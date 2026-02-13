Estos son los conciertos previstos este fin de semana en salas de la Región de Murcia

Ran Son: desde las raíces a lo experimental

Ran Son es un artista y productor madrileño con sede en Estudio Médula. Músico, compositor en la banda Club del Río y músico en proyectos como Leo ‘El Cigüeña’, Juan Espiga o Bariri. En los últimos años ha publicado dos EPs, 00 y 11, bajo el sello Tuétano Music (del cual es cofundador), e irá estrenando más material a lo largo de este año.

Desde las raíces a lo experimental, pasando por el blues —tanto del delta como del desierto— y lo latino, en las canciones de Ran Son, plagadas de metáforas, lucha y amor, su pasión encendida se plasma en melodías y ritmos de guitarra ancestrales que pueden animar a bailar o a disfrutar de los bucles que tejen texturas sonoras y ambientes de experimentación.

¿Cuándo? Sábado 14, 21:30 horas ¿Dónde? Ítaca, Murcia ¿Precio? Desde 12 euros

Claim, en concierto semiacústico

La Fundación Mediterráneo presenta Sonidos Locales, un ciclo de cuatro conciertos pensado para impulsar la escena murciana. Arrancó con David Andreu y prosigue con Claim, que ofrecerán un concierto semiacústico titulado Absolutamente todas nuestras carencias, cargado de emociones contenidas y densidad sonora.

El grupo -Adrien Riquelme (voz), Ramón Gómez (bajo y coros) y Gonzalo Magaña (guitarra y coros)- regresa con más fuerza que nunca. Ya han publicado dos nuevas canciones, Quédate en el pasado y Boloñesa, y anuncian su próximo disco para 2026, producido por Santos & Fluren y editado por el sello Serving Sounds. Evolucionan sin perder identidad: letras íntimas, guitarras luminosas y una producción que mezcla melancolía, energía y referencias generacionales. Este nuevo material amplía el imaginario emocional y mediterráneo que ha definido su trayectoria desde discos como Sofá Paraíso o Bengala.

El concierto será un recorrido por los nuevos temas de la banda, sus canciones más recordadas y alguna sorpresa Quizá menos decibelios, pero más complicidad: una noche para disfrutar desde un lugar más íntimo.

¿Cuándo? Viernes 13, 20.00 horas

¿Dónde? Auditorio de la Fundación Mediterráneo, Murcia

¿Precio? 12 euros

Grex, una bitácora de viaje

Desde sus inicios en las calles de Londres (Camden Town) en 2016 hasta los escenarios de hoy, Grex (Greta Borszewski) ha ido depurando un estilo que combina el folk, la canción de autor y fibras pop. Con varios sencillos, no tardó en desencadenar una ola viral en las redes. Este punto de inflexión, junto a una profunda transformación personal, la impulsó a cambiar el idioma de sus composiciones al castellano, participando en el programa La Voz 2.

Con el EP Cerquita del Sol (2023), Grex buscó un estilo renovado y más íntimo, valiéndose de una producción que transmite autenticidad y cercanía. Este EP contiene su sencillo Besos de esos, que se ha convertido en una sensación en Spotify.

En 2026 Grex tiene nueva gira, cargada de emoción y honestidad. Tras publicar su más reciente álbum, Casi todo bien (2025) -de sonido acústico, sobre encuentros, pérdidas y esperanzas-, se lanza a escena con una banda de dos guitarras, bajo, percusión y su voz, para trasladar al directo esa cercanía que transmite en el estudio, con canciones desnudas, ambientes cálidos, letras que parecen escritas en una bitácora de viaje y una voz que transmite calma y fuerza a la vez.

¿Cuándo? Viernes 13, 22.00 horas ¿Dónde? Sala Musik, Murcia ¿Precio? Desde 15 euros

Borja Mompó: aire antes de la tormenta

Borja Mompó es un cantante y compositor valenciano que comenzó en el grupo Modelo de Respuesta Polar como guitarrista y cantante. En 2020 inició un proyecto en solitario con Trata de ser nadie y Mi alimento, a base de guitarras acústicas, pianos y clarinetes; una especie de aire antes de la tormenta.

En su nueva aventura en solitario lo acompañan Charlie Bautista (Jero Romero, Xoel López) y Dany Richter (Russian Red, Christina Rosenvinge) para dar forma a este pequeño capricho musical con sonidos más cercanos al folk o a la canción de autor. Lo último que ha publicado es otro EP, Las lindes (2024).

¿Cuándo? Viernes 13, 20.30 horas ¿Dónde? Ítaca, Murcia ¿Precio? Desde10 euros

El dúo enmascarado Horma / L.O.

Lonja Negra: rock heterodoxo y deep listening

Este sábado Lonja Negra trae un dúo gasteiztarra (de Vitoria-Gasteiz) de rock alternativo, Horma, ruidoso y de corte cubista, conocido por su disco Ohmeopatia (2022). Se caracterizan por un sonido anguloso y eléctrico con influencias de grupos vascos.

Ohmeopatia fue un sorprendente y estimulante debut de este enigmático y enmascarado (al menos, en su foto de Bandcamp) dúo gasteiztarra. Convincente y efectivo, explora terrenos cercanos a M-ak, Borrokan o Inoreneroni, inicialmente reconocibles, aunque al rato terminan dejando un poso tremendamente personal y difícil de acotar.

El programa doble lo completa el artista berlinés Kris Limbach & Ployz y su propuesta de deep listening Vertical Movements, en la que investiga, a través del sonido, el vértigo como estado sensorial que provoca emociones cercanas a la ansiedad o la iluminación. La partitura considera la verticalidad del sonido y el espacio, y utiliza grabaciones de campo, electrónica e instrumentos acústicos para crear una pieza «específica para la altura», donde los sonidos se componen no de manera temporal, sino espacial. Limbach fue uno de los miembros fundadores de la banda de black metal vanguardista Nocte Obducta. Dirige el Festival de Televisión Expandida T.A.T.V. y es co-curador del microfestival Emitter en Berlín. Sus performances sonoras adoptan diversas formas, desde el ruido, la improvisación y el cine expandido hasta la difusión inmersiva multicanal.

¿Cuándo? Sábado 14, 21.00 horas ¿Dónde? Espacio Dinero, Murcia ¿Precio? 10 euros

Catalina Grande, Piñón Pequeño: Punk, fandango y actitud

Los leoneses Catalina Grande Piñón Pequeño presentan Música para mastines (2025), su tercer álbum. Son la demostración perfecta de que se puede hacer punk con humor sin olvidar la crítica ni la reivindicación. Entre colaboraciones, su autodenominado punk fandango y su actitud, han encontrado un lugar propio dentro de la escena.

Música para mastines es un ejercicio multidisciplinar de 17 canciones, cada una de su padre y de su madre (punk, flamenco, rap, pop, metal..., incluso ópera), que sin embargo encajan entre sí, con letras a veces muy locas cargadas de humor, de temática casi ‘noir’, pensadas para el directo, donde la banda hace que el público no pueda apartar los ojos ni los oídos del escenario.

¿Cuándo? Viernes 13, 22.00 horas ¿Dónde? Garaje Beat Club, Murcia ¿Precio? Desde 15 euros

Linaje, el último mordisco

El gran reclamo del último Luperock fueron Linaje, que ahora vuelven. Esta joven banda de Berriozar (Navarra) representa como pocas el relevo generacional dentro del rock de aquí. Y es que está liderada por Aarón Romero, hijo de Kutxi Romero (vocalista de Marea), uno de los grandes letristas de la música en castellano. De casta le viene.

Depositarios del espíritu del mejor rock urbano, tras el éxito arrollador de A remojo (2024), Linaje publicaron un single y videoclip, Nunca quise tu esqueleto (2025), y siguió A la luna le sobran canciones, anticipos de Desataron a los perros, su primer álbum, arrasando en la gira de presentación. Como colofón, ofrecen un concierto muy especial: El último mordisco, que plasmará la progresión geométrica de su rock urbano guitarrero, descarado y fresco. Les acompaña Rienda Suelta.

¿Cuándo? Sábado 14, 21.00 horas ¿Dónde? Garaje Beat Club, Murcia ¿Precio? 14 euros

Daniel Higiénico, ¡En su salsa!

Daniel Higiénico lleva dos años presentando Cancionólogos” Mezclará humor, reflexión, música, teatro, crítica social... para ofrecer un espectáculo divertido e inclasificable: la mejor manera de disfrutar de Daniel Higiénico… ¡En su salsa!

No anda la escena española sobrada de carisma y transgresión, ni de alternativas diferentes e inteligentes como la propuesta de Daniel Soler ‘aka’ Daniel Higiénico, cuyo espacio artístico es ajeno a los convencionalismos. Abandonó ya no tan joven su antiguo empleo de mecánico de automóviles para dedicarse a la música, y pronto se hizo acompañar por La Quartet de Baño Band, que le permitiría utilizar todo el potencial del escenario para desarrollar un espectáculo diferente. En ello tenía mucho que ver su faceta humorística y teatral.

Resuelto desde el principio a evitar límites genéricos, su álbum Demasiado viejo para el reggaetón, demasiado joven para morir (producido por Toni Pastor) contiene rock, punk, tango, country, música celta, swing, rumba, reggae... y un reggaetón.

¿Cuándo? Viernes 13, 21.30 horas ¿Dónde? Café de Alba, Murcia ¿Precio? 12 euros

Norte Perdido / L.O.

Norte Perdido: su brillante espíritu sigue siendo una estrella polar

Norte Perdido ha crecido febrilmente. El brillante espíritu de este grupo lorquino sigue siendo una estrella polar. En 2022 lanzaron su primer sencillo epónimo, autoproducido y grabado por ellos mismos. A partir de ahí, han evolucionado hasta consolidarse dentro de la escena emergente murciana. Su primer EP fue Lo que falta de mí (2024), producido por Anto Planes en Iconita Lab.

El single QUIÉN C#%$ SABE nació de la necesidad de evolucionar, lírica e instrumentalmente. Buscaban un sonido más maduro, rockero y macarra, que, sobre todo, reflejara su esencia. Se grabó en los estudios Neo Music Box, en Aranda de Duero; con él comienza una nueva etapa y adelantan su primer LP, producido por José Caballero y Anto Planes.

Ahora Norte Perdido acaba de lanzar un nuevo single, con sonido pop-rock de toda la vida: Incompletos, sobre la responsabilidad emocional: madurar, evolucionar y aprender de los errores sin dejar de ser uno mismo; no idealiza el cambio, simplemente muestra el conflicto de elegir avanzar aun sabiendo cuánto duele. Incompletos será también el título de su próximo álbum, producido por José Caballero y Anto Planes, que verá la luz próximamente, y adelantan en Microsonidos.