si volvemos a la pregunta, ¿por qué están vacíos algunos de nuestros espacios culturales? ¿Por qué, en lugar de ser espacios vivos, han tomado la forma de oscuros cementerios? Si preguntáis esto a cualquiera de los políticos encargados de la cultura, seguramente os dirán que, pese a sus esfuerzos, la gente ya no va a los museos porque la cultura no les interesa.

Los museos no están vacíos porque el arte haya muerto; están vacíos porque dejaron de estar vivos. Los han matado ellos poco a poco hasta convertirlos en auténticos cementerios de chatarra. El verdadero motor de su esencia es el público y cuando este desaparece, no lo hace porque ya no le interese el arte, sino porque huye del aburrimiento y la desconexión que siente hacia lo que allí se muestra.

Noticias relacionadas

¿Quién creéis que es el culpable de esta situación, será el museo o el espectador?